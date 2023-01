Bilgisayar Oyunları iPhone veya iPad'de Nasıl Oynanır?

Sony’nin Remote Play uygulamasıyla PlayStation’ınızda oynadığınız oyunu Android cihazlarınıza yansıtmanız, Xbox One konsolunuzda da oynadığınız oyunu Xbox uygulamasıyla bilgisayarınıza yansıtmanız başka bir deyişle oynamanız mümkün. Peki PC oyununu iOS cihazlarınızda oynamayı hiç düşündünüz mü? App Store’da yayınlanan Moonlight Game Streaming uygulaması sayesinde bunu kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz uygulamanın kullanımına geçelim.

iOS'da Bilgisayar Oyunu Oynama Nasıl Yapılır?

PC’nizdeki oyunları iPhone ve iPad’inize yansıtıp oynamak için öncelikle PC’nizden NVIDIA GeForce Experience yazılmını açmış, güncellemiş ve oyunları tarayı çalıştırmış olmanız gerekiyor.

İkinci aşamada eşleştirme işlemini yapıyorsunuz.

Eşleştirme adımını tamamladığınızda PC listesinden PC’nizi ardından oynayacağınız oyunu seçerek mobilde PC oyunlarını oynamanın keyfini sürebilirsiniz.

Eski iPhone ve iPad kullanıcısı iseniz veya internet bağlantınız o anda düşük ise uygulamanın ayarlar menüsüne giderek bit hızı, kare hızı, çözünürlük değerleriyle oynama yaparak performansı dengeleyebilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

App Store’da onlarca kategoride milyonlarca ücretsiz ve ücretli oyun bulunmakta. Boyutları GB’lara varan AAA sınıfındaki oyunlar mobilde göz kamaştırıcı olsalar ve yapımcıları tarafından konsol kalitesinde oldukları özellikle belirtilse de PC oyunları kalitesinde olmadıklarından ve de hiçbir zaman olmayacaklarından PC’mize geçiyor ve daha kaliteli görseller sunan oyunlarla zaman geçiriyoruz.

Elbette PC oyunları PC’de veya televizyona yansıtılarak oynanır ancak ya oyun oynamaya can attığınız vakitte ev halkı televizyon izlemek isterse veya pc başına geçecek durumunuz yoksa? Bu durumda oyunuzu yarıda kesmek yerine PC’nizdeki oyunu iPhone / iPad’inize yansıtarak başka bir odadan oyununuzu oynamaya devam edebilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız olan Moonlight Game Streaming uygulaması.

Açık kaynak kodlu bir uygulama olan Moonlight esasında Sony Remote Play ve Xbox One Game Streaming mantığında çalışıyor. İnternet bağlantınızı kullanarak cihazlarınız arası oyun akışı sağlayabiliyorsunuz. Ücretsiz indirip kullanabileceğiniz Moonlight sayesinde PC’nize yüklediğiniz tüm oyunları iOS cihazlarınızda da oynamanız mümkün. PC ile mobil arasında akışın sağlanması için güçlü bir internet bağlantınızın olması yeterli.

Sistem Gereksinimleri:

NVIDIA GeForce GTX 600/700/800/900 serisi masaüstü ve mobil ekran kartı (GT-serileri desteklenmiyor)

NVIDIA GeForce Experience (GFE) 2.2.2 veya daha yeni sürüm

iPhone'da Bilgisayar Oyunu Oynama Nasıl Yapılır?

GeForce Now sitesine gidin.

sitesine gidin. Üyelik oluşturun.

Steam adresinizi bağlayın.

İstediğiniz oyunu açın.

Ücretsiz versiyonu için bir süre bekleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra GeForce Now ile ücretsiz bir şekilde iPhone'da bilgisayar oyunu oynayabilirisiniz. Ancak beklemek istemiyorsanız GeForce Now üyeliği satın almanız gerekmektedir. Dilerseniz CS:GO gibi oyunları GeForce Now sayesinde telefondan oynayabilirsiniz.

Bu yazımıza iOS cihazlarda bilgisayar oyunu oynamak nasıl olur? göstermiş olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.