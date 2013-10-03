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Yemeksepeti

Yemeksepeti

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 2,644
  • DOSYA BOYUTU 0.50 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Yemeksepeti
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YemekSepeti ile yemek siparişlerinizi hızlı ve güvenli şekilde verebilirsiniz.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş portalı YemekSepeti’nin Windows 8 uygulamasıdır. Windows 8 tablet ve bilgisayarınızda kullanabildiğiniz uygulama ile yemek siparişlerinizi en hızlı ve kolay şekilde alır ve seçtiğiniz restorana anında iletir. Yemek siparişinizi güvenli şekilde vermenizi sağlayan YemekSepeti ile siparişiniz 10-45 dakika içerisinde hazır olmaktadır.

Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. YemekSepeti hesabınız yoksa “Kayıt ol” seçeneğini kullanarak uygulama içerisinden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Kırmızı teması ile dikkat çeken uygulama, siparişinize ait tüm detayları açık bir şekilde sunmaktadır. Ortalama servis süresi ile siparişinizin ne zaman elinize ulaşacağınızı görebiliyorsunuz. Güvenli şekilde ödeme yapmanızı sağlayan YemekSepeti ile siparişlerinizi nakit, kredi kartı, ticket, passcard ve sodexho yemek çeki ile ödeyebiliyorsunuz.