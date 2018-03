Will Hero, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Rengarenk bir atmosfere sahip olan oyunda zorlu parkurların üstesinden geliyor ve yeteneklerinizi sergiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Will Hero, heyecan verici bir macera oyunu olarak nitelendirilebilir. Saldırı tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda önünüze çıkan engelleri ve düşmanları aşarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Birbirinden farklı özel güçleri ve yetenekleri kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı karakterlerin kilitlerini de açabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Will Hero, mutlaka denemeniz gereken bir mobil oyundur. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda zindanları keşfe çıkıyorsunuz. İnternet olmadan da oynayabileceğiniz oyunda harika zamanlar geçirebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Liderlik koltuğuna oturmak için mücadele verdiğiniz Will Hero'yu sakın kaçırmayın.

Will Hero oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.