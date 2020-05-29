MAFT Wireless imzası ile geliştirilen LilyCity mobil simülasyon oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam ediliyor.

Lily adlı bir şehirde belediye başkanı olarak görev alma fırsatı bulacağımız oyun içerisinde vatandaşlarımızın dertlerini dinleyecek, onlara hizmet edecek, şehri daha iyi bir konuma yerleştirmeye çalışacağız.

Vatandaşların ihtiyaç duydukları tesisleri inşa etme fırsatı bulacağımız oyun da onların çeşitli sorunlarını da çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Yüzlerce kilitli binanın yer aldığı oyun içerisinde polis istasyonları, müzeler, itfaiye istasyonları gibi alanlar da yer alıyor.

Şehrin farklı noktalarına inşa ettiğimiz su parkları şık görünümler sağlarken, polis karekolları ise asayişten sorumlu olacaklar.

Zengin ve ilginç bir hikâyeye ev sahipliği yapacak olan başarılı yapım da kentsel dekorasyonların da kilitlerini açmaya çalışacağız.