Killer Instinct Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Killer Instinct sistem gereksinimleri neler? Dövüş türündeki Killer Instinct kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor? Merak edilen soruları cevaplayacağız.
Bilgisayarda yer alan donanım bileşenleri, oyunun gereksinimlerini karşılayamıyorsa kasma ve donma yaşanır. Bu nedenle Killer Instinct sistem gereksinimleri, Iron Galaxy Studios'un geliştirdiği dövüş oyununu oynamak isteyen oyuncular için önemlidir.
Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği oyunu oynamak istiyorsanız Killer Instinct'i PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Bu rehberde en iyi dövüş oyunları arasında yer alan yapım ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
Killer Instinct Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-750 2.67 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 480 veya AMD Radeon HD 5850
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
İki boyutlu dövüş oyununun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-750 2.67 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 480 veya AMD Radeon HD 5850'ye ihtiyaç duyuluyor.
Killer Instinct Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4670K 3.4GHz veya AMD FX-4300 3.8 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon HD 7950
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon HD 7950'ye ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i5-4670K 3.4GHz veya AMD FX-4300 3.8 GHz gerekiyor.
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Killer Instinct Kaç GB?
Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan Killer Instinct isimli oyunun bilgisayara yüklenmesi için en az 48 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer PC'nin depolama alanında ihtiyaç duyulan miktarda boş alan bulunmuyorsa yükleme sırasında hata meydana gelir ve işlem başarısızlıkla sonuçlanır.
Depolama kısmında boş alan miktarını artırmak için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç ile artık oynamadığınız bazı oyunları ve kullanmadığınız bazı programları kolayca silebilirsiniz.
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Bu rehberde Killer Instinct kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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