En İyi Ücretsiz Film ve Dizi İndirme Siteleri

Teknolojinin geliştiği son dönemde internet, insanoğlunun tabiri caizse eli ya da ayağı gibi diyebiliriz. Ancak bazı durumlarda internet bağlantısında problemler olabiliyor. Örneğin, günümüzde hala bazı köylerde internet çekmeme durumu oluyor. Dolayısıyla tatil için köyüne giden ya da daha başka nedenlerden dolayı internetin stabil olmadığı yerlerde kalmak zorunda olabiliyoruz. Bu sebeple de internetten film ve dizi izlemek imkansız hale geliyor.

Film ve dizi severler bahsedilen durumlarda dahi dilediklerini çeşitli indirme siteleri sayesinde izleyebilirler. İnternetin olduğu alanda bilgisayarlarına ya da akıllı telefonlarına film ve dizileri indirebilirler. Peki, en iyi film ve dizi indirme siteleri neler?

En İyi 9 Film ve Dizi İndirme Sitesi

YouTube

Crackle

PopcornFlix

Internet Archive

Open Culture

TubiTV

FMovies

Classic Cinema Online

WatchSeries

1. YouTube

YouTube, dünyanın en popüler video izleme platformları arasında yer alıyor. YouTube genel olarak müzik dinlemek ve video izlemek için kullanılıyor. Ancak bu platform üzerinden yapımcı şirketlerin yayınladığı dizi ve filmleri bilgisayar ya da akıllı telefonlara indirebilirsiniz.

2. Crackle

En iyi film ve dizi indirme siteleri listemizde yer alan Crackle, zengin arşiviyle dikkat çekiyor. VPN üzerinden ulaşılabilen Crackle, Full HD film ve dizi indirme sitesi arayanlar için güzel bir seçenek. Crackle’den yerli ve yabancı dilediğiniz filmlerle dizileri indirebilirsiniz.

Platforma üye olduktan sonra indirme işlemini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Crackle’nin algoritması çok gelişmiştir. Bu sebeple izlediğiniz dizi ve filmlere benzer yapımları platform size sunuyor.

3. PopcornFlix

Crackle gibi VPN ile erişim sağlanabilen PopcornFlix tamamen ücretsizdir. Site, düzenli kategoriler oluşturduğu için insanlar kolayca aradıkları dizi ve filmleri bulabiliyorlar. Bu platformda yeni yapımları keşfetme şansına da sahipsiniz. En iyi film ve dizi indirme sitesi kategorisinde yer alan PopcornFlix, üyelikte istemiyor.

4. Internet Archive

Ücretsiz film ve dizi izleme siteleri içerisindeki Internet Archive, çok geniş arşive sahip. Sitede her türde film ve dizi bulunuyor. Internet Archive üzerinden dizilerle filmleri, direkt ya da torrent indirebilirsiniz.

5. Open Culture

Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren Open Culture, 2006 yılında kuruldu. Sitede yalnızca dizi ya da film indirilmiyor. Aynı zamanda çevrimiçi ders programlarıyla ücretsiz eğitim videolarına da ulaşmanız mümkün. Zengin içeriğe sahip olan sitenin sade bir arayüzü var. Open Culture’nin diğer bir önemli özelliğiyse düzenli kategorizasyon sistemine sahip olmasıdır.

6. TubiTV

San Francisco merkezli film ve dizi izleme sitesi olan TubiTV; Lionsgate, Paramount Pictures vb. 200’ün üzerinde içerik sağlayıcısından oluşuyor. TubiTV film indir işlemi için VPN programının kullanılması gerekiyor. Aynı şekilde dizi indirmek içinde VPN programı kullanılmalıdır.

7. FMovies

En iyi film ve dizi indirme siteleri içerisinde yer alan FMovies’te ücretsizdir. Yalnız çok reklam içeriyor. Bu sebeple reklam engelleyicinin aktifleştirilmesi çok akıllıcadır. FMovies’te şu kategorilerde filmler yayınlanıyor;

Korku filmleri ,

, Gerilim filmleri,

Polisiye filmler,

Aksiyon filmleri,

Tarih filmleri,

Bilim kurgu filmleri,

Savaş filmleri,

Polisiye filmleri,

8. Classic Cinema Online

İçerisinde çok sayıda filmin olduğu Classic Cinema Online üzerinden indirilen filmlere yüksek çözünürlükte ve dilde altyazı eklenebiliyor. Bu altyazıyı kişi kendisi seçebilir.Batı ve korku temalı yapımları izlemeyi sevenler için uygun bir sitedir.

9. WatchSeries

En iyi film ve dizi izleme siteleri arasında yer WatchSeries, ücretsiz hizmet veriyor. İzlemeyi düşündüğünüz film ve diziyi aratıp hem akabinde tek tıkla izleme keyfi yaşayabilirsiniz. WatchSeries, yüksek kalitede içerikler sunuyor. Sezgisel kullanıcı arayüze sahip olması WatchSeries’i daha kaliteli hale getiriyor.