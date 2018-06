Ülkemizde pek yaygın bir spor olmayan kriketin en başarılı yapımlarından biri olan Real Cricket 18'de karakterinizi oluşturun, takımınızı seçin ve maçlara başlayın. Hiç şüphesiz kriket sporunu seven kişiler için iyi bir yapım olan bu oyun, aynı zamanda kriketi bilmeyenler için de yeni bir yol olabilir.

Android'deki en gerçek, eksiksiz ve eğlenceli Kriket deneyimine hoş geldiniz! Real Cricket 18 oyunu, bu sene bir hayli özenilerek üretilmiş. Yepyeni takımlara yer veren oyunda ilk kez farklı batsmanlar ve battting türleri yer alıyor. Ayrıca Defansif, Dengeli, Radikal ve Brüt ile oyun stilleri arasındaki farkı, kriket çekimleri ve saldırganlık seviyeleri ile hissedebiliyorsunuz.

En gerçekçi ve canlı stadyumlardan kriket oynama deneyimini yaşayın. Her stadyum eşsiz bir his sağlar ve her maçın kendine has seyircisi de dikkat çeker. Batsman'ın gözünden oynayacağınız oyunda, topun heyecanının 90 MPH'de size doğru geldiğini hissedebileceksiniz. Kendinizi toplayın ve hayati anlarda reflekslerinizi gösterin.