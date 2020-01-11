Çocuklara JavaScript Öğretecek En İyi Araçlar

Çocukları programlama dillerini öğrenmeye teşvik etmek, günümüzde çok önemli bir yere sahiptir lakin çocuklar henüz çok küçük olduğu için bu sizin için biraz zor olacaktır. Oyun yaşında olan bir çocuk, ömrünün sonuna kadar oyun oynamak ve her şeyi oyun gibi görmek ister. Bu nedenden ötürü çocukların ilgisini çekecek şekilde JavaScript öğreten web sitelerini bir araya getiriyoruz.

CodeGuppy, çocukların JavaScript öğrenebilmesi için kullanılan bir web sitesidir. Eğlenceli ve yaratıcı grafikleri ile çocuklara hızlı ve basit bir şekilde kodlama öğretebilir. Platformun birkaç kategorisi bulunmaktadır: Matematik, polar koordinatlar, oyunlar… Web sitesinin sol kısmında JavaScript talimatlarını yerine getirir, sağ kısmında da kodlanan şeylerin nasıl göründüğünü görüntülersiniz.

Khan Academy çocuklar için birçok ders sunmaktadır. Web siteyi açtığınızda, “Bilgisayar Programlama” bölümünden JavaScript, HTML, CSS, SQL vb. kodlama derslerini adım adım öğrenebilirsiniz.

Tynker çocukların JavaScript öğrenmeleri için geliştirilen bir web sitedir. Platform, küçük yaştakilerin basit ve eğlenceli bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlar. Öncelikle öğrenci, ebeveyn veya öğretmen olarak bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Öğretmenler 20 öğrenci hesabına ve üç kodlama kursuna erişebilir. Öğrenciler 20 dersi görüntüleyebilir. Ebeveynler için de ücretsiz kodlama faaliyetleri bulunmaktadır.

Crunchzilla, çocukların JavaScript ile kodlama yapabileceği “en basit” çevrimiçi araçlardan biridir. Kodlama dersleri, kişilerin yaşına göre kategorize edilmiştir:

Code Monster

Code Maven

Data Maven

Game Maven

Tüm bölümlerin sol kısmında kodlama için bir kutucuk, üst kısmında size rehberlik edecek olan bir öğretmen ve sağ kısmından kodlamanın sonucunu görüntüleyebileceğiniz bir yer bulunur.