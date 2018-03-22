Super Cleaner uygulamasıyla akıllı telefonlarınızda gereksiz dosyaları temizleyerek performans artışı sağlayabilirsiniz.
Super Cleaner uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızın performansını önemli ölçüde artırabilirsiniz.
Android cihazlar kullanıma bağlı olarak gün geçtikçe performans konusunda düşüş yaşayabiliyor. Depolama alanında biriken çöp dosyalar, bu performans düşüşünün en önemli nedenlerinden biri oluyor. Bunun yanında cihazınıza bulaşan virüsler de yavaşlamaya neden olabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için zaman zaman gereksiz dosyaları temizlemek ve antivirüs taraması yapmak gerçekten önemli. Super Cleaner uygulaması da bu konuda işinizi kolaylaştıracak önbellek temizleme uygulaması olarak öne çıkıyor.
Önbellek temizleme, RAM temizleme, gereksiz dosyaları ve APK dosyalarını temizlemenin yanında uygulamalarınızı virüslere karşı temizleyen Super Cleaner uygulaması, cihazınızda performans artışı sağlıyor. Cihaz kullanımından kaynaklanan ısınma sorununa karşı CPU soğutucu özelliği de sunan Super Cleaner uygulamasında, otomatik başlayan uygulamaları da devre dışı bırakabiliyorsunuz. Kişisel verilerinizin bulunduğu uygulamaları meraklı gözlerden korumanız için uygulama kilidi özelliği de sunan Super Cleaner uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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