Yolla uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden size en yakın kuryeyi çağırabilir ve gönderim yapabilirsiniz.

Acil bir şekilde göndermeniz veya teslim almanız gereken bir paket varsa, Yolla uygulaması üzerinden size en yakın kuryeyi çağırabilirsiniz. Kolay ve ekonomik bir şekilde gönderilerinizi yönlendirebileceğiniz Yolla uygulamasında, çağıracağınız kuryenin adı, plakası, toplam ücreti gibi detayları da öğrenebiliyorsunuz.

Paketinizin nerede olduğunu Kurye Takip bölümünden takip edebileceğiniz Yolla uygulamasında yapmanız gerekenler oldukça basit. Alım ve teslimat yeri seçimini yaptıktan sonra paket seçimini yaparak teslim edecek ve teslim alacak kişilerin bilgilerini girmeniz yeterli oluyor. Herhangi bir karışıklık olmadan işlemlerinizi tamamlayabileceğiniz Yolla uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.