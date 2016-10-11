e-Devlet giriş ile HES kodu alma, seyahat izin belgesi, öğrenci belgesi alma, ikametgah değişikliği, soyağacına bakma ve daha birçok işlem yapabilirsiniz.

Erkan Calp - 5 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

e-Devlet indirerek e-Devlet Kapısı işlemlerini Android telefonunuzdan yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı müşterisiyseniz, mobil imza veya elektronik imza kullanıcıysanız e-Devlet şifresi almadan da e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz. e-Devlet şifresini PTT'den alma şansına da sahipsiniz ancak T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu geçerli bir kimlik kartınızla birlikte bizzat PTT şubelerine gitmeniz gerekmektedir.

e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden pandemi döneminde zorunlu HES kodu alma, soyağacı öğrenme, nakil işlemleri, KYK borç erteleme, SGK 4A hizmet dökümü alma, abonelik iptali (Digiturk, D-Smart, TTNET/Türk Telekom, Turkcell Superonline..) ve daha birçok işlemi zahmetsizce yapabilirsiniz. e-Devlet işlemleri sürekli yenilenmektedir. Devlet dairelerine, resmi kurumlara gitmeden birçok işlemi mobilden yapmak için hemen yukarıdaki e-Devlet İndir butonuna dokunarak e-Devlet uygulamasını indirin.

e-Devlet Kapısı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından sunulan resmi nitelikli e-Devlet mobil uygulaması. Android telefonunuza ücretsiz indirip mevcut e-Devlet şifreniz veya mobil imzanızı kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmesine izin verilen tüm işlemleri bilgisayarınızı açmadan hızlıca, kolay şekilde yapabiliyorsunuz.

Yenilenen e-Devlet uygulamasında hem arayüzün iyileştirildiğini hem de yeni hizmetlerin eklendiğini görüyoruz. Daha kullanışlı ve günümüz modern uygulamaların düzeyine çekilen yeni e-Devlet uygulamasını da TC Kimlik numaranız ve şifrenizi girerek veyahut mobil imzanızla kullanabiliyorsunuz. Uygulamaya giriş yaptığınızda e-Devlet üzerinden sıklıkla gerçekleştirilen işlemler karşınıza çıkıyor. Açılır pencereden kurum ve şirket hizmetlerine ulaşabiliyor, mesajlarınızı okuyabiliyor, şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Hali hazırda e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerine geçerli kimliğinizle birlikte şahsen başvurmanız gerekiyor. Mobil İmza aboneliği için hizmet aldığınız operatöre başvurmanız ve gerekli prosedürü tamamlamanız gerekiyor.

Adli sicil kaydı sorgulama, IMEI sorgulama, üzerinize kayıtlı hatları öğrenme, numara taşıma sorgulama, 4A – 4B detaylı hizmet dökümü alma, aile hekiminizi öğrenme, trafik cezası sorgulama, sınav sonuçlarını öğrenme ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebileceğiniz yeni e-Devlet uygulaması beta sürecinde olduğundan yer yer bilgilere tek seferde ulaşamama gibi sorunlar çıkartabiliyor ancak sıklıkla güncellendiğinden her geçen gün daha sorunsuz kullanım sunuyor.

e-Devlet Kapısı mobil uygulamasına eklenen hizmet ve kurumların sayısı hızla artıyor. e-Devlet resmi sitesi turkiye.gov.tr'ye eklenenler çok geçmeden mobil uygulamaya da eklenmiş oluyor. SGK 4A Hizmet Dökümü, Adalet Bakanlığı Mahkeme Dava Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı Veri Borgu Sorgulama, SGK GSS Prim Borcu Sorgulama, Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti, e-Devlet Kapısı mobil uygulamasında en çok kullanılan hizmetler arasında.

e-Devlet Kapısı uygulaması ile turkiye.gov.tr adresindeki hizmetler artık mobil cihazınızda.

Kurum, şirket ve belediye hizmetlerine kolay erişim

Yenilenmiş menü tasarımı ile her kategoriye hızlı erişim

Kamu kurumlarının hizmet ve iletişim bilgileri tek bir ekranda

Belediyeler sayfası ile yerel hizmetlerdeen yararlanabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı mobil uygulamasına daha güvenli bir şekilde giriş için e-Devlet Anahtar uygulamasını da kullanmanızı öneririz.

e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

e-Devlet Kapısı şifresini şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında Dışişleri Bakanlığı’na bağlı elçilik ve konsolosluklardan alabilirsiniz. Mobil imza, elektronik imza, T.C. yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biriyle giriş yaptıktan sonra şifre oluşturabilirsiniz. e-Devlet’e ilk kez giriş yaptığınızda güvenlik nedeniyle otomatik olarak Şifre Değiştirme sayfasına yönlendirilirsiniz. Kayıt sonrasında sisteme giriş yaptığınızda, Şifre ve Güvenlik Ayarlarım sayfasından şifre değişikliği yapabilir/yeni şifre belirleyebilirsiniz.

e-Devlet şifrenizi unutmanız, kaybetmeniz veya çalınması durumunda üç seçenekten biriyle yeni şifre alabilirsiniz. Birincisi; e-Devlet Kapısı’nda şifre yenileme yaparak. İkincisi; PTT’den yeni bir şifre alarak. Üçüncüsü; Elektronik imza, mobil imza, internet bankacılığı veya yeni T.C. kimlik kartıyla e-Devlet’e giriş yapıp kullanıcı menüsündeki şifremi değiştir seçeneğiyle.

e-Devlet şifresini yenilemek için PTT şubesine gidebileceğiniz gibi e-Devlet Kapısı’ndan Şifremi Unuttum seçeneğiyle de yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. PTT şubesine gitmeden şifrenizi yenileyebilmeniz için cep telefonu numaranızı profilinize tanımlamış ve doğrulamış olmanız gerekiyor. e-Devlet Kapısında İletişim Seçeneklerim altından cep telefonu numaranızı ekleyebilir, telefonunuza gelen doğrulama kodlarını ilgili alanlara yazarak doğrulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi doğrulatmanızı tavsiye ederiz. Şifreyi ilk aldığınızda PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil ediliyor ancak sonradan -herhangi bir nedenle- PTT’den alacağınız her şifre için 4 TL ücret ödüyorsunuz.