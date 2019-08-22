Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Moviewood ile kendi film stdüyomuzu kurmaya çalışacağız.

Android, İOS ve Windowsphone işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletlerde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam eden yapım tamamen ücretsiz yapısı ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Rengarenk bir yapı eşliğinde hayallerimizdeki film stdüyosunu kurmaya çalışacağımız oyunda bizleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor olacak.

Titizlikle hazırlanmış grafikler, zengin içerik yapısı ve daha fazlası oyunculara gerçek dünyadaki film stüdyosunu aratmayacak özellikler taşıyor. Gizli nesneleri de bulmaya çalışacağımız oyunda efsanevi kırmızı halıda yürüyebilmek için etkileyici filmlere imza atacak ve başarılı olmaya çalışacağız.

Nevosoft imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Moviewood üç farklı platformda oynanmaya devam ediyor.