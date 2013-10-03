Yemeksepeti uygulaması ile Android telefondan yemek siparişi vermek çok kolay! Yemeksepeti Banabi ile de online market alışverişi yapın.

Yiğit Ekim Demir - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yemeksepeti Uygulaması Nedir?

Yemeksepeti uygulaması, Android telefonunuzdan yemek siparişi ve market alışverişi (banabi) yapmanıza izin veren bir mobil uygulama. Özellikle çalışanlar için büyük kolaylık olan Yemeksepeti uygulaması, Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de 50 bini aşkın restoranla çalışıyor.

Türkiye’de online yemek siparişi ve online market alışverişi denildiğinde akla ilk gelen mobil uygulamalardan Yemeksepeti, Domino’s Pizza, Burger King, McDonald’s, KFC, Little Caesars, Pizzat Hut, Komagene gibi bilindik-popüler restoranların yanı sıra bulunduğunuz konuma en yakın en iyi restoranları bünyesinde barındırıyor. Yemek yapmaya vakit bulamadığınızda Yemeksepeti Mobil Uygulaması en büyük yardımcınız olacak. Yemeksepeti uygulaması APK olarak veya Google Play üzerinden Android telefonlara indirilebilir.

Yemeksepeti Uygulamasını İndir

Yemeksepeti uygulaması ile yemek siparişi vermek çok kolay. Semtinizi seçiyor, restoranı seçiyor, istediğiniz yemekleri sepete ekliyor, ödeme tipini seçip siparişi veriyorsunuz. Promosyon ve indirim çeşitliğiyle yemek siparişleri daha uygun fiyata geliyor. Kapıda nakit veya kredi kartı ile, online kredi kartı veya Yemeksepeti Cüzdan ile ödeme seçenekleri mevcut.

Kebap, lahmacun, pizza, hamburger, kızarmış tavuk, döner, köfte, sushi, noodle, salata, makarna… canınız ne yemek isterse Yemeksepeti’nde. Türkiye’de en çok tercih edilen restoranlar Yemeksepeti’nde. Yemeksepeti’nde Türk mutfağı, İtalyan mutfağı, Dünya mutfağı, Çin mutfağı, Japon mutfağı, Deniz mahsulleri, Burger, Fast Food, Pasta ve Tatlı mutfaklarını da içeren mutfak çeşitliliği sayesinde damak tadınıza en uygun seçimleri yapabilir ve keyfinize göre sipariş verebilirsiniz. Siparişinizle ilgili sorunuz veya sorununuz mu var? Uygulamadan canlı yardımdan destek alabilirsiniz.

Sevdiğiniz restoranları favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Önceki siparişlerinizi ana sayfa üzerinden kolayca tekrarlayabilirsiniz.

Restoran filtreleme özelliğiyle istediğiniz restoranı kolayca seçebilirsiniz.

Kapıda nakit/kredi kartı, online kredi kartı ya da Yemeksepeti Cüzdan ile dilediğiniz gibi ödeyebilirsiniz.

Siparişinize yorum, puan bırakabilir, restoranları yorum/puanlarına göre inceleyebilirsiniz.

Vodafone abonesiyseniz size özel promosyonlara Vodafone menüleri altından ulaşabilirsiniz.

Siparişinizle ilgili tüm sorularınızı canlı yardıma 7/24 iletebilirsiniz.

Yemeksepeti Nasıl Kullanılır?

Yemeksepeti nasıl sipariş verilir? Yemek siparişi vermek için öncelikle sepetinize en az bir ürün eklemiş olmanız ve sepetinizdeki ürünlerin toplam fiyatı restoranın bulunduğunuz yere gönderim için belirlemiş olduğu minimum paketi tutarı ile aynı ya da daha fazla olması gerekir.

Sepetin altında görebileceğiniz “Sepeti Onayla”ya dokunarak sepetinizi onayladıktan sonra gönderim yapılmasını istediğiniz adresi ve ödeme şeklinizi seçin, sonrasında “Sipariş Ver”e dokunarak siparişinizi verebilirsiniz. Siparişinizi vermeden önce “Sipariş Notu Ekle” bölümünden restorana özel isteğiniz için not bırakabilirsiniz.

Siparişinizin ödemesi sipariş anında online kredi kartı veya siparişi teslim alırken kapıda nakit, kredi kartı, yemek kartı gibi yöntemlele yapılabilir. Sipariş Ver butonuna dokunarak siparişinizi tamamlamadan önce Ödeme Şekli Seçimi bölümünden seçmeniz gerekir.

Yemeksepeti Nasıl Üye Olunur?

Yemeksepetine üye olmak için öncelikle yemeksepeti.com veya Yemeksepeti mobil uygulamasının ana sayfasına gidin. Ana sayfada “Üye Ol” bağlantısına dokunarak/tıklayarak karşınıza çıkan sayfada “E-Posta ile Üye Ol” veya “Sosyal Ağ ile Üye Ol” bağlantılarıdan biri altındaki formu doldurarak Yemeksepetine üye olabilirsiniz. Üyelik tamamen ücretsiz ve çok kolaydır.

Yemeksepeti Banabi Nedir?

Yemeksepeti Banabi uygulaması da market alışverişi yapacak zaman bulamadığınızda yardımınıza koşuyor. Hızlı market alışverişine mi ihtiyacınız oldu? Yemeksepeti Banabi bölümüne göz atın. Yemeksepeti uygulamasının içinden Yemeksepeti Banabi’ye geçiş yaparak kolayca market alışverişi yapabilirsiniz. Dilediğiniz market ürününü evinizden çıkmadan birkaç dakikada teslim alabilirsiniz. Online market alışverişi Yemeksepeti Banabi’de uygun fiyatlı ve bol çeşitli ürün seçeneği bulunuyor. Ödemelerinizi ister online, ister kapıda nakit veya kredi kartı ile yapabilirsiniz.

Yemeksepeti Banabi Nasıl Kullanılır?

Yemeksepeti Banabi nasıl açılır?, Yemeksepeti Banabi nasıl sipariş verilir? Yemeksepeti mobil uygulamasına girdiğinizde karşınıza çıkan ekrandan Yemeksepeti Banabi’ye dokunarak online market alışverişinizi yapmak için Yemeksepeti Banabi’ye yönlendirilirsiniz.

Yemeksepeti Banabi ana sayfası üzerinden dilediğiniz ürün için kategorilere ve arama sayfasına ulaşabilir veya fırsat ürünlerine göz atabilirsiniz. İhtiyacınız olan ürünü bulduktan sonra + butonuna dokunarak ürünü kolayca sepetinize ekleyebilir, aynı kolaylıkta sepetinizden ürünleri çıkarabilirsiniz. Ödeme adımında isterseniz online, isterseniz de kapıda nakit veya kredi kartıyla ödemeyi seçebilirsiniz. Siparişinizi verdikten sonra sipariş için Yemeksepeti Banabi kuryesini ve hareketlerini takip edebilir, siparişinizin durumunu kolayca öğrenebilirsiniz.