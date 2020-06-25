Oyuncuları kıyamet sonrası bir dünyaya götürecek olan Machinal Instinct görsel efektleri ile oyuncuları aksiyona doyuracak gibi görünüyor.

Klasik oyunlar arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olarak Play Store üzerinde oyunculara sunulan yapım da 6 farklı karakter arasından seçim yapacak olan oyuncular 3 farklı silah türü ile kendilerini koruyacak ve birbirinden farklı tehlikelere karşı mücadele edecekler.

El bombası ve roket gibi silahların da yer aldığı klasik oyunda hem tempolu hem de bol aksiyonlu bir oynanış yer alırken oyuncular dövüş stillerini de değiştirme fırsatı bulacaklar.

3 farklı arenada birbirinden farklı dövüşlerin yaşanacağı oyun da düzinelerce yükseltilebilir içerikler de oyuncuların karşısına çıkacak olan içerikler arasında yer alıyor.

Machinal Instinct oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına devam ediyor.