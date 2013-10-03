Yemeksepeti
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,644
- DOSYA BOYUTU 0.50 MB
- Üretici Yemeksepeti
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YemekSepeti ile yemek siparişlerinizi hızlı ve güvenli şekilde verebilirsiniz.
Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş portalı YemekSepeti’nin Windows 8 uygulamasıdır. Windows 8 tablet ve bilgisayarınızda kullanabildiğiniz uygulama ile yemek siparişlerinizi en hızlı ve kolay şekilde alır ve seçtiğiniz restorana anında iletir. Yemek siparişinizi güvenli şekilde vermenizi sağlayan YemekSepeti ile siparişiniz 10-45 dakika içerisinde hazır olmaktadır.
Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. YemekSepeti hesabınız yoksa “Kayıt ol” seçeneğini kullanarak uygulama içerisinden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Kırmızı teması ile dikkat çeken uygulama, siparişinize ait tüm detayları açık bir şekilde sunmaktadır. Ortalama servis süresi ile siparişinizin ne zaman elinize ulaşacağınızı görebiliyorsunuz. Güvenli şekilde ödeme yapmanızı sağlayan YemekSepeti ile siparişlerinizi nakit, kredi kartı, ticket, passcard ve sodexho yemek çeki ile ödeyebiliyorsunuz.
Yemeksepeti APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,102
- DOSYA BOYUTU 21.00 MB
- Üretici Yemeksepeti
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Yemeksepeti uygulaması ile Android telefondan yemek siparişi vermek çok kolay! Yemeksepeti Banabi ile de online market alışverişi yapın.
Yemeksepeti Uygulaması Nedir?
Yemeksepeti uygulaması, Android telefonunuzdan yemek siparişi ve market alışverişi (banabi) yapmanıza izin veren bir mobil uygulama. Özellikle çalışanlar için büyük kolaylık olan Yemeksepeti uygulaması, Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de 50 bini aşkın restoranla çalışıyor.
Türkiye’de online yemek siparişi ve online market alışverişi denildiğinde akla ilk gelen mobil uygulamalardan Yemeksepeti, Domino’s Pizza, Burger King, McDonald’s, KFC, Little Caesars, Pizzat Hut, Komagene gibi bilindik-popüler restoranların yanı sıra bulunduğunuz konuma en yakın en iyi restoranları bünyesinde barındırıyor. Yemek yapmaya vakit bulamadığınızda Yemeksepeti Mobil Uygulaması en büyük yardımcınız olacak. Yemeksepeti uygulaması APK olarak veya Google Play üzerinden Android telefonlara indirilebilir.
Yemeksepeti Uygulamasını İndir
Yemeksepeti uygulaması ile yemek siparişi vermek çok kolay. Semtinizi seçiyor, restoranı seçiyor, istediğiniz yemekleri sepete ekliyor, ödeme tipini seçip siparişi veriyorsunuz. Promosyon ve indirim çeşitliğiyle yemek siparişleri daha uygun fiyata geliyor. Kapıda nakit veya kredi kartı ile, online kredi kartı veya Yemeksepeti Cüzdan ile ödeme seçenekleri mevcut.
Kebap, lahmacun, pizza, hamburger, kızarmış tavuk, döner, köfte, sushi, noodle, salata, makarna… canınız ne yemek isterse Yemeksepeti’nde. Türkiye’de en çok tercih edilen restoranlar Yemeksepeti’nde. Yemeksepeti’nde Türk mutfağı, İtalyan mutfağı, Dünya mutfağı, Çin mutfağı, Japon mutfağı, Deniz mahsulleri, Burger, Fast Food, Pasta ve Tatlı mutfaklarını da içeren mutfak çeşitliliği sayesinde damak tadınıza en uygun seçimleri yapabilir ve keyfinize göre sipariş verebilirsiniz. Siparişinizle ilgili sorunuz veya sorununuz mu var? Uygulamadan canlı yardımdan destek alabilirsiniz.
- Sevdiğiniz restoranları favorilerinize ekleyebilirsiniz.
- Önceki siparişlerinizi ana sayfa üzerinden kolayca tekrarlayabilirsiniz.
- Restoran filtreleme özelliğiyle istediğiniz restoranı kolayca seçebilirsiniz.
- Kapıda nakit/kredi kartı, online kredi kartı ya da Yemeksepeti Cüzdan ile dilediğiniz gibi ödeyebilirsiniz.
- Siparişinize yorum, puan bırakabilir, restoranları yorum/puanlarına göre inceleyebilirsiniz.
- Vodafone abonesiyseniz size özel promosyonlara Vodafone menüleri altından ulaşabilirsiniz.
- Siparişinizle ilgili tüm sorularınızı canlı yardıma 7/24 iletebilirsiniz.
Yemeksepeti Nasıl Kullanılır?
Yemeksepeti nasıl sipariş verilir? Yemek siparişi vermek için öncelikle sepetinize en az bir ürün eklemiş olmanız ve sepetinizdeki ürünlerin toplam fiyatı restoranın bulunduğunuz yere gönderim için belirlemiş olduğu minimum paketi tutarı ile aynı ya da daha fazla olması gerekir.
Sepetin altında görebileceğiniz “Sepeti Onayla”ya dokunarak sepetinizi onayladıktan sonra gönderim yapılmasını istediğiniz adresi ve ödeme şeklinizi seçin, sonrasında “Sipariş Ver”e dokunarak siparişinizi verebilirsiniz. Siparişinizi vermeden önce “Sipariş Notu Ekle” bölümünden restorana özel isteğiniz için not bırakabilirsiniz.
Siparişinizin ödemesi sipariş anında online kredi kartı veya siparişi teslim alırken kapıda nakit, kredi kartı, yemek kartı gibi yöntemlele yapılabilir. Sipariş Ver butonuna dokunarak siparişinizi tamamlamadan önce Ödeme Şekli Seçimi bölümünden seçmeniz gerekir.
Yemeksepeti Nasıl Üye Olunur?
Yemeksepetine üye olmak için öncelikle yemeksepeti.com veya Yemeksepeti mobil uygulamasının ana sayfasına gidin. Ana sayfada “Üye Ol” bağlantısına dokunarak/tıklayarak karşınıza çıkan sayfada “E-Posta ile Üye Ol” veya “Sosyal Ağ ile Üye Ol” bağlantılarıdan biri altındaki formu doldurarak Yemeksepetine üye olabilirsiniz. Üyelik tamamen ücretsiz ve çok kolaydır.
Yemeksepeti Banabi Nedir?
Yemeksepeti Banabi uygulaması da market alışverişi yapacak zaman bulamadığınızda yardımınıza koşuyor. Hızlı market alışverişine mi ihtiyacınız oldu? Yemeksepeti Banabi bölümüne göz atın. Yemeksepeti uygulamasının içinden Yemeksepeti Banabi’ye geçiş yaparak kolayca market alışverişi yapabilirsiniz. Dilediğiniz market ürününü evinizden çıkmadan birkaç dakikada teslim alabilirsiniz. Online market alışverişi Yemeksepeti Banabi’de uygun fiyatlı ve bol çeşitli ürün seçeneği bulunuyor. Ödemelerinizi ister online, ister kapıda nakit veya kredi kartı ile yapabilirsiniz.
Yemeksepeti Banabi Nasıl Kullanılır?
Yemeksepeti Banabi nasıl açılır?, Yemeksepeti Banabi nasıl sipariş verilir? Yemeksepeti mobil uygulamasına girdiğinizde karşınıza çıkan ekrandan Yemeksepeti Banabi’ye dokunarak online market alışverişinizi yapmak için Yemeksepeti Banabi’ye yönlendirilirsiniz.
Yemeksepeti Banabi ana sayfası üzerinden dilediğiniz ürün için kategorilere ve arama sayfasına ulaşabilir veya fırsat ürünlerine göz atabilirsiniz. İhtiyacınız olan ürünü bulduktan sonra + butonuna dokunarak ürünü kolayca sepetinize ekleyebilir, aynı kolaylıkta sepetinizden ürünleri çıkarabilirsiniz. Ödeme adımında isterseniz online, isterseniz de kapıda nakit veya kredi kartıyla ödemeyi seçebilirsiniz. Siparişinizi verdikten sonra sipariş için Yemeksepeti Banabi kuryesini ve hareketlerini takip edebilir, siparişinizin durumunu kolayca öğrenebilirsiniz.
Yemeksepeti
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 655
- DOSYA BOYUTU 6.40 MB
- Üretici Yemeksepeti
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Yemeksepeti.com'um resmi iOS uygulamasıyla bilgisayar başında olmak zorunda kalmadan siparişinizi verin ve joker indirimlerinden faydalanın.
iOS 7 ile güncellenen Yemeksepeti uygulaması, taptaze bir arayüz ile iştahı yükselen herkesin hızlıca çeşitli işletme arasında seçenek yapmasını sağlıyor. Özellikle eve varmadan yarım saat önce sizinle birlikte eve gelecek olan bir yemeği pratikte mümkün kılan Yemeksepeti uygulaması, vakit konusunda titiz olan ve planlı yaşamayı sevenlerin de vazgeçemeyeceği bir hizmet sunuyor.
Yemeksepeti, bildiğiniz gibi, bulunduğunuz mahalli konumun etrafında gastronomik hizmet veren neredeyse tüm işletmeleri size tek bir listede sunup aralarından seçim yapmanızı sağlıyor. Şeçiminizi kolaylaştırmak için kullanıcı puanlarına göre, minimum sipariş bedeline göre ve özel indirimli kampanyalara göre sıralayabileceğiniz bu liste ile Yemeksepeti, düzenli olarak dışardan yemek söyleyenlere hem çok çeşitlilik sunuyor, hem de aradığınız kriterlere uygun sonuçları saniyeler içersinde çıkarıyor.
Masaüstü bilgisayarınızdan bağlanıyormuşsunuz gibi her türlü hizmeti vermekten geri kalmayan yemeksepeti uygulaması, olası bir geciken sipariş konusunda da müşteri hizmetlerine bağlanabilmenizi sağlıyor. Eğer yoldayken acıkmaya başladıysanız, internet bağlantısı olmayan bir adrese sipariş vermek istiyorsanız Yemeksepeti uygulaması tam da aradığınız çözüm.
Yemeksepeti
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 284
- DOSYA BOYUTU 1.00 MB
- Üretici Yemeksepeti
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Yemeksepeti ile yemek siparişlerinizi hızlıca telefonunuz üzerinden verebilirsiniz.
Yemek ve paket servis denilince akla gelen ilk isim olan Yemeksepeti’nin mobil uygulamasıdır. Türkiye’nin çevrimiçi yemek sipariş portalına Windows Phone’lu cihazınızdan ulaşma imkanı sunan uygulama ile yüzbinlerce lezzet arasından damak tadınıza uygun olanı seçebilir, siparişinizi verebilirsiniz.
Pizza, kebap, balık, tavuk, köfte, pide, lahmacun, diyet yiyecekler ve daha yüzlerce çeşit arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Domino’s Pizza, Burger King, Mc Donald’s, Pizza Pizza, Little Ceaser’s ve daha pek çok yeme-içme mekanına ulaşabilirsiniz.
Yemeksepetinin sunduğu kolaylıklar:
- Yemek siparişinizi en hızlı ve kolay şekilde verebilirsiniz.
- Siparişinizi güvenle verebilirsiniz.
- Hiçbir ekstra ücret ödemenden, 10-45 dakika içerisinde yemeğiniz adresinize ulaşır.
Yemeksepeti
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,894
- DOSYA BOYUTU 3.12 MB
- Üretici Yemeksepeti
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Yemeksepeti.com Mobil Uygulaması
Yemek ve paket servis denildiğinde Türkiye'de ilk akla gelen internet sitesi yemeksepeti.com şimdi de mobil uygulamasıyla cebinizde. Yemeksepeti uygulaması sayesinde yemeksepeti.com siparişlerinizi hemen alıyor ve sorunsuz bir şekilde istediğiniz restorana iletiyor. Size sadece yemeğinizin ayağınıza kadar gelmesini beklemek kalıyor.