Apple Arcade Nedir? Apple Arcade Fiyatı ve Oyunları

Apple, mobil oyun dünyasında çığır açan bir abonelik servisi duyurdu ve bu abonelik servisine Apple Arcade adını verdi. Peki, bu yeni oyun abonelik hizmeti tam olarak nedir? Bu yazıda, Apple Arcade’in ne olduğunu, fiyatını ve oyun listesini öğreneceksiniz.

Apple Arcade Nedir?

Oyun abonelik servisi Apple Arcade’e iPad, Mac, iPhone, ve Apple TV’niz üzerinden erişilebilleceksiniz. Apple Arcade’de çapraz platform desteği bulunacak. Yani, iPhone’da başladığınız bir oyuna iPad, Mac veya Apple TV’nizden devam edebileceksiniz. Apple Arcade aboneliği üzerinden eriştiğiniz oyunlarda herhangi bir ek satın alma ve reklam olmayacak. Oyuncular, Apple Arcade’e App Store üzerinden ulaşabilecek.

Apple Arcade’in sistem kütüphanesinde 100’ün üzerinde oyun bulunacak. Apple Arcade abonesi olan oyuncular, sistem kütüphanesinde bulunan bütün oyunlara ulaşabilecek. Oyuncular, indirdikleri oyunlara ister çevrimiçi ister çevrimdışı olarak erişebilecek.

Apple Arcade Çıkış Tarihi ve Fiyatı

19 Eylül 2019 tarihinde 150 ülkede hizmet vermeye başlayacak olan Apple Arcade’in aylık abonelik ücreti 34,99 TL olacak. Oyun abonelik servisi Apple Arcade'de bir aylık ücretsiz deneme sürümü bulunacak.

Apple Arcade Oyun Listesi

Apple’ın 10 Eylül tarihinde Steve Jobs Theater’da gerçekleştirdiği etkinlikte Apple Arcade, yüksek grafiklere sahip olan oyunlar ile dikkat çekti. Apple Arcade’in sistem kütüphanesinde Konami, LEGO, Gameloft, Klei Entertainment ve Annapurna gibi pek çok önemli oyun geliştiricilerinin oyunları da bulunacak. Apple Arcade’in sistem kütüphanesine her ay yeni oyunlar eklenecek. No Man's Sky'ın Apple Arcade sistem kütüphanesine ekleneceği yönünde iddialar bulunuyor.

Apple, 1 dakika 48 saniye uzunluğunda bir video yayınladı. Yayınladığı videoda Apple Arcade’in sistem kütüphanesinde yer alacak oyunlardan bazıları bulunuyor. Oyun abonelik servisi Apple Arcade için duyurulan oyunlar şu şekilde: