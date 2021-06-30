Kaçırılmaması Gereken Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar yalnızca kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Aşağıdaki listede bulunan ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalardan / oyunlardan farklı olarak premium sürüm sunuyor. Bu durum, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Ücretsiz uygulamalardaki kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında yer almıyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları (2021)

Audio Recorder: Bu uygulama sayesinde pratik bir şekilde ses kaydı yapabilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Audio Recorder'da çok sayıda tema bulunuyor. Temalar içerisinden istediğinizi seçerek kişiselleştirme yapabilirsiniz. Normalde 5,69 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Fake GPS Location: Akıllı telefonunuzun GPS konumunu değiştirmek istiyorsanız Face GPS Location'ı deneyebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde konumunuzu pratik bir şekilde dünyanın herhangi bir noktası ile değiştirebilirsiniz. Normalde 5,49 TL ücrete sahip olan uygulama, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Bu tarz bir uygulama arıyorsanız bu fırsatı kaçırmamalısınız.

Milky Launcher Pro: Akıllı telefonunuzun mevcut kullanıcı arayüzünden sıkıldıysanız ve bir launcher uygulaması arıyorsanız Milky Launcher Pro isimli uygulamayı hemen deneyebilirsiniz. Normalde 50,99 TL fiyat etiketine sahip olan Milky Launcher Pro, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Uygulamada herhangi bir reklamın yer almadığı belirtiliyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları (2021)

Speed Math 2018 – Pro: Matematik oyunu arıyorsanız Speed Math 2018 – Pro isimli yapıma kesinlikle bir şans vermelisiniz. Bu oyunda dört işlem sorularını yanıtlamak yerine yanıtların doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna karar veriyoruz. Karar vermek için elinizi çabuk tutmalısınız çünkü her soru için çok kısa süreniz bulunuyor. Eğlenceli matematik oyunu Speed Math 2018 – Pro'nun normalde 4,79 TL fiyat etiketine sahip ancak kısa süreliğine tamamen ücretsiz hale geldi.

Cytus II: Rayark Games tarafından geliştirilen Cytus II, çok başarılı bir müzik ritim oyunudur. Çok sayıda müziğin yer aldığı yapım, keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Normalde 12,99 TL fiyata sahip olan Cytus II'yi şu anda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

City Destructor HD: Şehri sınırlı sayıda bomba ile yok etmeye çalıştığımız City Destructor HD, çok başarılı grafiklere sahip. 9,69 TL fiyat etiketi ile satılan ancak kampanya kapsamında ücretsiz hale gelen mobil oyunu hemen cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Dungeon Corporation: Rol yapma oyunu arıyorsanız Dungeon Corporation isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. Bigshot Games tarafından geliştirilen mobil oyunu şu anda hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebilirsiniz.

Everybody's RPG: 16 bit grafiklere sahip olan Everybody's RPG, çok başarılı bir rol yapma oyunudur. PvP modunun da yer aldığı oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. Oyunda ayrıca günlük ödüller de bulunuyor.

Grow Spaceship VIP: Retro shoot 'em up türünde bir yapım arıyorsanız Grow Spaceship VIP isimli oyunu deneyebilirsiniz. Karşımıza çıkan düşmanları yok ettiğimiz oyunda uzay gemisini yükseltebilirsiniz.

Missile Dude RPG: Kule savunma tarzında bir oyun arıyorsanız Missile Dude RPG isimli yapıma göz atabilirsiniz. Oyunda kazandığınız paralar ile yeni teşhizatlar açabilirsiniz.

Stickman Legends Premium: Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Stickman Legends Premium, çok başarılı bir aksiyon oyunudur. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Timing Hero PV: 8 bit grafiklere sahip olan Timing Hero PV, rol yapma oyunu seven oyunculara hitap ediyor. 31,99 TL fiyat etiketine sahip olan yapımı şu anda ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

WindWings Premium: Shoot 'em up türünü seven oyunculara hitap eden WindWings Premium'da aksiyon dolu anlar yaşayabilirsiniz. Oyunda herhangi bir reklamın yer almadığı belirtiliyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Color Harmony: Bu uygulama sayesinde akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamaları renklerine göre düzenleyebilirsiniz. Örneğin kırmızı renge sahip olan uygulamalar bir tarafta, mavi renge sahip olan uygulamaları ise bir tarafta konumlandırabilirsiniz.

Inspiration Maps VPP: Diyagram ve akış şeması oluşturabileceğiniz bir uygulama arıyorsanız bu uygulamaya kesinlikle bir şans verebilirsiniz. Inspiration Maps VPP ile not alabilir ve planlama yapabilirsiniz.

Juice Watch: Bu uygulama ile Apple Watch ekranında iPhone'un pil seviyesini hızlıca kontrol edebilirsiniz. Basit bir kullanıma sahip uygulamayı şu anda ücret ödemeden indirebilirsiniz.

Klipped: Uygulamada yazı yazarken dikkatinizi dağıtacak hiçbir öge yer almıyor. Böylece yazıya odaklanabilirsiniz. Minimal bir tasarıma sahip olan Klipped'ı herhangi bir ücret ödemeden cihazınıza indirebilirsiniz.

Safety Note+: Güvenli bir not alma uygulaması arıyorsanız Safety Note+ isimli uygulamaya göz atabilirsiniz. Safety Note+, aldığınız notları üçüncü tarafların erişimine karşı korur.

Starlight - Explore the Stars: Bu uygulama sayesinde akıllı telefonunuzun kamerasını gök yüzüne tutarak yıldızlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca gezegenler hakkında da bilgiler bulunuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)