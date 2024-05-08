WhatsApp güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de ‘notlar’ özelliği ile dikkatleri üstüne çeken uygulama mesajları not şeklinde kaydetmenize imkân tanıyacak. Yani sohbetlerdeki mesajları not almak için kopyala yapıştır yapmanıza gerek kalmayacak.

Peki, WhatsApp mesajları notlara aktarma özelliği tam olarak ne anlama geliyor? Nasıl kullanılır? İşte, detaylar!

WhatsApp Mesajları Notlara Aktarma Nedir?

WhatsApp’ta beklenen güncellemelerden birisi kişiler hakkında notlar oluşturma özelliğiydi. Bunun yerine daha kullanışlı bir özellikle gündeme gelen uygulama sohbetlerde gönderilen mesajları doğrudan kişi notu şeklinde kaydetmenizi sağlayacak.

2.24.9.17 koduna sahip olan Android beta sürümünde görülen notlar özelliği henüz genel kullanıma açılmadı. Özellik kullanılmaya başlandığında kişi notları oluşturmak çok daha sistematik bir hale gelecek.

Bu güncelleme sayesinde WhatsApp kullanıcı deneyimini iyileştirerek uygulamayı kullanıcılarının gözünde daha işlevsel ve keyifli hale getirmeyi hedefliyor. Peki, bu özellik nasıl kullanılacak? İzlemeniz gereken adımları içeriğin devamında sırası ile anlatıyoruz.

WhatsApp Mesajları Notlara Aktarma Nasıl Yapılır?

WhatsApp’ta kişi notları oluşturmak istediğiniz bir sohbete girin.

Bu sohbette bulunan ve notlara aktarmak istediğiniz mesajı üstüne basılı tutarak seçili hale getirin.

Sağ üst kısımda yer alan üç nokta şeklindeki butona dokunun.

Açılan menüde bilgi, kopyala, düzenle gibi seçeneklerin altında ‘add to note’ yani ‘notlara ekle’ seçeneğini göreceksiniz.

Bu seçeneğe tıkladığınızda belirlediğiniz mesaj, konuştuğunuz kişi ile ilgili ‘kişi notları’ bölümüne eklenecek.

Özellikle grup konuşmalarında aralarda kaybolmasını istemediğiniz notları bu şekilde notlara sabitlemeniz mümkün olacak.

Kişisel sohbetlerde de unutmak istemediğiniz mesajları ve sohbet kişisi ile sık kullandığınız bilgileri kişi notlarına ekleyerek istediğiniz zaman açıp bakma şansınız olacak.

WhatsApp mesajları notlara aktarma özelliğinden yararlanmak istiyorsanız az önce belirttiğimiz beta sürümünde bu özelliği deneyimlemeniz mümkün. Mevcut işletim sistemi ve cihazınızla mesajları notlara aktarabilmek için ise özelliğin genel kullanıma açılmasını beklemeniz gerekiyor.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? WhatsApp’ta ‘Keşke bu mesajı bir yere kaydedebilsem’ dediğiniz mesajlar oluyor mu? Mesajları notlara aktarma özelliğini kullanmayı ve bu özelliğin işinize yarayacağını düşünüyor musunuz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!