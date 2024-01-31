2024 Mobil Trendleri Neler? Yapay Zeka, Yeni Telefonlar ve Dahası!

2024 yılında mobil cihazların tanımlanması ve onlarla etkileşim kurma şekli farklı bir boyut kazanacak. Mobil teknolojide önemli gelişmeler yaşanacak. Teknoloji uzmanlarına göre özellikle 5 konuda önemli gelişmelere olacak.

Özellikle mobil cihazlar, yapay zeka dönüşümüne açık olacak. Biz de bu yazımızda detaylı şekilde 2024 mobil trendleri konusunu ele aldık.

2024 Mobil Trendleri

2024 mobil trendleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Katlanabilir Telefonların Donanımları

2023 yılında birçok mobil cihaz üreticisi Apple dışında katlanabilir telefonlar geliştirdi. Google Pixel Fold, Motorola Razr Plus, OnePlus Open ve Samsung Galaxy Z Flip 5 gibi cihazlar piyasaya sürüldü.

Counterpoint Research analistlerinden Jene Park katlanabilir telefonlarla ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklama şu şekildedir: “Katlanabilir ürünler, yalnızca teşhir açısından bile genel bar türlerine kıyasla kaçınılmaz olarak pahalı bir yapıya sahiptir.”

2024 yılı birçok teknoloji uzmanına göre katlanabilir telefonların çıkış yılı, 2023’ün de devamı olacak.

2. Rabbit R1

2024 yılında mobil cihazlar, geleneksel tasarım normlarına meydan okuyan formlarda teknoloji severlere sunuluyor. Rabbit R1 isimli cihazda tasarımıyla dikkat çekiyor. Teenage Engineering tarafından tasarlanan cihaz, aslında bir yapay zeka asistanıdır.

Fakat akıllı cep telefonlarının yerini alacağına dair bir öngörü var. Telefon kullanımının kolay olduğu zamanlardan yola çıkarak tasarlanan cihazda mesaj gönderme, taksi çağırma, müzik çalma ve market siparişi verme gibi işlemler yapılabiliyor.

3. Qi2 Kablosuz Şarj

Google, Apple ve Samsung’un oluşturduğu bir komite olan Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC) tarafından Qi2 kablosuz şarjın standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. İkinci nesil Qi2 kablosuz şarj, Android ve iOS cihazlarda kullanılabilecek.

Qi2, hızlı ve kablosuz güç dağılımı sağlıyor. Bu oran, 15W’a kadardır. Aynı zamanda geliştirilmiş manyetik bobinlerde sunuyor. Qi2, mükemmel hizalama özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde şarj aleti ve telefon hizalanmadığında ortaya çıkabilecek enerji kayıplarının önüne geçerek enerjide verimliliği artırıyor.

Qi2 teknolojisi, MagSafe uyumlu (iPhone 12 ve üzerindeki) cihazlar içinde büyük avantajdır. Satechi, Anker vb. aksesuar üreticileri tarafından Qi2 uyumlu şarj pedleriyle yuvaları piyasaya sunuluyor.

4. Yapay Zeka

2024 mobil trendleri arasında akıllı telefonlara üretken yapay zekanın entegre edilmesi de yer alıyor. Mobil cihazlara yapay zeka entegre edilerek iletişim için gerçek zamanlı olarak çok dilli çeviri gerçekleşecek.

Özellikle saatlerce süren çok dilli çevirilerden oluşan seslerin notları özetlenebilecek. Akıllı telefon kameralarındaki video ve fotoğraflar için ışık hem işlenecek hem de toplanacak.

Mobil bilişimle yapay zeka birleşerek cihazlar, daha işlevsel hale gelecek. Yapay zeka destekli olarak piyasaya sürülen Samsung Galaxy S24, kullanıcılarına hem genel hem de günlük görevlerini yerine getirme imkanı sunuyor. Bunun için bulut tabanlı ve cihaz içi işleme sunucularından yararlanıyor.

5. Periskop Lensler

Periskop lensler, akıllı telefonlarda uzun süredir kullanılıyor. Fakat 2023 yılında geliştiriciler tarafından en iyi uzak mesafe kameralarını tasarlamaya yönelik çalışmalar yapıldığı görülüyor.

Periskop kameralar; ışığın kırılması ve büyütülmesini sağlamak adına telefonun içerisine yerleştirilen dikey hizalı mercek le prizmadan oluşuyor. Böylelikle akıllı telefon kameraları çok uzak mesafelerdeki nesneleri optik olarak dijital yakınlaştırma yerine yakalayabiliyor. Bunun tam tersi durumlarda keskinlik ve ayrıntılarda kayıplar yaşanabiliyor.

Samsung, telefonlarındaki kamera performansını artırabilmek için periskop lenslerinden yararlanıyor. Buna örnek olarak Galaxy S24 Ultra modelini verebiliriz. Galaxy S24 Ultra’da 200 megapiksel ana lens yer alıyor. Kullanıcıların uzak noktalardan fotoğraf çekimi gerçekleştirmesi için 5x optik yakınlaştırma kapasiteli 50MP telefoto lensi bulunuyor.

Peki siz, 2024 teknoloji trendleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Bizimle yorum kısmında belirtebilirsiniz.