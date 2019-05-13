Audials Music Tube ile Youtube'dan Video veya Müzik İndirmek Çok Kolay

YouTube, ücretsiz müzik dinlemek isteyenler için en iyi platform. YouTube’da yeni çıkan ve en çok dinlenen albümlerden izlenme rekoru kıran video kliplere ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz ancak YouTube’dan müzik arşivi oluşturmak tam bir çile. Videoları türüne göre bulmak, en çok dinlenenleri aramak, videoları MP3 olarak indirip çalma listesi oluşturmak oldukça zaman alan bir iş. Neyse ki, YouTube’daki tüm müzikleri kategorize ederek, filtreleyerek kendi müzik arşivinizi oluşturmanıza yardımcı olan harika bir müzik programı var: Audials Music Tube. Şimdi indirirseniz, Tamindir kullanıcılarına özel olarak 3 günlük tam sürüm hediye!

YouTube'daki Tüm Şarkılara Hızlıca Ulaşın

Online müzik dinleme platformları sayesinde dilediğimiz sanatçının tüm albümlerine anında ulaşabiliyoruz. Spotify, Apple Music başta olmak üzere birçok çevrimiçi müzik dinleme servisi var lakin içeriklerine ulaşmanın da bir bedeli var. Ücretsiz müzik dinlemek için ya MP3 indirme sitelerinde ya da YouTube’da geziniyor, kendimize çalma listeleri hazırlamak için vakit harcıyoruz. Oysa ki, YouTube’daki tüm müzikleri bulup şarkı sözleri ve ID3 etiketleriyle birlikte karşımıza çıkaran bir program mevcut.

Özel Çalma Listeleri, Yapay Zekalı Müzik Haritası, Keşfet Bölümüyle Eksiksiz!

Windows kullanıcılarına özel Audials Music Tube adlı program, YouTube’un geniş müzik arşivini tür, sanatçı ve albüm bazında filtreleyerek karşınıza çıkarmakla kalmıyor, YouTube’daki videoları ister ses ister video formatında yüksek kalitede indirmenize izin veriyor. Ücretli müzik servislerindeki gibi listeler hazırlıyor. Pop, Rock, Dance, 80’ler gibi farklı tarzlarda müzik listelerinin yanında ülke bazında en çok dinlenenler ve en çok izlenenler listeleri de yayınlıyor. Listedeki şarkıları da hızlıca indirip çalma listenize atabiliyorsunuz. Her türden müziği bulabileceğiniz, tüm sanatçıların diskografilerine ulaşabileceğiniz programın yapay zeka destekli keşfet bölümü de dikkat çekici. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan milyonlarca müzik parçasına sahip tüm müzik türlerinin bir haritası olan Music Zoom sayesinde inanılmaz bir arşiv tek tık ötenizde. Yeni müzik tarzı ve sanatçıları keşfetmek için haritayı yakınlaştırmanız yeterli.

Audials Music Tube 2019

Audials Music Tube Özellikleri

YouTube videolarını video dosyası olarak veya müzik parçası olarak kaydedin. (Şarkı sözleri ve ID3 etiketler otomatik olarak ekleniyor.)

Single'ları, albümleri veya diskografileri yüksek kalitede, ışık hızında indirin.

Haftalık çalma listelerini ister online dinleyin isterseniz de indirip çalma listenize atın.

Hitler, müzik albümlerine göre net bir şekilde gruplandırılır. Böylece istediğiniz başlığı rahatça dinleyebilir ya da MP3 olarak anında indirebilirsiniz. Ayrıca favori müziğinizi çalma listesine bağlayabilirsiniz.

Sevdiğiniz türü seçtiğinizde Audials, o türde çalan tüm sanatçıların albümlerini net bir şekilde listeliyor. İstediğiniz müzisyenin diskografisine gidin ve ister beğendiğiniz parçalarını indirin, isterseniz de tüm parçalarını tek bir seferde indirin.

Yapay zekadan güç alan Music Zoom haritası, inanılmaz bir müzik arşivi sunmakla kalmıyor, yeni müzik tarzları ve sanatçıları keşfetmenize yardımcı oluyor.

Kopyalama modu müziklerinizi akıllı telefonunuza veya tabletinize aktarmanıza izin veriyor.

Spotify'a En İyi Alternatif

Gücünü YouTube’dan alan ücretsiz müzik dinleme programı Audials Music Tube, Spotify gibi karanlık tema ile geliyor. Giriş ekranında PC’yi seçtiğinizde bilgisayarınızdaki müzikler sanatçı ve albümlerine göre ayrılmış şekilde listelenmiş olarak karşınıza çıkıyor. Bilgisayarınızda toplamda kaç müzik dosyası var, hangi şarkıcının kaç albümü ve şarkısı var, genel bakış sayesinde kolayca görebiliyorsunuz. Ayrıca sağ üst köşeden çalma listelerine hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Şarkılarınız PC’nizde değil, USB diskinizde veya başka bir aygıttaysa Depolama olarak PC yerine cihazınızı seçmeniz durumunda tüm şarkılar anında aktarılıyor, hemen dinleyebiliyorsunuz. Müzikleri aktarmakla uğraşmıyorsunuz.

Spotify, Apple Music, YouTube Music’e ücretsiz alternatif olarak öne çıkan Audials Music Tube 2019’un gücünü YouTube’dan aldığını söylemiştik. Giriş ekranında PC’nin yanında YouTube’a tıkladığınızda YouTube’un geniş müzik arşivi anında karşınızda. Evet, tek tıkla YouTube’daki tüm albüm, single, cover’lara ulaşabiliyorsunuz. Yerli ve yabancı istemediğiniz kadar sanatçının diskografisi tek tık ötenizde. Şarkıları online dinleyebildiğiniz gibi yanında beliren indirme butonuna tıklayarak bilgisayarınıza indirip internetsiz (çevrimdışı) dinlemenin keyfini sürüyorsunuz.

Audials Music Tube’u diğer müzik dinleme programlarından farklı kılan özelliği; akıllı öneriler. YouTube üzerinden şarkı araması yaptığınızda Spotify’daki gibi öncelikle sanatçının top hit yani en çok dinlenen parçaları listeleniyor. Arama işlevi oldukça gelişmiş olduğundan sanatçının tek bir parçasına, belli bir albümüne veya şimdiye kadar çıkardığı tüm albümlerine ulaşmak için çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Sadece türü yazarak o müzik tarzına uyan tüm şarkıları da listeleyebiliyorsunuz. Program, YouTube’da en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları da ayrı olarak listeleyebiliyor. Top Songs ile listeleri alt üst eden hit parçalar ve özel çalma listelerine, Top Artist ile dünyanın dört bir yanından müzik dinleyicilerinin kalbini çalan popüler sanatçılara hızlıca ulaşıyorsunuz.

Yapay zeka destekli Müzik Haritası’nı (Music Zoom) atlamak olmaz. Burada yapay zeka tarafından oluşturulmuş tüm müzik türlerinden milyonlarca müzik parçası karşınıza çıkıyor. Haritayı yakınlaştırdığınızda daha fazla müzik tarzı ve sanatçıyı keşfediyorsunuz.

Apple Music, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, fizy ve diğer müzik dinleme servislerine her ay para ödemeniz gerekmiyor. Audials Music Tube, şimdiye kadar kullandığınız tüm müzik dinleme programlarını unutturacak kalitede. Şimdi indirirseniz, Tamindir kullanıcılarına özel olarak 3 günlük tam sürüm hediye!