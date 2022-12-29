TOD TV, BeIN Media Group’un sahibi olduğu bir dijital içerik platformudur. Türkiye’de hizmet vermeye başlayan platform, ücretsiz olarak Süper Lig maçlarını yayınlayacağını duyurdu. Bu durum futbolseverlerin ilgisi çekmeyi başardı. Platform yetkililerin Süper Lig ile ilgili yaptığı açıklama sonrası pek çok futbolsever “TOD TV nedir, nasıl üye olunur” sorusunun cevabını araştırma başladı.

TOD TV Nedir?

TOD TV, izleyicilerine yeni nesil deneyimi sunan bir platformdur. HBO Max, Netflix, Disney Plus vb. platformların rakibi olarak piyasada yer almaya başladı. Kurulum, taahhüt gibi prosedürlere gerek kalmadan içerik izleme olanağı sunuyor.

TOD TV, resmi olarak 24 Aralık 2022 tarihinde Trabzonspor ile Fenerbahçe maçını yayına sundu. Ünlü dijital içerik platformunun yayın içeriklerini şöyle sıralayabiliriz;

Spor Toto Süper Lig

Bundesliga

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Premier League

Ligue 1

Canlı TV kanalları

Dizi ve film kanalları

Belgesel kanalları

TOD TV’de ücretsiz Süper Lig paketinden yararlanabilirsiniz. TOD TV’nin izlenebildiği cihazlar şöyledir;

Android TV

Web

Smart TV

Cep telefonu

Android TV

Tablet

TOD TV’ye olmak için yukarıda belirttiğimiz üzere taahhüt ve kuruluma gerek kalmıyor. Spor ve Eğlence paketleri içerisinden kendinize uygun olan paketi seçip hemen satın alarak izlemeye başlayabilirsiniz.

TOD TV Abonelik Ücretleri Ne Kadar?

TOD TV abonelerine 3 farklı paket sunuyor. Dijital içerik platformunun paket fiyatları; 64 TL, 39 TL ve 12,90 TL arasında değişiyor. Yalnız platformun Süper Lig maçlarını ücretsiz yayınlaması; 23-24 ve 25 Aralık için geçerliydi. TOD TV üyeliğini 26 Aralık 2022 tarihinde 23:59’a kadar iptal ettirmeyenler seçtikleri paket üzerinden ödeme yapmaya başlayacaklar.

TOD TV üyelik iptali için önce “Profilim” sekmesine giriş yapınız. Profilim sekmesi üzerinden “Paketlerim” alanına tıklayıp “İptal” butonuna basarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir yöntemse Chat kanalına tıklayarak destek almaktır.

Son dönemde çok konuşulan TOD TV hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Dilerseniz diğer bir dijital içerik platformu olan Hulu TV hakkında bilgi almak için Hulu Nedir? Türkiye’de Nasıl İzlenir? yazımıza tıklayabilirsiniz.