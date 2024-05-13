iPad Air 6 Özellikleri ve Fiyatı!

Apple’ın Let Loose isimli etkinliğinde tanıtılan yeni iPad serilerinden biri de iPad Air 6 oldu. En son 2022 yılında iPad Air 5 tanıtılmıştı. Air 6’dan ‘seri’ şeklinde söz etmemizin sebebi ise aslında iki farklı cihaz alternatifi sunuluyor olması. Tıpkı iPad Pro modellerinde olduğu gibi iPad Air 6’da da ekran boyutlarındaki farklılıklar nedeniyle kullanıcıları iki farklı ürün seçeneği karşılıyor.

Peki, iPad Air 6 bize ne gibi özellikler sunuyor? Satış fiyatı ne kadar? İşte, iPad Air 6 hakkında açığa çıkan detaylar!

iPad Air 6 Özellikleri

Bu seride yer alan cihazların en önemli özelliklerinden birisi şüphesiz, M2 çipinin kullanılıyor olması. Air 5 serisi M1 işlemci ile gelmişti. M2’nin bir önceki sürümden %50 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Diğer özellikleri ise şu şekilde:

Küçük ekranlı modelde ekran büyüklüğü 11 inç, büyük modelde ise 13 inç olarak karşımıza çıkıyor.

Alüminyum kasa ile çevrelenen tabletlerin tasarımında Air 5 serisi ile kıyasladığımızda çok da büyük bir farklılık olmadığını söyleyebiliriz.

Arka kamera tasarımında da herhangi bir değişiklik göze çarpmıyor ancak ön kamera tabletin yan yüzeyine konumlandırılmış.

Bunun nedeni ise tableti yan tutarak çekim yapmak istediğinizde ön kameranın üst kısımda yer almasını sağlamak.

Arka ve ön kameranın çözünürlükleri 12 MP olarak belirtildi.

Depolama seçeneklerine bakacak olursak standart depolama kapasitesi 128 GB’a çıkıyor.

Ayrıca 256 GB, 512 GB ve 1 TB hafızalı alternatifler de mevcut olacak.

Magic Keyboard aksesuarları ile senkronize edilebilecek olan iPad Air 6’nın ses sisteminde ve Touch ID entegrasyonunda herhangi bir değişiklik yok.

USB-C, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantı seçenekleri sunan cihazda LCD Liquid Retina ekran kullanılıyor.

Ekran yenileme hızı ise 60 Hz olacak.

Cihazın dört farklı renk seçeneğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu renkler arasında uzay grisi, mavi, yıldız ışığı ve mor bulunuyor.

iPad Air 6 Fiyatı

iPad Air 6 serisi 11 ve 13 inç ekran seçenekleri ile satışa çıkmış durumda. Güncel satış fiyatlarına baktığımızda iPad Air 6 11 inç tabletin fiyatı 599 dolar, iPad Air 6 13 inç fiyatı ise 799 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de 15 Mayıs 2024 itibariyle satışa sunulan cihazın başlangıç fiyatı Apple’ın kendi sitesinde 25.999 TL olarak belirtiliyor.