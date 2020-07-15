Radio Garden uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzik uygulamasıdır.

Radio Garden dünyayı döndürerek binlerce canlı radyo istasyonunu dinlemenizi sağlıyor. Üstelik arka planda çalma özelliği ile oldukça dikkat çekiyor.

Her yeşil nokta bir ülkeyi veya şehri temsil ediyor. O şehirde radyo yapan istasyonları ayarlamak için üzerine tıklamanız yeterli. Hatta eğer çok beğendiyseniz radyoyu kaydedip istediğinizde tekrar dinleyebilirsiniz.

Her gün yeni radyo istasyonlarının eklendiği Radio Garden uygulaması çalışmayan istasyonları güncelleyerek size sorunsuz bir uluslararası radyo dinleme deneyimi sunmayı umuyor.

Tasarımı ile de oldukça beğenilen bu radyo uygulaması tüm dünyayı ayağınıza getiriyor. Siz de bu deneyimden yararlanmak isterseniz uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.