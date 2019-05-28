Farklı roket mekanizmaları tasarlayarak dev yaratıklara karşı mücadele edeceğiniz ve savaş haritası üzeride ilerleyerek yeni bölgeler keşfedebileceğiniz Missile Dude RPG, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve ilginç karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, ruh ve hayaletleri yöneterek çeşitli saldırı mekanizmaları oluşturmak ve karşınızdaki yaratıkları öldürerek ruhlarına sahip olmaktır. Ruhları ele geçirmek için onlarca farklı roket tasarlayabilir ve yaratıkları parçalayarak görevleri tamamlayabilirsiniz. Tasarladığınız roket mekanizmaları ile bomba ve ruh alıcı yaratıklar fırlatabilirsiniz. Harita üzerinde ilerleyerek belirtilen bölgelerdeki yaratıklara karşı mücadele etmeli ve görevleri tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı ruh karakteri ve saldırılarda kullanabileceğiniz çeşitli roket sistemleri bulunmaktadır. Roketlerle çeşitli objeleri ve ruhları fırlatabilir ve yaratıkları etkisiz hale getirerek seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Missile Dude RPG, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.