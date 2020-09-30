iPhone'da Ücretsiz Müzik Nasıl İndirilir? (En Kolay Müzik İndirme Yöntemleri)

iPhone’da müzik dinlemeyi seviyor, Spotify, Apple Music, YouTube Music gibi müzik servislerini pahalı buluyorsanız doğru yerdesiniz. iPhone’da ücretsiz müzik indirmenin birden fazla yolu var. Online müziğin kaynağını bildiğiniz sürece, müzik indirmek ve müzik dinlemek için birçok uygulamayı (hatta Safari ile) kullanabilirsiniz. iOS’da ücretsiz, kendi müzik koleksiyonunuzu hazırlamanıza izin veren birçok uygulama mevcut. Bu yazıda hem iPhone için ücretsiz müzik dinleme ve indirme uygulamalarından hem de iPhone’da ücretsiz müzik indirmenin yollarından bahsedeceğiz. iPhone’da ücretsiz müzik nasıl indirilir? merak ediyorsanız göz atmanızı tavsiye ederiz.

iPhone’da Ücretsiz Müzik İndirme, Müzik Dinleme Mümkün

Günümüzde birçok online müzik dinleme uygulaması mevcut. Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, TIDAL ve daha fazlası… Bu müzik servislerden bazıları ücretsiz müzik dinlememize izin veriyor ancak müzikleri indirip çevrimdışı (internetsiz) dinleme, sınırsız atlama, reklamsız dinleme gibi istenen özellikler sadece premium (ücretli) abonelere sunuluyor. Online müzik servislerinin aylık abonelik ücretleri fazla olmasa da bazı kullanıcılar tercih etmiyor, ücretsiz müzik dinlemenin yolunu arıyor. Hatta hala MP3 dinleyen kullanıcılar var. MP3 dinlemekten vazgeçemiyorsanız, iPhone’da ücretsiz müzik dinleme ve müzik indirme programı (uygulaması) arıyorsanız, okumaya devam edin.

iPhone’da Ücretsiz Müzik Nasıl İndirilir?

eSound Music

eSound, milyonlarca popüler şarkı kitaplığına erişmenizi sağlayan, App Store’daki popüler birkaç uygulamadan biri. Şarkıları internetsiz (çevrimdışı) dinlemek için indirme şansına da sahipsiniz. Tek sorun uygulamanın reklam destekli olması ve çok sayıda video reklam çıkarması. Ama bunu aşmanın bir yolu var. Müziğinizi bulun ve indirin, ardından çevrimdışı olarak dinleyin. Uygulamayı kullanmaya başlamadan önce bir hesap (tabii ki ücretsiz) oluşturmanız gerekiyor. Ardından şarkıyı arayın ve çalmaya başlamak için üzerine dokunun. Kitaplığa eklemek için + butonuna dokunun. Buton İndir butonuna dönüşecektir. Şarkıyı telefonunuza kaydetmek için üzerine dokunun.

Documents

Documents, iPhone için en iyi üçüncü parti indirme yöneticisidir. Ücretsiz, reklamsız ve güvenilir bir şirket tarafından geliştirilmiştir. Sadece müzik indirmek için değil, herhangi bir şey indirmek için de Documents’ı kullanabilirsiniz. İndirdiğiniz müzikleri ister uygulama içinden isterseniz de galerinizden, favori müzik çalarınızdan oynatabilirsiniz. MP3 indirmek için Documents uygulamasında Browser’ı (Tarayıcı) kullanacaksınız. Ücretsiz müzik indirmenize izin veren herhangi bir web sitesini açın. Ardından uygulamanın indirme yöneticisini açmak için İndir butonuna dokunun. İndirme işlemi bittiğinde, şarkıyı çalmak için üzerine dokunabilir veya başka bir klasöre taşımak veya VLC gibi bir uygulama ile paylaşmak için menü butonunu kullanabilirsiniz.

Browser and Documents Manager

Browser and Documents Manager, yukarıda bahsettiğimiz uygulamaya benzer ancak akıllı indirme özelliği ile geliyor. SoundCloud gibi bir bağlantıya gider ve çalmak için bir ses dosyasına dokunursanız, uygulama size medyayı MP3 olarak indirmek isteyip istemediğinizi soruyor. İndirme işlemini başlatmak için İndir’e dokunun. İndirdikten sonra medyayı uygulamada oynatabilir veya herhangi bir uygulamayla paylaşabilirsiniz.

Safari (iOS 13)

iPhone’da iOS 13 veya iPad’de iPadOS 13 kullanıyorsanız, ücretsiz müzik indirmek için bir uygulamaya bile ihtiyacınız yok. MP3 dosyası barındıran bir web sitesine gidin ve İndir butonuna dokunun. Safari tarayıcı indirmek isteyip istemediğinizi soracak. MP3’ü indirmek için İndir butonuna dokunun. Dosyalar uygulamasına kaydedilecektir. Dosya, varsayılan olarak iCloud Drive’a İndirilenler klasörüne kaydedilir. Ancak Ayarlar - Safari’ye giderek indirme konumunu değiştirebilirsiniz. Müzik indirildikten sonra, Paylaş butonuna dokunarak VLC gibi herhangi bir medya oynatıcıya müziği gönderebilirsiniz.

Kestirmeler (Shortcuts)

Kestirmeler’i kullanarak, pek çok harika şey yapabilirsiniz. Kestirmeler otomasyonunu kullanarak internetten herhangi bir dosyayı kolaylıkla indirebilirsiniz. Örneğin, Siri kestirmelerinden YouTube Conventer 2 ile online videoyu MP3’e dönüştürebilir ve ardından cihazınıza indirebilirsiniz. YouTube Ripper Shortcut da diğer üçüncü parti Siri kestirmeleri gibi direkt yüklenmiyor. Ayarlar - Kestirmeler altından Güvenilir Olmayan Kestirmelere İzin Ver’i açmanız gerekiyor. Bu noktada kestirmenin güvenli olduğunu, Apple’ın kendi oluşturduğu kestirmeler dışındaki tüm kestirmeleri güvensiz işaretlediğini, kestirmeyi telefonunuza yüklemeden içeriğini görme şansınız olduğunu belirtelim.

Cloud Music Player

Cloud Music Player, müzik aramak ve indirmek için bir kaynak değil. Bulut hesaplarınızı bağlayarak (Google Drive, Dropbox, OneDrive) müziklerinizi cihazlarınız arasında aktarmanızı sağlıyor. Telefonunuzda müzik indirmek için yeterli alan yoksa veya bilgisayarınızdaki, iTunes arşivinizdeki müzikleri telefona kolayca aktarmanın bir yolunu arıyorsanız Cloud Music Player’ı kullanabilirsiniz. MP3, Wav, M4a dahil tüm formatları destekliyor. İnternetsiz dinleme seçeneği sunuyor. Uyku zamanlayıcı, kilit ekranından kontrol etme, arka planda müzik çalma, çalma listesi oluşturma ve düzenleme gibi özellikler de ücretsiz olarak kullanılabiliyor.