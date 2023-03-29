Dijitalleşmenin İş Dünyasındaki Etkisi ve Değişimleri

Dijitalleşmeden etkilenen alanların başında iş dünyası geliyor. Teknoloji ve yapay zekanın hız kesmeden ilerlediği bu süreçte, çalışma şeklini önemli ölçüde değiştiren dijitalleşme; bilgilerin analog verilerden dijitale çevrilmesini ifade ediyor.

Bu duruma örnek olarak son dönemde popüler hale gelen e-kitapları verebiliriz. Dijitalleşmeyle birlikte iş dünyasında işlerin verimli hale geldiğini söylemek de yanlış olmaz. Aynı zamanda işlerin hızlı bitmesi ve pratiklik açısından da avantaj sağladığını ekleyelim.

Dijitalleşmenin İş Dünyasını Nasıl Değiştirdi?

Dijitalleşmenin iş dünyasındaki etkisi ve değişimleri denildiğinde dört unsur öne çıkıyor. Bu dört unsur şu şekildedir:

1. Yenilik

İş dünyasında hemen hemen tüm alanlarda kullanılabilen birçok yenilikçi çözüm vardır. Dijitalleşmenin en önemli tarafı kurumlardaki çalışanların sürekli yeni fikirler geliştirmeleridir. Bunun yanı sıra diğer etkilerini şöyle sıralayabiliriz;

Daha geniş kitlelere ulaşma,

İşleri yönetme ve organize etme noktasında geniş araçlardan yararlanabilme,

Yaşam kalitelerini yükseltme,

Müşteri memnuniyetinin üst düzeyde olması.

Dijitalleşmeyle birlikte birçok yeni iş modeli geliştirildi. Ayrıca işletmeler online olarak müşterilerine ulaşılabilir hale geldikten sonra tüm araç, veri ve bilgilerle iş modellerini de özelleştirmeye başladılar. İşletmeler artık kendi ihtiyaçlarını göz önünde tutarak özelleştirme işlemini gerçekleştirebiliyor. Dijitalleşen dünyada işletmeler;

Sahip oldukları kaynakları esnek kullanabiliyor,

Yeni fikirlerle sabit stratejiler harmanlanarak birbirine adapte edilebiliyor.

2. İletişim

İş dünyasının olmazsa olmaz unsurları arasında iletişim yer alıyor. İletişimin zayıf olması işletmenin başarısını önemli ölçüde etkiler. Yeni bir ürün ya da hizmetin geliştirilmesi noktasında çalışanların birbirleriyle kurduğu iletişim çok önemlidir.

İşletmenin en üst kademesinden alt kademesine kadar herkes iletişim kurarak hizmet ya da ürünlerin geliştirilip sunulmasına katkı sağlar. İşletme yönetimi ve çalışanlar arasındaki iletişimin yanı sıra müşterilerle olan iletişim de çok önemlidir.

Doğru iletişim taraflara çok sayıda araç sunarak hem bilginin hem de dokümanların problemsiz olarak iletimini sağlıyor. Slack, Discord, Facebook, Skype vb. birçok platform iş dünyasının iletişim kurmasında etkin rol oynuyor.

3. Hibrit Çalışma

Dijitalleşmenin etkisiyle özellikle çalışma şeklinde önemli değişiklikler meydana geldi. Özellikle pandemiyle başlayan süreçte hibrit çalışma şekli iş dünyasına dahil oldu. Bilgi ve verilerin dijital dünyaya kolayca aktarılmasıyla işler ofis dışında da yönetilmeye başladı.

Artık çalışanlar iş programlarını kendi yaşam şartları ve ihtiyaçlarına göre yapabiliyor. Teknolojik araçların giderek çoğalmasıyla işletmeler için hibrit çalışma şekli önemli kavram haline geldi. Hibrit çalışma şekli hem işveren hem de çalışan tarafından çok benimsendi.

İşverenler hibrit çalışma şekli sayesinde çalışanın yol, yemek gibi masraflarından kurtulmuş oluyor.

4. Yapay Zeka

Son dönemde üzerinde en çok tartışılan konular arasında yapay zeka geliyor. Yapay zeka tabiri caizse insanları ikiye bölmüş vaziyette. Kimine göre iş gücüne olan talebi azaltacak kimine göreyse yeni iş alanlarının ortaya çıkmasını sağlayacak.

Günümüzde yapay zekanın etkisiyle iş dünyasında belirli konularda değişimler yaşandı. Özellikle iş akışlarının otomatikleştirilmesinde yapay zekanın önemli etkisi var. İş faaliyetleriyle akışı çerçevesinde; algoritmaların oluşturulması, veri analizleri noktasında yapay zekanın etkisi çok büyük denilebilir. Müşterilerle şirketlerin arasında iletişimin geliştirilmesinde de yapay zeka çok etkindir.

Dijitalleşmenin İş Dünyasındaki Avantajları Nelerdir?

Dijitalleşme iş dünyasına çok sayıda yenilik sundu. Bu yeniliklerden bazıları iş dünyasına önemli avantajlar sunuyor. Dijitalleşmenin iş dünyasındaki avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;

Veri analizlerini etkinleştirdi,

İnsan hataları azaldı,

İşletme maliyetleri azaldı,

İşletmelerin tüm operasyonlarında verimlilik arttı,

Bulut üzerinde güvenli şekilde veriler depolanmaya başladı.

Dijital teknolojilerin uygulanması sonucunda iş akışları daha kolay yönetilmeye başladı. İnsan hataları azaldığı için hem zaman hem de maddi yönden işletmeler avantajlı duruma geldi.