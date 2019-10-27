Hem Android, hem de iOS sürümleri ile oyuncuların farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceği Sheeping Around, koyunları otlatırken tehlike anarında stratejik hamleler yapabileceğiniz ve sürüyü yabani hayvanlardan korumak için mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, koyun sürüsünün içerisine sızmaya çalışan ve sürüyü telef etmek için sinsi planlar yapan kurnaz tilkiyi hüsrana uğratmak ve görevleri tamamlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. Oyunda, sürüden koyun çalmak için çeşitli planlar geliştiren birçok farklı karakter yer almaktadır. Bu karakterleri tespit ederek sürünüzü güvenli bir şekilde otlatabilir ve puan toplayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç hikayesi ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda koyunların ve kurnaz karakterlerin yer aldığı yüzlerce hamle kartı bulunmaktadır. Rakiplerinizin hamlesine uygun kartlar kullanarak koyunlarınızı koruyabilir ve görevinizi tamamlayabilirsiniz.

Kağıt oyunları arasında yerini alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Sheeping Around, ücretsiz olarak oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.