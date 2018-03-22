Super Cleaner uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızın performansını önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Android cihazlar kullanıma bağlı olarak gün geçtikçe performans konusunda düşüş yaşayabiliyor. Depolama alanında biriken çöp dosyalar, bu performans düşüşünün en önemli nedenlerinden biri oluyor. Bunun yanında cihazınıza bulaşan virüsler de yavaşlamaya neden olabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için zaman zaman gereksiz dosyaları temizlemek ve antivirüs taraması yapmak gerçekten önemli. Super Cleaner uygulaması da bu konuda işinizi kolaylaştıracak önbellek temizleme uygulaması olarak öne çıkıyor.