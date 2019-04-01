Kendi köyünüzü inşa ederek çeşitli üretim alanları kurabileceğiniz ve altın kazanabileceğiniz Sunken Secrets, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı binalar ve üretim alanları inşa ederek köyünüzü geliştirmektir. Oyun çevrimiçi olarak oynanmaktadır. Tarımla uğraşarak çeşitli meyve ve sebzeler üretebilirsiniz. Farklı binalar oluşturarak bu binaları dekore edebilir ve köyünüzü güzelleştirebilirsiniz. Tüm bunları yaparken denizde bulunan kötü cadıya dikkat etmeli ve ondan kurtulmalısınız. Farklı üretim alanlarında kendinizi geliştirerek köyünüzü büyütebileceğiniz ve altın kazanarak yeni üretim fabrikaları kurabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız görev ve günlük toplayabileceğiniz onlarca farklı ödül yer almaktadır. Ayrıca üretebileceğiniz birçok meyve ve sebze bulunmaktadır. Hasat ettiğiniz ürünleri satarak para kazanabilir ve yeni malzemeler satın alabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile oyunculara hizmet veren Sunken Secrets, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.