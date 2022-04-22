Son zamanlarda Twitter'da dolaşan çok sayıda video gördük. İster sevimli köpek videoları, ister tartışmalı bir konuda ciddi bir video olsun, o videodan bıkana kadar tekrar ve tekrar izlemeyi seviyorsunuz. Ancak uygulama, platformundan video indirmenize izin vermiyor. Bu öncelikle platformun telif hakkı kurallarından kaynaklanmaktadır. Ancak, bu videoları fazla uğraşmadan indirmenin bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazımızda size Twitter'dan video indirmenin kolay yolunu göstereceğiz. O halde vakit kaybetmeden Twitter videolarını cep telefonunuza veya bilgisayarınıza nasıl indireceğinizi hemen size öğretelim!

Twitter Video İndirme Nasıl Yapılır?

Twitter Videolarını PC veya Masaüstüne İndirme

Android'de Twitter Videolarını İndirme

iOS'ta Twitter Videolarını İndirme

Chrome Uzantısını Kullanarak Twitter DM Videolarını İndirme

Twitter Videoları PC veya Masaüstüne Nasıl İndirilir?

Twitter'dan videoları kolayca masaüstünüze indirebilirsiniz. Twitter'da video indirme işleminin tamamını oldukça basit hale getiren iki web sitesi var. Bunlar, SaveTweetVid veya Twitter Video Downloader'dır. Bu web sitelerine gidebilir ve en sevdiğiniz videoları Twitter'dan indirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şu adımları takip etmek:

Twitter'ı açın ve indirmek istediğiniz videoyu arayın

Şimdi, indirmek istediğiniz videoyu içeren tweet'in doğrudan bağlantısını kopyalayın.

Save Tweet Vid veya Twitter Video Downloader web sitesine gidin. Bağlantıyı yapıştırın ve İndir'e tıklayın.

Her iki web sitesi de farklı indirme kalitesi sağlar. Video kalitesini ihtiyacınıza göre seçebilir ve dosya boyutunun hemen yanında bulunan İndir butonuna tıklayabilirsiniz.

Android'de Twitter Videoları Nasıl İndirilir?

Ayrıca bir Android uygulamasından bir Twitter videosu indirebilirsiniz. Twitter videolarını indirmek için öncelikle Download Twitter Videos uygulamasını akıllı telefonunuza indirmeniz yeterlidir. Bu uygulamayı Instagram'dan olduğu kadar Twitter'dan da video indirmek için kolayca kullanabilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gerekenler:

Akıllı telefonunuzda Twitter uygulamasını açın ve kaydetmek istediğiniz videoyu içeren Tweet'e gidin.

Paylaş düğmesine dokunun ve ardından bağlantıyı Tweet'e kopyala'yı seçin.

Şimdi Download Twitter Videos uygulamasına gidin ve bağlantıyı buraya yapıştırın. Ardından sayfanın sağ alt köşesindeki indirme düğmesine basın.

Video arka planda indirilmeye başlayacaktır. İndirilen videoyu izlemek için uygulamayı açıp izlemek istediğiniz videoyu seçebilirsiniz. Veya videoyu çevrimdışı izlemek için akıllı telefonunuzdaki Galeri uygulamasına gidebilirsiniz.

iOS'ta Twitter Videoları Nasıl İndirilir?

iOS'ta video indirme işlemi, Android veya masaüstüne kıyasla biraz karmaşıktır. Videoyu iPhone'unuza indirmek için önce Documents by Readle veya My Media application uygulamasını iPhone'unuza indirmeniz gerekir. Bittiğinde, şu adımları takip edebilirsiniz:

Akıllı telefonunuzda Twitter uygulamasını açın ve kaydetmek istediğiniz videoyu içeren Tweet'e gidin.

Paylaş düğmesine dokunun ve ardından bağlantıyı Tweet'e kopyala'yı seçin.

Şimdi iPhone'unuzda My Media veya Documents by Readle uygulamasını açın.

Sağ alt köşede bir tarayıcı simgesi olacak. Üzerine dokunun, ardından bir uygulama içi tarayıcıya yönlendirileceksiniz.

Tarayıcıya www.twittervideodownloader.com yazın ve ardından web sitesini açın.

Kopyalanan URL bağlantısını buraya yapıştırın ve İndir düğmesine dokunun.

Üzerine dokunduğunuzda, yeni bir indirme bağlantısı açılacaktır. Dosyayı İndir'e dokunun ve ardından kaydettiğiniz video için bir ad yazın.

Videonuz uygulamaya kaydedilecektir. Şimdi, videoyu uygulamada açmanız ve Twitter videonuzun bir kopyasını iPhone'unuza kaydetmek için Film Rulosuna Kaydet'e dokunmanız gerekiyor.

Chrome Uzantısını Kullanarak Twitter DM Videoları Nasıl İndirilir?

Google Chrome uzantısını kullanarak Twitter DM videolarını kolayca indirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu adımları takip etmek.

İlk önce Chrome web mağazasına gidin ve Video Downloader Professional uzantısını arayın.

Ardından uzantıyı Chrome tarayıcınıza yüklemek için "Chrome'a Ekle"yi seçin.

Şimdi Chrome tarayıcınızda Twitter'ı açın ve DM bölümünden indirmek istediğiniz videoya gidin.

Videoyu oynattığınızda, VideoDownloader Professional uzantısında bir bildirim göreceksiniz.

Üzerine tıklayın ve uzantı, videoyu farklı dosya boyutlarında indirme seçeneği sunacaktır. İstediğiniz dosyaya ve boyuta dokunun, video otomatik olarak indirilecektir.

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