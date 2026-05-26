Bu Cihaz, Aracınızın Yanında Değilken Gözünüzü Arkada Bırakmıyor

DDPAI, nisan ayında İstanbul'da özel bir etkinlik düzenledi. Bununla birlikte DDPAI, Türkiye'de lansman düzenleyen ilk araç içi kamera markası oldu. 120'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren şirket, bu etkinlikte yeni araç içi kameralarını tanıttı. Bu ürünler arasında Z90 Master dikkat çekiyor.

Bu model, ön ve arkada çift 4K çözünürlükte kayıt yaparken aracın kabin bölümünde yapay zekâ ve kızılötesi gece görüş desteği sunan 3K bir kamera içeriyor. Toplamda üç kanallı bir görüntüleme sistemi sunan bu cihaz, görüntü kalitesini bozmadan aktarabiliyor. Z90 Master, 4G bağlantısı ile 7/24 kesintisiz bir görüntü sağlıyor.

Lansmanda amiral gemisi modelin yanı sıra farklı ihtiyaçlara hitap eden iki yeni araç içi kamerasına da yer verildi. Bunlardan ilki fiyat performans dengesiyle öne çıkan üç kanallı Z60T oldu. Bu cihaz ön tarafta 4K, arka tarafta 2K ve kabin bölümünde ise 1080p kamera içeriyor.

Hızlı kurulum kolaylığı ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı süper kapasitör sistemiyle öne çıkan bu model, çok kanallı kameralara geçmek isteyen kişiler için önemli bir alternatif. Etkinlikte N5 Pro modeli de yer aldı. Bu cihaz ön tarafta 4K ve arka tarafta 2K kamera bulunuyor. Şimdi bu araç içi kameraları daha detaylı şekilde ele alacağız. Bu arada söz konusu ürünler hakkında daha da fazla bilgiye ulaşmak için DDPAI web sitesini ziyaret edebileceğinizi belirtelim.

DDPAI Z90 Master İncelemesi

DDPAI Z90 Master'da ön tarafta 4K, arka tarafta 4K ve kabinde 3K olmak üzere üçlü kamera sistemiyle öne çıkıyor. Ön ve arka kameralarda çift Sony STARVIS 2 IMX678 sensör bulunuyor. Her kanalın gece ve gündüz kaliteli kayıt yapabildiğini belirtelim.

Kamerada CPL filtresi bulunuyor. Bu filtre, cam, metal ve diğer parlak yüzeylerden gelen yansımaları ve parlamayı azaltıyor. Böylece genel çekim kalitesi artıyor. Akıllı pozlama kontrolü özelliği sayesinde parlama sorunu önleniyor. Uygulamanın canlı ön izlemesi sayesinde pozlama gerçek zamanlı olarak ayarlanabiliyor.

3K çözünürlüğünde HDR kabin kamerası, iç ve dış ışığı dengeliyor. Bunun yanı sıra cilt tonlarının doğal görünmesini sağlıyor. Çift kızılötesi ışıklar, loş ışıkta yanarak kabinin tamamının hatta arka koltukların bile görünmesine imkân tanıyor. Bunun için DDPAI uygulaması üzerinden kızılötesi ya da kızılötesi tam renkli modunu seçebilirsiniz.

Kurulum sürecinin ardından cihazlar otomatik olarak senkronize oluyor. DDPAI uygulamasından birden fazla açıyı aynı anda yönetebiliyor ve görüntüleyebiliyorsunuz. Olağandışı oılaylar için zaman, konum ve görüntüleri içeremn gerçek zamanlı uyarılar alabiliyorsunuz. Araç içi kamerasında dahili hoparlör ve mikrofon da mevcut. Böylece araçtaki kişilerle doğrudan konuşabiliyorsunuz.

Cihazda 7/24 park izleme özelliği de mevcut. Uzaktayken bile ön, arka ve aracın içini görebilirsiniz. Cihaz, şüpheli tüm aktiviteleri net şekilde kaydediyor. Cihaz, zaman atlamalı kayıt modu sayesinde saniyede beş kare hızında sürekli kayıt yyapabiliyor. Böylece uzun park sürelerinde tüm detayları yakalayabiliyor ve bununla bilrikte depolama alanından tasarruf elde edilmesini sağlıyor.

Araç içi kamerasında çarpışma algılama modu da yer alıyor. Herhangi bir darbe algılandığında otomatik olarak yüksek çözünürlüklü kayıt başlatılıyor. Aracın aküsünü 7/24 takip eden bu cihaz, altı kademeli IPS güç yönetimi ile güç tüketimini önlüyor ve düşük voltaj tespit edildiğinde sistemi otomatik olarak kapatmanıza imkân tanıyor.

128 GB dahili eMMC depolama alanı ve 512 GB'a kadar microSD kart desteğine sahip olan cihaz, microSD kart arızalanırsa kayıt anında dahili depolamaya geçiyor. Akıllı ses kontrolü özelliğini içeren cihaz, "fotoğraf çek" diye komut verildiğinde beş saniye öncesi ve beş saniye sonrası dahil olmak üzere 10 saniyelik bir videoyu otomatik olarak kaydediyor.

Z90 Master'da aşırı sıcağa ve soğuğa dayanacak şekilde tasarlanan süper kapasitör mevcut. Bunların yanı sıra DDPAI uygulaması üzerinden sürüş süresi, hız, konum ve rota gibi detaylı verilere ulaşabiliyorsunuz.

DDPAI Z60T İncelemesi

Farklı ışık koşullarında net ve canlı görüntüler sunan DDPAI Z60T, ön tarafta 4K, arka tarafta 1080p ve kabin bölümünde 2K olmak üzere üçlü kamera sistemiyle öne çıkıyor. Ön taraftaki kamera, 2K 60 FPS modu sayesinde yüksek hızlarda bile plakanın okunabilmesini sağlıyor.

Kabin bölümünde yer alan kameranın açısını kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Böylece kabin bölümünün tamamının görülebilmesini sağlayabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman lensi çevirerek kabin kaydını devre dışı bırakabiliyorsunuz. Kabin bölümünde yer alan 2K HDR kamera, iç ve dış ışığı dengeliyor. Yapay zekâ desteğine sahip optimizasyon ile doğal cilt tonları ve ideal aydınlatma elde ediliyor.

Çift kızılötesi LED'ler, ışık azaldığında otomatik olarak devreye giriyor. Bununla birlikte arka koltuklar dahil olmak üzere kabinin tamamı net şekilde görünüyor. Cihazda DDPAI tarafından geliştirilen ealcube 2.0 teknolojisi bulunuyor. Optimize edilmiş algoritmaya sahip bu teknoloji sayesinde görüntüler daha detaylı ve canlı hâle geliyor.

AI ISP teknolojisine sahip olan NightVIS 2.0, düşük ışıkta bile net ve renk doğruluğu yüksek park kaydı gerçekleştirebiliyor. Cihazda 7/24 park gözetimi özelliği de mevcut. Siz uzaktayken bile ön, arka ve iç kameralar, kayıt yapıyor. Time lapse kayıt moduna sahip olan bu cihaz, 5 FPS hızında sürekli kayıt yaparak depolama kullanımını optimize ediyor.

Çarpışma algılama moduna sahip olan cihaz, herhangi bir darbe algılandığı anda otomatik olarak yüksek çözünürlüklü kayıt başlatıyor. Aracın aküsünü 7/24 izleyen bu cihaz, altı seviyeli IPS güç yönetimi ile aküyü koruyor. Düşük voltaj algılandığı anda otomatik olarak enerjiyi kesiyor. DDPAI uygulaması üzerinden ayarları uzaktan kontrol edebilmek mümkün.

Cihazda dahili hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Uygulamadan araç içiyle doğrudan iletişim kurabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra aracın GPS konumunu da görebiliyorsunuz. Olağandışı bir durumda anlık bildirim alabiliyorsunuz. DDPAI tarafından geliştirilen Wi-Fi turbo teknolojisini içeren Z60T, 5 GHz Wi-Fi 6 desteğine sahip.

DDPAI Z60T'de aşırı sıcak ve soğuk koşullara dayanabilen süper kapasitör bulunuyor. 512 GB'a kadar microSD desteğine sahip olan cihazda ADAS 2.0 özelliği yer alıyor. Bu özellik, gerçek zamanlı yol koşullarını analiz ederek öndeki araç hareketi ve sürücü yorgunluğu gibi durumlar için uyarılar veriyor. Yüksek hassasiyetli GPS modülüne sahip olan cihaz, sürüş rotası, hız, zaman ve konum verilerini kaydediyor. Bu bilgilere DDPAI uygulamasından erişebiliyorsunuz.

