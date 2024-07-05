Dexcom G7 Uygulaması Nedir? Apple Watch’ta Nasıl Kullanılır?

Apple giyilebilir teknolojiler üzerinde önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan birisi de Dexcom G7 isimli uygulamadır. Apple’ın çok uzun süredir üzerinde çalıştığı Dexcom G7’i Apple Watch’a entegre etme çalışmaları sonucunda diyabet hastaları kandaki glikoz düzeyini anlık öğrenebilecekler.

Dexcom G7, sürekli glikoz izleme (CGM) sistemidir. Diyabet hastaları için çok önemli bir uygulamadır. Tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının kan şekerini ölçerek onların hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Özellikle diyabetin kontrol altına alınmasında etkin bir uygulamadır.

Dexcom G7 Uygulaması Apple Watch’ta Nasıl Kullanılır?

Dexcom G7 uygulaması Apple Watch’ta şu şekilde kullanılır;

İlk olarak iPhone cihazlara App Store üzerinden Dexcom G7 uygulaması yüklenir.

“Bağlantılar > Doğrudan İzleme” adımları takip edilir.

Kurulum için ekrana yansıyan talimatlar izlenerek Apple Watch’a uygulama entegre edilir. Eğer entegre etmede problem çıkarsa iPhone’daki uygulama açılarak “Saatim” sekmesi üzerinden “Mevcut Uygulamalar” listesine gidilir. Dexcom G7 bulunarak “Yükle” butonuna tıklanır.

Uygulama yalnızca tek Apple Watch ile eşleşmektedir. Birden fazla Apple Watch ve diğer akıllı saatlerle eşleşmesi mümkün değil.

Dexcom G7 Uygulaması Özellikleri

Diyabet hastaları Apple Watch’a Dexcom G7 uygulamasını entegre ederek aşağıdakiler konular hakkında bilgi edinirler. Dexcom G7 uygulaması özellikleri şunlar;

Kolay bir şekilde glikoz düzeyleri hakkında bilgi sahibi olunur.

Gerçek zamanlı şekilde aktivitelerin, yiyecek ve içeceklerin glikoz düzeyini nasıl etkilediği öğrenilebilir. Örneğin; Apple Watch üzerinden uygulama sayesinde koşarken, yürüyüş yaparken anlık glikoz seviyesine ulaşılabiliyor. Aynı şekilde kullanıcı hamburger ya da başka herhangi bir yiyecek yedikten sonra glikoz miktarının kaça çıktığını hızlıca öğrenebilir.

Yukarıda belirtilen özellikleri sayesinde diyabet hastaları glikoz seviyelerini yaptıkları aktiviteler ve yiyecek-içecekleriyle kontrol altına alarak sağlıklı yaşama adım atabilirler. Çünkü bu entegre etme işlemi sayesinde Apple Watch’a direkt kişiselleştirilmiş uyarılar gelir.

Dexcom G7’nin Apple Watch’ a entegrasyonu sayesinde diyabet hastalarının yaşam kalitesi artar. Kan şekeri takibini kolaylaştıran bir işlemdir.