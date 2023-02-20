Uzun Saatler Boyunca Oynayabileceğiniz En İyi Roguelike Oyunlar
Bu yazımıza göz atın ve en iyi Roguelike oyunları keşfedin.
Son dönemin en popüler oyun türlerinden biri olan Roguelike için aksiyon ve rol yapma oyunlarının bir alt türüdür diyebiliriz. Bu yazımızda Roguelike nedir ve en iyi Roguelike oyunlar hangisidir gibi sorulara cevap vereceğiz.
Roguelike Nedir?
Roguelike oyunlar belil özelliklere sahiptir ve bu özellikler Roguelike türünün temellerini oluşturan öğelerdir. Roguelike oyunlarının temel özellikleri şunlardır:
- Kalıcı ölüm (permadeath) bulundurması.
- Her yeni başlangıçta rastgele yaratılmış haritalar, düşmanlar, eşyalar, tuzaklar yaratılır.
- Bu türün eski örneklerinde sıra tabanlı savaşlar bulunmaktaydı ancak günümüzde gerçek zamanlı olarak oynanabilen pek çok Roguelike oyun bulunmaktadır. Yani Roguelike oyunlar eskiden sıra tabanlı oyunlardı. Günümüzde ise her iki durum da geçerli.
En İyi Sıra Tabanlı Strateji Oyunları
Strateji oyunlarının pek çok alt türünden biri olan sıra tabanlı oyunlar her geçen gün daha da popülerlik kazanıyor.
Genellikle düşük bütçeli ve bağımsız oyunlar tarafından çokça kullanılan Roguelike mekanikleri zaman içerisinde bir alt türe dönüşmüştür. Bu türe isim babalığı yapan oyun ise 1980 yapımı Rogue’dur. Roguelike’ın kelime anlamı da zaten “Rogue benzeri” demektir. Tıpkı Soulslike gibi.
En İyi Soulslike Oyunlar
Son yıllardaki en popüler oyun türü ne diye sorsak muhtemelen Soulslike cevabını alırız. Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne gibi Fromsoftware oyunlarının büyük başarısının ardından pek çok indie geliştirici ve AA yapımcı oyunlarını Souls oyunlarından ilham alarak tasarladı.
En İyi Roguelike Oyunlar
- The Binding of Isaac
- Enter the Gungeon
- Children of Morta
- Darkest Dungeon
- Cult of the Lamb
- Risk of Rain 2
- Moonlighter
- Dead Cells
- Inscryption
- Hades
Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 2022 (Güncel)
Eğer siz de artan bilgisayar fiyatları neticesinde sisteminizi güncelleyemediyseniz ve sisteminizin rahatlıkla kaldırabileceği oyunları bulmakta zorlanıyorsanız, bu yazımızdan sonra hangi oyunu bilgisayarınızın çalıştırıp çalıştırmadığını rahatlıkla anlayabileceksiniz.
The Binding of Isaac
2011 yılında çıkan The Binding of Isaac, hem indie oyunlar hem de Roguelike yapımlar içerisinde gösterilebilecek en iyi işlerden biridir. Bağımsız oyunların ne kadar iyi olabileceğini gösteren bu oyun aynı zamanda kendisinden sonra çıkacak olan Roguelike oyunların da üst çıtasını belirledi.
Enter the Gungeon
Bullet hell ve Roguelike türünün enfes bir karışımı olan Enter the Gungeon 2016 yılında piyasaya sürüldü. Sıra dışı dünyası, absürt silahları ve saç baş yolduran zorluğuyla bizlere benzersiz bir oyun tecrübesi yaşatan Enter the Gungeon bu iki türü sevenlerin muhakkak oynaması gereken bir oyun.
2016'da Neler Oynayacağız? İşte 2016'da Çıkacak Oyunlar
Her yıl binlerce oyun çıkıyor; ama biz en iyileri takip etmekte zorlanıyoruz. Hazırladığımız 2016'da çıkacak oyunlar listesiyle birlikte, hangi oyunun hangi tarihte çıkacağını tek tek arama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.
Children of Morta
Doğaüstü güçlere sahip olan aile bireylerinden birini seçerek oynadığımız bu oyun hem hikayesiyle hem de oynanışıyla sizlere harika bir Hack’n’Slash ve Roguelike deneyimi sunacak. Her aile bireyinin kendine özgü güçleri bulunuyor ve karakter değiştirerek oldukça farklı bir oynanış elde etmeniz mümkün.
Gözlemlenebilir Evrenin En İyi Hack and Slash Oyunları
Günümüzde maalesef ki artık eskisi kadar Hack and Slash oyunu göremiyoruz. Popülerliğini her geçen gün kaybeden bu oyun türünün bir hayranıysanız bu liste sizi çok memnun edecek.
Darkest Dungeon
En zor RPG oyunlarından biri olan Darkest Dungeon sıra tabanlı strateji oyunlarına güzel bir örnektir. Oldukça kasvetli ve karanlık bir atmosferi bulunan Darkest Dungeon’da amacınız ilerlemek, hayatta kalmak ve karşınıza çıkan herkesi öldürmek. Gotik bir tarzı bulunan bu oyun zaman içerisinde pek çok DLC ile zenginleştirilmiştir.
Cult of the Lamb
2022’nin en sıra dışı oyunlarından biri olan Cult of the Lamb’te şeytani güçler kazanan bir koyunun tarikat kurması konu alınıyor. Çok ilginç değil mi? Kendi üssünüzü inşa edebileceğiniz bu oyun Roguelike türünün en son temsilcilerinden biri.
Risk of Rain 2
Yaratık sürüleriyle dolu bir gezegenden kaçmaya çalıştığımız bu oyunu dilerseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynamamız mümkün. Devasa düşmanlarla mücadele edin ve bu uzaylılarla dolu gezegenden kaçın!
Moonlighter
Roguelike oyunlar yapma konusunda oldukça deneyim kazanmış bir ekip olan 11 bit studios tarafından 2018 yılında yayınlandı. Piksel grafiklere sahip olan bu oyunda içten içe kahraman olmayı hayal eden maceraperest bir esnaf olan Will'in hikayesine tanıklık ediyoruz.
Dead Cells
Gelmiş geçmiş en iyi Metroidvania oyunlarından biri olan Dead Cells 2018’in en iyi oyunlarından biriydi. Metroidvania ile Roguelike türlerini çok iyi bir şekilde harmanlayan Dead Cells’in dövüş mekanikleri de harikaydı. Hızlı oynanışa sahip olan bu oyunda karşınıza çıkan her şeyi en hızlı şekilde ortadan kaldırın ve güçlenerek büyük düşmanların karşısına çıkın.
Inscryption
Aslında bir kart oyunu olan Inscryption Roguelike mekanikleri ekleyerek bizlere farklı bir deneyim yaşatmaya çalışmış. Diğer kart oyunlarından çok daha farklı bir oyun olan Inscryption 2021 yılının bilinmeyen değerlerinden biriydi. Farklı bir hikayesi olan bu oyun aynı zamanda korku öğeleri ile de bezenmiş bir yapım.
Her Cihazda Oynanabilen En İyi Kart Oyunları
Kart oyunları gittikçe daha da popülerleşiyor. Pek çok büyük firma ilginç mekaniklere sahip kart oyunları çıkarıyorlar.
Hades
Sadece iyi bir Roguelike değil, aynı zamanda mükemmel bir oyun olan Hades, Supergiant Games’in tartışmasız en iyi oyunu. Yunan mitolojisini ele alan bu oyunda Hades’in oğlu Zagreus’a hayat veriyoruz. Annemize ulaşmak için Underworld’den kaçmaya çalıştığımız bu oyunda tanrıların da yardımıyla karşımıza çıkan her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Hikaye, görsellik ve oynanış bakımından enfes bir oyun olan Hades, video oyunlarından keyif alan herkesin muhakkak oynaması gereken bir oyun.
Hades İncelemesi: Mükemmel Bir Oyun Yapmak
2020 yılında Assassin’s Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Call of Duty: Warzone, Doom Eternal, The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077, Demon's Souls gibi pek çok dev isim çıkış yapmıştı.
Roguelike nedir sorusuna cevap verdiğimiz ve en iyi Roguelike oyunları sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Roguelike oyunlar oynuyor musunuz? Favori Roguelike oyununuz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
YORUMLAR