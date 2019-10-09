Samsunspor uygulaması ile Android cihazlarınızdan takımınıza dair son gelişmelere ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

Samsunspor’un resmi mobil uygulaması olarak öne çıkan Samsunspor uygulaması, takım taraftarlarının dilediği her yerden takım bilgilerine ve haberlerine ulaşabilmelerini sağlıyor. Puan durumu, fikstür bilgisi, kulüp bilgileri gibi bölümlerin yer aldığı Samsunspor uygulamasında, sıradaki maça kalan zamanı da canlı olarak takip edebiliyorsunuz.

Samsunspor’un sunmuş olduğu özel fırsatlar ve etkinliklerden de faydalanabileceğiniz Samsunspor uygulamasında, kulüp hakkında merak ettiklerinizi de öğrenebilmeniz mümkün. Eğer siz de takımınıza destek olmak ve güncel bilgilere anında ulaşmak istiyorsanız Samsunspor uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri