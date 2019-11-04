Spotify Kids Android (İndir), çocuklar için müzik dinleme uygulaması. Çocuklara özel içerikler hazırlayan deneyimli kişilerin oluşturduğu çalma listeleri içeren arayüzü de basitleştirilen online müzik dinleme (müzik indirerek offline/internetsiz dinleme) uygulaması Spotify Kids Android ile çocuğunuzun dinleyeceği müzikleri daha kolay bulabileceksiniz. Spotify Kids Android uygulamasını hemen şimdi telefona indirin, sizin ayrı çocuğunuz ayrı müzik dinlemenin keyfini sürsün.

Milyonlarca şarkıya erişmemizi sağlayan dijital müzik servisi Spotify, mobil cihazlar, bilgisayar, televizyon, oyun konsolu ve daha nice platformda mevcut. Oldukça popüler olan çevrimiçi/çevrimdışı müzik dinleme servisinin çocuklar için özel olarak hazırlanmış sürümü de bulunuyor. Android için Spotify Kids uygulaması, Spotify Aile üyeliğiniz kapsamında faydalanabileceğiniz bir uygulama. Ebeveynlerin çocukları için müzik açması gerektiğinde çalma listesi arama derdinden kurtarıyor. Nickelodeon, Disney, Discovery Kids, Universal Pictures gibi saygın markalardan gelen içeriklerle dolu bir müzik uygulamasından bahsediyorum. İçeriğin yanı sıra arayüz de Spotify Android uygulamasından farklı. Çocukların özel bilişsel yetenekleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve eğlenceli, tanıdık, şen, ışıltılı atmosfere sahip.

Spotify Kids Android Uygulaması Özellikleri