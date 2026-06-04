Xiaomi 17T Serisi İncelemesi: Leica Kamerası Fark Yaratıyor

Çok şık bir tasarıma sahip olan Xiaomi 17T serisi Leica kameraları, güçlü işlemci, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Xiaomi 17T serisi incelemesi ile telefonların neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

Xiaomi 17T İncelemesi

49 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni model, kameradan şarj hızına kadar birçok alanda başarılı bir performans sergileyerek kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Telefonun sunduğu tüm avantajlara kolayca ulaşabilmeniz için incelememize ekran, kamera ve batarya gibi başlıklar üzerinden devam edeceğiz.

Kamera

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu kameraların Leica iş birliği ile geliştirildiğini belirtelim. Bu arada Leica'yı özel yapan şey, fotoğrafa kattığı o benzersiz ruh ve kalitedir. Leica kamerası ile çekilen fotoğraflar, inanılmaz bir netlik, derinlik ve harika renk tonlarına sahip oluyor.

Telefonda Leica Summilux lens bulunuyor. Geniş diyafram açıklığı ve başarılı optik performansıyla öne çıkan bu lens, Hassas 1G+6P hibrit lensle birlikte çok net ve canlı görüntüler sunuyor. Ana kamerada ayrıca Light Fusion 800 görüntü sensörü de mevcut. 1/1,55 inç boyutundaki bu sensör, ışık ve gölgenin daha detaylı yakalanmasını sağlıyor. Böylece daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor.

Leica periskop telefoto kamera 5x optik yakınlaştırma yapabiliyor. AI Ultra Yakınlaştırma özelliği sayesinde 120x'e kadar yakınlaştırma yapılabildiğini de belirtelim. Telefon ayrıca en az 30 cm netleme mesafesiyle küçük nesnelerin çarpıcı detaylarını yakalayabiliyor. Bunların yanı sıra Leica Portre özelliği de etkileyici fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

Telefonda Leica Live Moment özelliği de mevcut. Bu özellik, deklanşöre bastığınız anda sadece o anı yakalamakla kalmıyor aynı zamanda öncesindeki hikâyeyi de koruyor. O birkaç saniyelik hareket ve duygu, Leica'nın sinematik ve sanatsal renk tonlarıyla canlanıyor. Bu özelliğin kırpma, renk ayarı, filtre ve serbest kolaj seçeneklerini desteklediğini belirtelim.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. 21 mm eş değer odak uzaklığına sahip olan bu kamerada portre modu ve Leica Live Moment'ın yanı sıra sesli deklanşör ve özçekim zamanlayıcı gibi özellikler de bulunuyor. Ön ve arka kameralar 4K'ya kadar video kaydı yapabiliyor.

Ekran

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1268 x 2756 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Kâğıt benzeri ekran deneyimi sunan bu telefon, mobil cihaz üzerinden bir şeyler okumayı oldukça keyifli hâle getiriyor. Çok canlı renklere sahip olan AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Dolayısıyla bu ekranda oyun oynamak ve film izlemek de çok keyifli.

Cihazda düşük mavi ışık özelliği de mevcut. Mavi ışık, göz yorgunluğu, odaklanma sorunları ve baş ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Düşük mavi ışık özelliği, bu ışığın zararlı etkilerini minimum düzeye indirir. Böylece telefonu uzun süreli kullanımda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Batarya

Telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunuyor. Böylece gün için telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini ve 22.5W kablolu ters şarj özelliğini destekliyor.

Performans

Telefon gücünü Dimensity 8500 Ultra işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 8500 Ultra çoğu mobil oyunu sorunsuz çalıştırıyor. Telefon yalnızca performansıyla değil aynı zamanda "Xiaomi 3D IceLoop Sistemi" isimli gelişmiş soğutma sistemiyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Bu sistem, telefonun her zaman yüksek performans sunmasına ve serin kalmasına yardım ediyor.

Xiaomi 17 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1268 x 2756 piksel

1268 x 2756 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Dimensity 8500 Ultra RAM: 12 GB

12 GB Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro İncelemesi

64 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulan telefonun sunduğu tüm avantajlara kolayca ulaşabilmeniz için incelememize ekran, kamera ve batarya gibi başlıklar üzerinden devam edeceğiz.

Kamera

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Geniş bir diyafram açıklığına sahip olan Leica Summilux lens, profesyonel görünüme sahip görüntüler çekilebilmesini sağlıyor.

Her lens için çok katmanlı kaplama süreci kullanılıyor. Örneğin LSC kaplama buğulanmayı azaltıyor, Döner kaplamalı IR filtre renk sapmasını minimum düzeye indiriyor, ALD/SWC kaplama ise gölgelenmeyi azaltıyor. Bu telefonda ultra dinamik görüntü sensörü olan Light Fusion 950 bulunuyor. 1/1.31 inç boyutundaki bu sensör, düşük ışıkta bile net ve kaliteli fotoğraflar elde edilmesine imkân tanıyor.

Telefondaki Leica periskop telefoto kamera 5x optik yakınlaştırma yapabiliyor. AI Ultra Yakınlaştırma özelliği sayesinde 120x'e kadar yakınlaştırma yapılabildiğinin altını çizelim. Cihaz ayrıca en az 30 cm odak uzaklığıyla küçük nesnelerin fotoğraflarını çok detaylı bir şekilde çekebiliyor.

Leica Portre özelliği, tıpkı Xiaomi 17T'de olduğu gibi 5x doğal yakınlaştırmadan yararlanarak yüze odaklanıyor ve doğal bir bokeh efekti ekliyor. Telefonda sahne modu da mevcut. Bu mod, sahnedeki kişiyi optimize ederek her önemli anı yakalıyor. Yeni film modu, 4K çözünürlüğe kadar 60 FPS'te sinematik video kaydı yapabiliyor. Bu modda gerçek zamanlı olarak arka plana bokeh efekti de eklenebiliyor. Xiaomi 17T Pro'da da Leica Live Moment yer alıyor.

Ekran

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi 17T Pro, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık sunuyor. 3500 nit parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. Telefonu gece kullanırken ise parlaklık değeri 1 nite kadar düşebiliyor. Bu, karanlık ortamda keyifli bir telefon kullanım deneyimi sağlıyor.

Cihazın kâğıt benzeri bir ekran deneyimi sunduğunu da belirteyim. Bu, telefonda bir şeyler okumayı keyifli hâle getiriyor. 144Hz yenileme hızı ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. TÜV Rheinland Dörtlü Göz Bakımı sertifikasına sahip olan telefon, donanım seviyesinde zararlı mavi ışık oranını düşürüyor. Böylece uzun süreli kullanımda bile göz yorgunluğu, odaklanma sorunları ve baş ağrısı gibi bir sorun yaşanmıyor.

Batarya

Xiaomi'nin yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunuyor. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. 100W sayesinde telefon yalnızca 48 dakikada yüzde 100 şarj seviyesine ulaşabiliyor. 50W kablosuz hızlı şarj ise 42 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj edebiliyor.

Performans

Telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek dahil olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor. Bu işlemci, oyunların yanı sıra video düzenleme gibi ağır işleri de rahatlıkla yapabiliyor. Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 3D IceLoop sistemine sahip. Bu sistem, telefonun her zaman serin kalmasını ve yüksek performans sunmasını sağlıyor.

Xiaomi 17T Pro Özellikleri