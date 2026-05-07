HUAWEI WATCH FIT 5 Pro İnceleme: EKG Analizi, 3000 Nit Parlaklık ve Dahası

Birçok insan artık geçmişe kıyasla daha içe dönük ve hareketsiz bir yaşam sürdürüyor. Bu kişiler her ne kadar onları hareketsiz kılan zinciri kırmak için çaba sarf etmek istese de bunu başaracak motivasyonu kendisinde bulamıyor. Neyse ki artık tam da bu tür durumlarda oldukça etkili bir akıllı saat bulunuyor: HUAWEI Watch FIT 5 Pro.

Markanın tıpkı önceki modellerinde olduğu gibi bu modelin de öne çıkan noktalarından birini üst düzey bir kullanım kolaylığı sunması oluşturuyor. Malzeme kalitesinin yüksek tutulduğu ve şık bir tasarımın tercih edildiği bu model, uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. NFC ödeme özelliği, gelişmiş sağlık ve uyku takibi ile çeşitli spor modlarını bir araya getirerek günlük yaşamın temposuna uyum sağlamayı kolaylaştırıyor.

HUAWEI Watch FIT 5 Pro'nun Özellikleri Neler?

Premium tasarım

Panda egzersizleri

Gelişmiş sağlık ve spor takibi

40 metre serbest dalış

Huawei Sağlık uygulaması ile arkadaşlarla rekabet etme

Uzun pil ömrü

iOS ve Android cihazlarla uyumluluk

NFC ödeme

Premium Tasarım

HUAWEI Watch FIT 5 Pro, 2.5D safir cam ve titanyum alaşımlı çerçeve gibi dayanıklı malzemelerle üretildi. Bu malzemeler, akıllı saatin konfor ve şıklıktan ödün vermeden sağlam bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Pro modelinin mikro ark oksidasyonlu seramik kaplamaya da sahip olduğunu belirteyim. Bu kaplama, yüzey sertliğini ve aşınma direncini artırarak seramik benzeri bir doku sunuyor.

1,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, AMOLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile net ve kaliteli görüntü elde ediliyor. Böylece saati dışarıda kullanırken ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Bu arada beyaz, siyah ve turuncu renk seçeneklerine sahip olduğunu da belirtelim.

Panda Egzersizleri

HUAWEI Watch FIT 5 Pro, onu harika bir spor arkadaşına dönüştüren panda karakteri ile geliyor. Bu karakter, size günün herhangi bir anında sıkılmadan mini egzersiz yapmanız için harika fırsat sağlıyor. 30 hareketten oluşan ve rehberlerle sizi yönlendiren bu özellik, spor motivasyonunuzu yüksek tutacak ödüllerle birlikte size gerçek zamanlı olarak geri bildirimler sunuyor.

HUAWEI Watch FIT 5 Pro'nun belkide en ilginç özelliklerinden biri panda şeklindeki kadranı. Ancak buna sadece kadran demek ekrandaki sevimli asistanımıza haksızlık olabilir. Bildiğiniz üzere günümüzde egzersiz yapmanın en zor yanlarından biri de biraz "sıkıcı" olması. Ne yapacağını bilmemek, ne kadar süre yapacağını kestirememek ve bunu tek başına yapmak kesinlikle motivasyona zarar veriyor. Muhtemelen pek çoğumuz tam da bu sorunu aşmak için gitmeye vaktimizin bile olmadığı spor salonlarına yazılıyoruz.

HUAWEI Watch FIT 5 modellerinden birine sahip olduğunuzda ise durum değişiyor. Saatiniz, hiçbir akıllı özelliğinden ve kullanılabilirliğinden ödün vermeden egzersiz koçunuz oluyor. Her şeyden önce ekrandaki sevimli panda her ekrana baktığınızda sizi adeta egzersiz yapmaya davet ediyor. Üstelik bunlar hadi 3 kilometre koş ya da pahalı spor ekipmanları ile şu hareketleri yap türden egzersizler değil. Panda size her yerde yapabileceğiniz basit ama etkili hareketler gösteriyor. Üstelik sadece göstermekle kalmıyor bunları belirlediği süre boyunca sizinle yapıyor.

Bunun için tek yapmanız gereken ekranın sağ alt köşesinde bulunan egzersiz butonuna tıklamak. Burada panda size yapabileceğiniz hareketleri gösteriyor ve seçimi size bırakıyor. Soldaki buton ile egzersizleri değiştirebilirsiniz. Baş ve boyun, omuzlar, sırt, göğüs, kollar, bel ve vücudunuzun diğer farklı bölgelerini çalıştırmak için kullanabileceğiniz 30 farklı egzersiz var. Her egzersizin üzerinde ne kadar süreceği yazıyor ve panda size bunu nasıl yapacağınızı gösteriyor. Üstelik pandanın desteği bununla sınırlı değil.

Örneğin yana esneme hareketini yapmak için Go butonuna bastığınızda bir sayaç başlıyor. Bildiğiniz üzere bu hareket sağa ve sola esneyerek yapılyor. Ancak HUAWEI Watch FIT 5 modellerinden birine sahipseniz sizin bu egzersizi yönetmenize gerek yok. Panda size titreşim yolu ile hareketi ne zaman sağdan sola geçirmeniz gerektiğini ve ne zaman bitirmeniz gerektiğini söylüyor. Bu da bu küçük ama sağlıklı yaşam için gerekli olan antrenmanın yükünü sizden alıyor. Bittiğinde vücudunuzun diğer bölgelerini çalıştıran başka bir egzersiz yapabilir gün içerisinde kaç egzersiz yaptığınızı saatin ana kadaranında görebilirsiniz.

Ben işi gereği masa başı çalışan ve gün içerisinde etmesi gerektiği kadar hareket etmeyen bir insanım. Ancak ben bile HUAWEI Watch FIT 5 Pro ile geçirdiğim son birkaç günde kendimi bu özelliği sık sık kullanırken buldum. Etki gördüm demek için henüz erken olsa da kullanmaya devam edeceğimi ve gün içerisinde daha fazla hareket etmeme şimdiden yardım ettiğini söylemek yanlış olmaz.

Gelişmiş Sağlık ve Spor Takibi

Daha önce de belirttiğimiz gibi, akıllı saat, özellikle panda ile kısa egzersizler sunarak sizi spor yapmaya ve sağlıklı yaşam sürdürmeye teşvik ediyor. Elbette ki sağlık ve spor ile ilgili özellikleri bununla sınırlı tutmuyor. Örneğin cihaz, PPG tabanlı ritim analizi ve arteriyel sertlik ölçümü yapabiliyor.

PPG Tabanlı Ritim Analizi ve Arteriyel Sertlik Ölçümü

PPG tabanlı ritim analizi sayesinde kalbin dakikada kaç kez attığı belirlenip ritim bozukluğu olup olmadığı tespit edilir. Arteriyel sertlik ölçümündeyse damar durumuna odaklanılır. Bilindiği üzere damar sertleştikçe kalpten pompalanan kanın sebep olduğu basınç daha hızlı dönüyor ve bu da kalbe daha fazla yük binmesine yol açıyor. Damar sertliğinin kalp krizi, inme ve bezeri problemlere yol açma potansiyeli olduğunu göz önüne aldığımızda aslında bu özelliğin ne kadar hayati öneme sahip olduğu fark edilebilir.

EKG Analizi ve Atriyal Fibrilasyon (A-fib) Riski Tespiti

HUAWEI Watch FIT 5 Pro EKG analizi yapabiliyor. Cihaz bu kapsamda sinüs ritmi, atriyal fibrilasyon, ventriküler prematüre atımlar ve atriyal prematüre atımlar gibi herhangi bir düzensizliğe dair uyarıları içeren EKG raporu oluşturuyor. Böylece kalp sağlığı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilir ve bunları doktorunuz ile paylaşabilirsiniz.

Bu arada atriyal fibrilasyon, kalbin düzensiz ve genellikle çok daha hızlı şekilde atması durumudur. Akıllı saat, kullanıcıların atriyal fibrilasyon ve erken atım risklerini etkili bir şekilde tespit etmelerine yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu iki özellik, sağlık açısından oldukça büyük bir öneme sahip.

Ovülasyon Takibi

Akıllı saat, vücut sıcaklık sensörü destekli yüksek isabetli ovülasyon takibi içeriyor. Bilindiği üzere vücut ısısının doğurma ile çok yakından bir bağlantsı vardır. Çocuk ihtimalinin olduğu dönemde vücudun ısısında yarım derece artış olur. İşte bu akıllı saat de gece boyunca sayısız kez ölçüm yaparak bu yarım derecelik artışı yakalamayı başarıyor. Böylece çocuk olma ihtimalinin olup olmadığı belirlenebiliyor.

Düşme Algılama

Düşme algılama sensörüyle donatılan cihaz, özellikle çok yüksek bir yerden düştüğünüzde ya da çok sert şekilde bir yere çarptığınızda bunu fark ederek acil durum araması yapılmasına olanak tanıyor. Böylece bulunulan konuma hızlıca yardım gönderilmesini sağlıyor. Kullanıcıya ise çok geç olmadan ilk müdahalede bulunulabiliyor.

Bisiklet

HUAWEI Watch Fit 5 Pro'nun diğer bir öne çıkan özelliği bisiklet modudur. Bu mod, kullanıcılara ihtiyaç duyabilecekleri tüm verileri sunar. Bir bisiklet sürücüsü için en önemli verilerden biri güçtür. Normalde bunun için pedala sensör takmak gerekir ancak akıllı saat, sanal güç ile bu gereksinimi ortadan kaldırıyor ve harcanan gücü hız, kalp atış hızı ve daha birçok veriden yola çıkarak tahmin ediyor. Buna ek olarak sanal pedal çevirme hızı ve düşme algılama gibi özelliklere de erişmenize imkân tanıyor.

Patika Koşusu

Cihaz, koşucular için de kritik veriler sağlıyor. Bu akıllı saat kullanılırken varış noktasına tahmini olarak ne kadar süre kaldığını öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca irtifa eğilim grafiği de mevcut. Bu, özellikle düz olmayan yollarda gereksiz enerji tüketmenizin önüne geçip düzenli nefes alıp vermenize olanak tanır. Yolun düzgün olmayan kısımlarını geçerken nasıl bir strateji benimsemeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.

Buna ek olarak yarış sonrasında kapsamlı veriler sunduğunu da belirtelim. Bu veriler sayesinde koşuda neler yaptığınızı, hangi kısımlara dikkat edilmesi gerektiğini öğrenebilir ve bir sonraki yarışta kendinizi ona göre hazırlayabilirsiniz. Böylece olası sakatlanmaların da önüne geçerek sağlıklı bir koşu programına bağlı kalabilirsiniz.

Golf

Akıllı saat, golf oynamaktan keyif alanlar için de oldukça işlevsel bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Cihaz, 17.000'den fazla golf sahasını destekliyor. Bu sayede bulunduğunuz bir golf sahası otomatik olarak tanımlanabiliyor. Ayrıca ayrıntılı vektör haritaları da sağlıyor. Böylece daha hassas ölçüm yapabiliyor, engelleri net şekilde yakalayabiliyor ve hamlelerinizi iyi planlayabiliyorsunuz.

40 Metre Serbest Dalış

HUAWEI Watch Fit 5 Pro, 40 metreye kadar serbest dalış yapmanıza imkân sağlıyor. Bu özellikle düzenli olarak antrenman yaparak kendini yüzme konusunda geliştirmek isteyenler için ideal bir seçenek olduğunu gösteriyor. Ayrıca hobi amaçlı yüzmekle uğraşanlar için de ideal bir model olacaktır.

Huawei Sağlık Uygulaması ile Arkadaşlarla Rekabet Etme

Panda karakterinden de tahmin edebileceğiniz üzere HUAWEI Watch FIT 5 Pro özellikle spora ve sağlıklı yaşama teşvik amacıyla geliştirilen bir akıllı saat. Bunun bir diğer önemli göstergesi ise Huawei Sağlık uygulaması ile arkadaşlarla dostça bir rekabete girmenize imkân tanımasıdır.

Bu uygulama üzerinden aktivite ya da etkinlik grubu oluşturarak arkadaşlarınızı ekleyebiliyor ve bir rating listesi açarak kendi aranızda yarışmalar düzenleyebiliyorsunuz. Yakılan kalori olsun, gün içinde atılan adım sayısı olsun, bu tür veriler üzerinden arkadaşlarınızla kendi aranızda rekabet edebiliyorsunuz. Böylece gruptaki her üye sağlıklı bir yaşam stili benimsiyor ve günün sonunda dostluk kazanıyor.

Uzun Pil Ömrü

Akıllı saat, 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu bir akıllı saat için oldukça yüksek olarak kabul edebileceğimiz bir değerdir. Özellikle akıllı saatinizi çok sık şarj etmeyi seven biri değilseniz veya nispeten uzun sayılabilecek bir tatile çıkacaksanız bu pil ömrü sizin için yeterli olacaktır.

iOS ve Android Cihazlarla Uyumluluk

Huawei Watch FIT 5 Pro, Android ve iOS işletim sistemli cihazlarla sorunsuz şekilde çalışır. Akıllı saatinizi bu tür cihazlardan biri ile bağlamak isterseniz Huawei Sağlık uygulamasını yükleyebilirsiniz. Uygulama yüklendikten sonra HUAWEI hesabınız varsa giriş yapın. Eğer bir hesabınız yoksa hızlıca kaydolabilirsiniz.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra eşleştirme aşamasına geçmek için akıllı saatinizi açın ve dil seçin. Daha sonra Huawei Sağlık uygulamasını açıp bir cihaz eklemeyi seçin. Ardından tüm cihazları seçip akıllı saatinizi bulup üzerine dokunun ve bağlantı kurun. Bu noktada telefonunuzda "Kabul et" seçeneğine basacak, akıllı saatinizde ise tik işaretine dokunacaksınız. Ardından eşleştirme tamamlanmış olacak.

NFC Ödeme

Akıllı saat, NFC ödeme desteği sunuyor. Bu özellik sayesinde kredi kartı ya da nakit para çıkarmak ile ugrasmaya gerek kalmıyor. Akıllı saat POS cihazına yaklaştırılarak saniyeler içinde ödeme yapılabiliyor. Bu özellik, zamandan da tasarruf etmeyi mümkün kılarak günlük yaşamı epey kolaylaştırıyor.

HUAWEI Watch FIT 5 Pro Fırsatlarla Geliyor

Huawei, Watch FIT 5 Pro için çok önemli kampanyaları da devreye alıyor. 27 Nisan ila 7 Mayıs tarihlerinde Huawei Online Mağaza sayfası üzerinden kaydolan kişilere "hediye akıllı tartı 3" kuponu verilecek. Bu cihaz, 7 Mayıs 2026 saat 10.08'de satışa açılacak. FIT 5 Pro'yu satın alırken kayışı sepete ekleyerek kayıt döneminde alınan kupon kodunu kullanabilecek.

7 Mayıs ila 22 Mayıs tarihlerinde geçerli olan kampanya kapsamında 99 TL kapora (depozito) ödeme yapan kullanıcılara 1000 TL indirim uygulanacak. Ayrıca FreeBuds SE 3 kablosuz kulaklık da hediye edilecek. 22 Mayıs-26 Haziran tarihlerinde ise kullanıcılara cihazla birlikte FreeBuds SE 3 ve akıllı tartı hediye olarak sunulacak.

HUAWEI Watch FIT 5 / Pro vs FIT Watch 4 / Pro Karşılaştırma

Özellik HUAWEI Watch FIT 5 Pro HUAWEI Watch FIT 5 HUAWEI Watch FIT 4 Pro HUAWEI Watch FIT 4 Ağırlık ve Boyut 30.4 g, 9,5 mm 27 g, 9,5 mm 30 g, 9,5 mm 27 g, 9,5 mm Malzeme Titanyum çerçeve, 7 serisi alüminyum (Siyah/Beyaz)

Ultra sert seramik kaplama (+%130) 7 Serisi alüminyum alaşımı Alt kapak plastik püskürtme Titanyum alaşımlı çerçeve, 7 serisi alüminyum alaşımı Plastik taban Gövde için alüminyum alaşımı Alt kapak plastik püskürtme Saat Kayışı Florür / Dokuma 3,0 Florür / Dokuma 3,0 Fluoroelastomer / Dokuma 2,0 Fluoroelastomer / Dokuma 2,0 Görüntü 1.92 inç LTPO AMOLED

2.5D Safir cam 1.82 inç AMOLED 1.82 inç AMOLED Safir cam 1.82 inç AMOLED Parlaklık En yüksek 3000 nit En yüksek 2500 nit En yüksek 3000 nit En yüksek 2000 nit Ekran-Gövde Oranı %82,75 (daha yüksek) %79,2 (daha yüksek) %78,8 %78,8 Çerçeve / Kenarlıklar Ultra dar 1,8 mm (tüm taraflar) Dar (~1,8 mm,2,22 mm) Dar (~1,8 mm,2,38 mm) Dar (~1,8 mm,2,35 mm) Dahili Depolama 64 GB eMMC 64 GB eMMC 4 GB eMMC 4 GB eMMC Pil Ömrü 471 mAh 7 gün tipik / 10 güne kadar 471 mAh 7 gün tipik / 10 güne kadar 400 mAh 7 gün tipik / 10 güne kadar 400 mAh 7 gün tipik / 10 güne kadar Duygusal İyi Oluş 12 modlu gelişmiş 2,0 12 modlu gelişmiş 2,0 3 modlu Temel 1,0 3 modlu Temel 1,0 Sağlık Yönetimi Gelişmiş TruSense Sistemi Uyku İzleme + + EKG + Arteriyel Sertlik + (Şekerleme Özeti) + Uyku Apnesi Gelişmiş TruSense Sistemi Uyku İzleme + (Beyin Özeti) + Uyku Apnesi TruSense Uyku İzleme + EKG + Arteriyel Sertlik TruSense Kalp Atış Hızı Sensörü Daha fazla doğruluk için yükseltilmiş Donanım sensörleri PPG 6,0 (6PD+6LED) PPG 5,5 (2PD+2LED) PPG 5,5 (2PD+2LED) Spor Egzersizleri 40 metre serbest dalış 17.000 golf modları Mikro-hareket Mini Egzersiz Gelişmiş Bisiklet Deneyimi Mikro hareket Mini Egzersiz Bisiklet deneyimi + Düşme algılama 3. Taraf Uygulaması desteklenir Yapay Zeka Egzersiz Analizi 40 metre serbest dalış 15.000 golf modları 100'den fazla egzersiz modu Sıcaklık Sensörü Desteklenen (Sıcaklık Uygulaması Destkelenmez) - Desteklenmiyor - Suya Dayanıklılık 5 ATM / 40 m serbest dalış / IP6X 5 ATM / IP6X 5 ATM / 40 m serbest dalış / IP6X 5 ATM / IP6X Düşme Algılama Var Var Yok Yok

FIT 4'te 2000 nit seviyesinde olan ekran parlaklığı, FIT 5'te 2500 nite, FIT 5 Pro'da ise 300 nite kadar çıkarıldı. Böylece güneş ışığı altında bile ekranın daha rahat bir şekilde görüilebilmesi sağlandı. Serinin önceki modellerinden daha ince çerçevelere sahip olan FIT 5 Pro'da ekran gövde oranı yüzde 82,75 seviyesine çıkarılarak daha geniş bir görüş alanı sunuldu.

FIT 5 Pro'da bulunan 2.5D safir cam ve LTPO AMOLED ekran hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. FIT 4'teki 4 GB olan depolama, FIT 5 serisinde 64 GB'a çıkarıldı. Böylece 16 kat daha fazla veri saklama imkânı elde edildi. Bu arada Yeni nesil çip, önceki modellerden yüzde 50 oranında daha yüksek performans sağlıyor.

Daha doğru veri ölçümü sağlayan yeni nesil LED ve PPG sensör modülleri (TruSense) akıllı saate entegre edildi. İlk kez FIT 5 serisinde sunulan düşme algılama özelliği, olası kazalarda otomatik arama yapıyor ve mesaj gönderiyor. Ayrıca TruSleep 5.0, geliştirilmiş uyku takibi, EKG, arteriyel sertlik ölçümü ve yeni "Kadın Sağlığı Araştırması" özellikleri de eklendi.

FIT 5 Pro'da titanyum çerçeve ve ultra sert seramik kaplama kullanıldı. Bu, dayanıklılığı yüzde 130 oranında artırdı. 40 metre serbest dalış desteği, 17 binden fazla rofesyonel golf modu ve gelişmiş bisiklet deneyimi gibi özellikler de yer alıyor. Günlük pratikliği artırmak için yeni ses kayıt özelliği ve hatta üçüncü taraf uygulama desteği de sunuldu.

Sonuç

HUAWEI Watch FIT 5 Pro'nun özelliklerini saymakla bitirmek mümkün görünmüyor. Akıllı saat, günlük yaşamınızı mümkün olan en iyi hâle getirmek için aklınıza gelebilecek hemen hemen her türlü önemli özelliği barındırıyor. Eğer sağlıklı bir yaşam stili benimsemek istiyor ama o motivasyonu bulamıyorsanız HUAWEI'in yeni akıllı saatini aktif olarak kullanmaya başlayın, öncesi ve sonrası arasındaki farkı bizzat görün.

Bu içerik HUAWEI iş birliği ile hazırlanmıştır.