En Şık ve Kullanışlı Garmin Akıllı Saat Modelleri ve Fiyatları

Amerikalı teknoloji şirketi Garmin, birçok farklı alanda çeşitli ürünler geliştiriyor. Yenilikçi bir anlayışa sahip olan marka; spor, havacılık, otomotiv, outdoor, denizcilik alanlarında olağanüstü ürünler üretiyor.

Biz de bu yazımızda markanın spor alanına özel geliştirdiği Garmin akıllı saat modelleri ile ilgili bir rehber hazırladık. İşte üstün kalite ve şık tasarımlara sahip Garmin’in akıllı saatleri!

En Şık Garmin Akıllı Saat Modelleri

Garmin Forerunner 965

Garmin Instinct Crossover

Garmin Vivoactive 5

Garmin Instinct 2X Solar

Garmin Epix Pro

Garmin Venu 3S

Garmin Quatix 7 Pro

Garmin Vivomove Trend

Garmin Approach S70

1. Garmin Forerunner 965

En şık ve kullanışlı Garmin akıllı saat modelleri listemizin en başında Garmin Forerunner 965 yer alıyor. Garmin Forerunner 965, 1.4 inç AMOLED ekrana sahiptir.

Bu akıllı saat, GPS modunda 31 saat kullanılabiliyor. Normal moddaysa 23 güne kadar kullanılabilir. Garmin’in bahsettiğimiz bu akıllı saati, Pulse Ox sensörle hassas şekilde nabız ölçümü yapabiliyor.

Akıllı saat aynı zamanda uyku döngüsü, stres seviyeleri, vücut enerji düzeyi, stres seviyelerini de takip etme özelliğine sahiptir. Ayrıca kullanıcısının ağırlığını baz alıp dakikada en yüksek tükettiği oksijen seviyesini de ölçebiliyor.

Atletlerin yükleme oranları, tırmanma metrikleri ve gerçek zamanlı stamina takibini detaylı olarak yapıyor. Garmin Forerunner 965’in fiyatı ise 28.201,70 TL’dir.

2. Garmin Instinct Crossover

Garmin Instinct Crossover, fiziksel ve dijital tuşlarla kontrol ediliyor. Garmin’in bu akıllı saat modeli dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Akıllı saatin 10 ATM seviyesine kadar dayanıklı olan kasası, MIL-STD-810 askeri dayanıklılık standartlı olarak tasarlanmıştır.

Saat; nabız, kandaki oksijen ve gelişmiş uyku değerlerini takip edebiliyor. Saatin güç tasarrufu GPS modunda 25 saat, normal moddaysa 28 güne kadar kullanılabiliyor.

Solar versiyonda günlük 3 saat güneşin altında kalma koşuluyla güç tasarruf modunda 1 yıla kadar kullanılabiliyor. GPS modunda 110 saat, standart moddaysa 71 gün kullanım olanağına sahiptir. Garmin Instinct Crossever’in fiyatıysa 18.409 TL’dir.

3. Garmin Vivoactive 5

En şık ve kullanışlı Garmin akıllı saat modelleri arasında yer alan Garmin Vivoactive 5, hafif tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yüksek teknolojiyle tasarlanan Garmin’in Vivoactive 5 akıllı saatinin pil ömrü 11 gündür. Eloksallı alüminyum çerçeveden oluşan akıllı saatin ağırlığı 23 saattir.

Garmin Vivoactive 5, üst düzeyde hareket takibi özelliklerinden de oluşuyor. Uyku, kalp atışı, kandaki oksijen miktarı ve stresi ölçen akıllı saatin fiyatı 13.400 TL’dir.

4. Garmin Instinct 2X Solar

67 gram ağırlıkta ve 50 mm kadrandan oluşan Garmin Instinct 2X Solar, aynı zamanda güneş panellerine sahiptir. Güneş panelleri sayesinde kendisini 50000 lux ve üzeri ışıkta şarj edebiliyor.

Bu özelliği sayesinde de uzun süre şarj olmadan kullanılabilir. Herhangi bir ışık kaynağı olmadan GPS modunda 60 saat, standart moddaysa 40 güne kadar şarjı idare ediyor. Garmin Instinct 2X Solar’ın fiyatı 16.264 TL’dir.

5. Garmin Epix Pro

Garmin Epix Pro; 51 mm, 47 mm ve 42 mm kasa boyutlarıyla kullanıcılarına sunuluyor. En şık ve kullanışlı Garmin akıllı saat modelleri içerisinde yer alan Epix Pro, 1.2 inç ve 1.4 inç arasında değişen AMOLED ekrana sahiptir.

Garmin Epix Pro’nun 32GB’lık geniş depolama alanı var. Akıllı saatin dahili LED feneri, karanlık ortamları aydınlatıyor. Saatin yeni nesil sensörüyse nabız ölçüyor.

Minimum 10 gün kullanılabilen Garmin Epix Pro’nun 51 mm’lik modeli en az 31 gün kullanılabiliyor. Standart takip uygulamaları, Yokuş Puanı ve Dayanıklılık Puanı gibi kullanışlı özelliklere de sahiptir.

Yokuş Planı özelliği, antrenman geçmişi ve kandaki oksijen miktarının analizini yaparak kullanıcısına tırmanabileceği yokuşu hesaplıyor. Dayanıklılık Puanı özelliğindeyse saat kullanıcısının antrenmanlardaki dayanıklılığını ölçüyor.

Garmin Epic Pro’nun fiyatıysa 39.900 TL’dir.

6. Garmin Venu 3S

Garmin Venu 3S akıllı saati, uyku koçuna sahiptir. Bu uyku koçu akıllı saat kullanıcılarını uykuda kalp atış hızı değişkenliği (HRV) ve uykunun evreleri konusunda bilgilendiriyor.

Geçmişe dönük olarak uyku takibi yapabiliyor. Bunun sonucunda kullanıcısına ne kadar dinlenmesi ve uyuması konusunda bildirimle bilgi veriyor. Fitness takip özellikleri ve gerçek zamanlı sağlık bilgileri sunan bu akıllı saatin fiyatı, 21.450 TL’dir.

7. Garmin Quatix 7 Pro

47 mm çap ve 70 gram ağırlığındaki Garmin Quatix 7 Pro, dikkat çekici bir tasarıma sahiptir. Şık tasarımıyla göze çarpan Garmin’in bu akıllı saat modelinin pil ömrü 18 gündür.

Garmin Quatix 7 Pro’nun hem standart tuşları hem de dijital tuşları bulunuyor. Paslanmaz çelik çerçeveden oluşan Garmin Quatix 7 Pro, 10 ATM’ye kadar suya dayanıklıdır.

Garmin’in bu akıllı saati; detaylı olarak hafif, derin ve REM uyku aşamalarının raporunu sunuyor. Son teknolojiyle geliştirilen akıllı saatin fiyatı, 22.455 TL’dir.

8. Garmin Vivomove Trend

En şık Garmin akıllı saat modelleri listemizde yer alan Garmin Vivomove Trend, gizli ekran teknolojisiyle tasarlandı. 5 günlük pil ömrüne sahip olan akıllı saatin pili Qi kablosuz şarj standardını destekleyen cihazlarla kolayca doldurulabiliyor.

Garmin Vivomove Trend tasarımı, klasiktir. Akıllı saatte fiziksel tuşlar yer almıyor. 40 mm’lik kasadan oluşan saatin çerçevesiyse paslanmaz çeliktir. Tamamen dokunmatik olan bu akıllı saatin fiyatı, 15.315 TL’dir.

9. Garmin Approach S70

Garmin Approach S70, süper parlak 1.4 AMOLED dokunmatik ekrandan oluşuyor. Hafif ve seramik çerçeveye sahip olan akıllı saat, 7/24 aktivite ve sağlık takibi yapabiliyor.

Geliştirilmiş playslike mesafe özelliğine sahip olan akıllı saat, aktivitelerde çevre koşulları ve yükseklik gibi durumlara göre ayarlanabiliyor. 5 ATM su derecesine sahip olduğu için güneşli ve yağmurlu havalarda da çok rahat kullanılabiliyor.

Garmin Approach S70’in fiyatı 31.780 TL'dir.

Peki, sizce hangi Garmin akıllı saat modelleri daha kullanışlı ve şık? Yorumlara yazabilirsiniz.