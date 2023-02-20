Uzun Saatler Boyunca Oynayabileceğiniz En İyi Roguelike Oyunlar

Son dönemin en popüler oyun türlerinden biri olan Roguelike için aksiyon ve rol yapma oyunlarının bir alt türüdür diyebiliriz. Bu yazımızda Roguelike nedir ve en iyi Roguelike oyunlar hangisidir gibi sorulara cevap vereceğiz.

Roguelike Nedir?

Roguelike oyunlar belil özelliklere sahiptir ve bu özellikler Roguelike türünün temellerini oluşturan öğelerdir. Roguelike oyunlarının temel özellikleri şunlardır:

Kalıcı ölüm (permadeath) bulundurması.

(permadeath) bulundurması. Her yeni başlangıçta rastgele yaratılmış haritalar, düşmanlar, eşyalar, tuzaklar yaratılır.

yaratılmış haritalar, düşmanlar, eşyalar, tuzaklar yaratılır. Bu türün eski örneklerinde sıra tabanlı savaşlar bulunmaktaydı ancak günümüzde gerçek zamanlı olarak oynanabilen pek çok Roguelike oyun bulunmaktadır. Yani Roguelike oyunlar eskiden sıra tabanlı oyunlardı. Günümüzde ise her iki durum da geçerli.

Genellikle düşük bütçeli ve bağımsız oyunlar tarafından çokça kullanılan Roguelike mekanikleri zaman içerisinde bir alt türe dönüşmüştür. Bu türe isim babalığı yapan oyun ise 1980 yapımı Rogue’dur. Roguelike’ın kelime anlamı da zaten “Rogue benzeri” demektir. Tıpkı Soulslike gibi.

En İyi Roguelike Oyunlar

The Binding of Isaac

Enter the Gungeon

Children of Morta

Darkest Dungeon

Cult of the Lamb

Risk of Rain 2

Moonlighter

Dead Cells

Inscryption

Hades

The Binding of Isaac

2011 yılında çıkan The Binding of Isaac, hem indie oyunlar hem de Roguelike yapımlar içerisinde gösterilebilecek en iyi işlerden biridir. Bağımsız oyunların ne kadar iyi olabileceğini gösteren bu oyun aynı zamanda kendisinden sonra çıkacak olan Roguelike oyunların da üst çıtasını belirledi.

Enter the Gungeon

Bullet hell ve Roguelike türünün enfes bir karışımı olan Enter the Gungeon 2016 yılında piyasaya sürüldü. Sıra dışı dünyası, absürt silahları ve saç baş yolduran zorluğuyla bizlere benzersiz bir oyun tecrübesi yaşatan Enter the Gungeon bu iki türü sevenlerin muhakkak oynaması gereken bir oyun.

Children of Morta

Doğaüstü güçlere sahip olan aile bireylerinden birini seçerek oynadığımız bu oyun hem hikayesiyle hem de oynanışıyla sizlere harika bir Hack’n’Slash ve Roguelike deneyimi sunacak. Her aile bireyinin kendine özgü güçleri bulunuyor ve karakter değiştirerek oldukça farklı bir oynanış elde etmeniz mümkün.

Darkest Dungeon

En zor RPG oyunlarından biri olan Darkest Dungeon sıra tabanlı strateji oyunlarına güzel bir örnektir. Oldukça kasvetli ve karanlık bir atmosferi bulunan Darkest Dungeon’da amacınız ilerlemek, hayatta kalmak ve karşınıza çıkan herkesi öldürmek. Gotik bir tarzı bulunan bu oyun zaman içerisinde pek çok DLC ile zenginleştirilmiştir.

Cult of the Lamb

2022’nin en sıra dışı oyunlarından biri olan Cult of the Lamb’te şeytani güçler kazanan bir koyunun tarikat kurması konu alınıyor. Çok ilginç değil mi? Kendi üssünüzü inşa edebileceğiniz bu oyun Roguelike türünün en son temsilcilerinden biri.

Risk of Rain 2

Yaratık sürüleriyle dolu bir gezegenden kaçmaya çalıştığımız bu oyunu dilerseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynamamız mümkün. Devasa düşmanlarla mücadele edin ve bu uzaylılarla dolu gezegenden kaçın!

Moonlighter

Roguelike oyunlar yapma konusunda oldukça deneyim kazanmış bir ekip olan 11 bit studios tarafından 2018 yılında yayınlandı. Piksel grafiklere sahip olan bu oyunda içten içe kahraman olmayı hayal eden maceraperest bir esnaf olan Will'in hikayesine tanıklık ediyoruz.

Dead Cells

Gelmiş geçmiş en iyi Metroidvania oyunlarından biri olan Dead Cells 2018’in en iyi oyunlarından biriydi. Metroidvania ile Roguelike türlerini çok iyi bir şekilde harmanlayan Dead Cells’in dövüş mekanikleri de harikaydı. Hızlı oynanışa sahip olan bu oyunda karşınıza çıkan her şeyi en hızlı şekilde ortadan kaldırın ve güçlenerek büyük düşmanların karşısına çıkın.

Inscryption

Aslında bir kart oyunu olan Inscryption Roguelike mekanikleri ekleyerek bizlere farklı bir deneyim yaşatmaya çalışmış. Diğer kart oyunlarından çok daha farklı bir oyun olan Inscryption 2021 yılının bilinmeyen değerlerinden biriydi. Farklı bir hikayesi olan bu oyun aynı zamanda korku öğeleri ile de bezenmiş bir yapım.

Hades

Sadece iyi bir Roguelike değil, aynı zamanda mükemmel bir oyun olan Hades, Supergiant Games’in tartışmasız en iyi oyunu. Yunan mitolojisini ele alan bu oyunda Hades’in oğlu Zagreus’a hayat veriyoruz. Annemize ulaşmak için Underworld’den kaçmaya çalıştığımız bu oyunda tanrıların da yardımıyla karşımıza çıkan her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Hikaye, görsellik ve oynanış bakımından enfes bir oyun olan Hades, video oyunlarından keyif alan herkesin muhakkak oynaması gereken bir oyun.

Roguelike nedir sorusuna cevap verdiğimiz ve en iyi Roguelike oyunları sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Roguelike oyunlar oynuyor musunuz? Favori Roguelike oyununuz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.