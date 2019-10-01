Apple Arcade vs Google Play Pass: Hangisi Daha İyi?

Apple ve Google kısa süre önce oyun abonelik hizmetlerini başlattı. Apple Arcade ve Google Play Pass oyun abonelik hizmetleri, aylık abonelik ücreti karşılığında sistem kütüphanesinde yer alan oyunlara erişebilmemize olanak sağlıyor. Peki, hangi abonelik hizmeti daha iyi?

Apple Arcade vs Google Play Pass

Bu makaleyi; temel bilgi, sistem kütüphanesinde yer alan oyunların kalitesi, bulunabilirlik, fiyatlandırma ve üçüncü taraf kontrolcü desteği olmak üzere beş bölüme ayırdık.

1. Temel Bilgi

Apple Arcade, sistem kütüphanesinde 100’den fazla özel oyunun bulunduğu bir oyun abonelik hizmetidir. Apple Arcade’in sistem kütüphanesinde yer alan oyunları başka hiçbir platformda bulamayacağınızı belirtelim. Apple Arcade’e aboneyken ayrıyeten oyun satın almanıza gerek yok. Apple Arcade üzerinden eriştiğiniz oyunlarda reklamlar ve uygulama içi satın alma bulunmuyor.

Öte yandan, Google Play Pass de bir oyun abonelik hizmetidir ancak aynı zamanda birkaç uygulamayı da içermektedir. Google Play Pass’in sistem kütüphanesinde yer alan oyunlar özel değildir. Google Play Pass üzerinden eriştiğiniz oyunlarda reklamlar ve uygulama içi satın alma bulunmuyor. Google Play Pass’in sistem kütüphanesinde şu anda 350 oyun bulunuyor.

Google, Apple'ın 100'den fazla oyununa kıyasla 350 oyun seçeneği ile çok daha iyi bir konumda görünüyor, ancak tabii ki de sistem kütüphanesinde bulunan oyunların kalitesi oldukça önemlidir.

2. Sistem Kütüphanesinde Yer Alan Oyunların Kalitesi

Oyunların kalitesi söz konusu olduğunda, Apple Arcade'in Google Play Pass'tan çok ileride olduğu çok açıktır. Bu durumun böyle olmasının en önemli nedeni ise Apple'ın Konami, LEGO, Gameloft, Klei Entertainment ve Annapurna gibi pek çok önemli oyun geliştiricisi ile iş birliği yaparak Apple Arcade’in sistem kütüphanesine özel oyunlar ekliyor olması. Dolayısıyla sistem kütüphanesinde yer alan oyunların kalitesi denildiğinde Apple Arcade açık ara öndedir.

3. Cihaz ve Bölge Kullanılabilirliği

Apple Arcade, şu anda 150'den fazla ülkede mevcut ve iOS (iPhone 6 ve SE ile başlayan), iPadOS, macOS Catalina ve tvOS 13 dahil olmak üzere tüm Apple cihazlarında kullanılabilir durumdadır.

Google Play Pass yalnızca ABD'de kullanılabilir durumda. Hizmetin ne zaman global olarak kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor. Google Play Store'u çalıştıran herhangi bir cihaz üzerinden Google Play Pass'e erişebilirsiniz. Temel olarak, Google Play Pass aboneliği ile Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda, tabletlerde ve Chromebook'larda oyun oynayabilirsiniz.

4. Üçüncü Taraf Kontrolcü Desteği

Üçüncü taraf kontrolcü söz konusu olduğunda, Apple Arcade’in Google Play Pass’e nazaran daha büyük bir üstünlüğü var. Apple Arcade oyunlarını DualShock 4’ü, Xbox One S kontrolcüsünü ve diğer iOS uyumlu kontrolcülerini kullanarak oynayabilirsiniz. İOS 13'teki son değişikliklerle artık DualShock 4’ü bir dokunuşla iPhone'a bağlayabilirsiniz.

Google Play Pass'te kontrolcü desteği bulunuyor ancak oyunlarda kontrolcü desteğinin olması gerekiyor. Ek olarak, Google Play Pass, Xbox One S kontrolcüsünü ve Samsung GamePad’i destekliyor.

5. Fiyatlandırma

Bir aylık ücretsiz deneme sürümüne sahip olan Apple Arcade’in aylık abonelik ücreti 34.99 TL’dir. 10 günlük ücretsiz deneme sürümüne sahip olan Google Play Pass’in aylık abonelik ücreti ise 4.99 ABD dolarıdır. Google Play Pass, şu an için sadece ABD’ye özel olduğu için ülkemizdeki fiyatı henüz belli değil.