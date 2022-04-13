Twitter'da Gönderilen Mesaj Nasıl Geri Alınır?

Eski AOL ile ilgili en iyi özellik ve hatta 1990’ların en iyisi denilebilecek özellik, gönderilen e-postanın geri alınabilmesiydi. Başka bir AOL kullanıcısına e-posta gönderdiğinizde o kullanıcı e-postayı açmadığı sürece, işlemi geri alabiliyordunuz. Tıpkı o işlemi hiç gerçekleştirmemişsiniz gibi, e-posta da o kişiye hiç gitmemiş oluyordu. Gmail’de, kullanıcılarının da bileceği üzere, acele e-postalara engeller oluşturacak isteğe bağlı pek çok özellik mevcut. Fakat en sonunda, alıcının gelen kutusundan e-postayı alabilmek mümkün değil.

Twitter’da ise doğrudan gönderdiğiniz mesajları geri alabilme imkanınız mevcut. Twitter’daki en güzel özellik, yanlışlıkla gönderdiğiniz bir mesajı kendi giden kutunuzdan sildiğinizde, mesajın, alıcının gelen kutusundan da otomatik olarak silinmesidir.

Twitter'da Gönderilen Mesajı Geri Alma Nasıl Yapılır?

Twitter uygulamasına giriş yapın.

Ardından ' Ayarlar' simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın. Burada çıkan menüde Direkt Mesajlar ’ı seçin.

’ı seçin. Yanlışlıkla gönderdiğiniz ya da başka bir sebeple silmek istediğiniz mesajı belirleyin.

Sonra bunun yanındaki çöp kutusu simgesi ne tıklayın.

ne tıklayın. Bu işlemin ardından mesaj hem kendi giden kutunuzdan hem de karşı tarafın gelen kutusundan silinecektir.

Uyarı: Mesajı yanlışlıkla gönderdiğiniz kişi, bazı bildirimleri açık tutuyorsa, yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajı başka bir yolla alabilir. Kullanıcılar, gelen mesajlar için e-posta, metin ya da push bildirimleri alabilir.

Bununla birlikte, Twitter’ın AOL yoluyla geliştirdiği bu özelliğin bir avantajı daha mevcut. Yanlışlıkla gönderdiğiniz mesaj, kişi tarafından okunsa bile hem kendi giden kutunuzdan hem de kişinin gelen kutusundan bunu silmeniz mümkün.