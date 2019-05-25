Futbol sahasında onlarca farklı arabayla yarışarak gol atmak için mücadele edeceğiniz Turbo Lig, mobil platformda yarış oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Şaşırtıcı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı yarış arabaları kullanarak sahada yer alan topa hakim olmak ve gol atarak yarışları kazanmaktır. Oyun, bilinen yarış oyunlarının aksine çok daha farklı bir tasarıma ve konuya sahiptir. Hem birbirinden şık yarış arabaları kullanarak hız rekorları kırabileceğiniz, hem de futbol oynayarak eğlenceli anlar geçirebileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı yarış arabası ve pist yer almaktadır. Maçları kazanarak puan toplayabilir ve arabalarınızın özelliklerini artırabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz tasarımları yapabilir ve size özel arabalar oluşturabilirsiniz. Oyun online olarak oynanabilmekte ve çevrimiçi sohbet özelliği ile dünyanın her yerinden oyuncuyu bir araya getirmektedir.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve 5 milyondan fazla oyuncunun vazgeçilmezi olan Turbo Lig, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz keyif verici bir oyundur.