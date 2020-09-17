iPad Pro 11 (2020) vs iPad Air 4: Hangisi Daha İyi?

Apple geçtiğimiz günlerde iPad Air 4 ile tüketicilerin karşısına çıktı. Öte taraftan şirketin benzer fiyatlandırma aralığında bulunan iPad Pro 11 (2020) de oldukça iyi bir rakip olarak kafaları karıştırıyor. Peki her iki model arasından hangisini tercih etmelisiniz? iPad Pro 11 (2020) vs iPad Air 4 Kıyaslaması yazımızda merak ettiğiniz bu detaya ışık tutacağız.

Apple'ın kısa bir süre önce duyurduğu iPad Air 4, iPad Pro 11'in adeta kuyusunu kazdı. Nitekim aynı tasarımla ve bazı noktalarda daha iyi bileşenlerle kutudan çıkan yeni model, aynı form faktörüne sahip ve aynı aksesuarları destekliyor. Öyleyse merak ediyor olabilirsiniz: Hangisi daha iyi ve hangisini satın almalıyım?

iPad Pro 11 (2020) vs iPad Air 4: Farkları Neler?

iPad Pro 11 ile iPad Air 4 arasındaki farkları en kısa şekilde aşağıda görebilirsiniz. Yazının devamında daha detaylı bir kıyaslama da bulunuyor.

iPad Pro'nun 120Hz ekran yenileme hızı varken iPad Air 4 önceki modelle aynı şekilde 60Hz ekran yenileme hızına sahip.

Tasarım birebir olarak aynı gözüküyor olsa da iPad Air 4'ün çerçeveleri aslında daha kalın.

iPad Air 4'te Face ID yok ve bu nedenle Animoji ya da Memoji de yok.

iPad Air 4'ün iki adet hoparlörü var ancak iPad Pro'da dört adet hoparlör bulunuyor.

iPad Pro'da A12Z işlemci bulunurken iPad Air 4'te daha yeni olan A14 işlemci bulunuyor.

iPad Pro'da LiDAR Sensör ve ultra geniş açılı kamera dahil olmak üzere üçlü kamera kurulumu bulunuyorken, iPad Air 4'te yalnızca tek bir kamera bulunuyor.

iPad Air 4'ün yeni ve muhteşem renk seçenekleri var ancak iPad Pro'da gümüş ya da uzay grisi seçebilirsiniz.

iPad Pro 11 (2020) vs iPad Air 4: Ekran ve Tasarım Kıyaslaması

İlk iPad Air, adını gerçekten çok ince ve çok hafif olduğu için aldı. Benzer şekilde iPad Air 2 bu tasarımı daha da inceltti ve Air 3 ile de bu durum devam etti. Nitekim söz konusu şey iPad Air 4 olduğunda bu durum anlamını yitiriyor. Yeni nesil iPad Air, iPad Pro (2020)'den daha kalın ancak hala biraz daha hafif.

Her iki modelin boyutlarını kıyaslarsanız aynı yükseklikte ve uzunlukta olduklarını göreceksiniz. Bununla birlikte iPad Air 4 10.9 inç, iPad Pro 11 ise adından da anlayabileceğiniz gibi 11.0 inç ekranla birlikte geliyor. Bunun nedeni iPad Air 4'ün çerçevelerinin daha kalın olmasıdır.

Çözünürlük konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü her iki tabletin piksel yoğunluğu aynı seviyelerde. Bununla birlikte Pro'da 120Hz ProMotion teknolojisi bulunuyorken Air'de 60Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Neyse ki iPadOS herhangi bir ekran yenileme hızında da rüya gibi çalışıyor.

iPad Pro 11 (2020) vs iPad Air 4: Depolama Kıyaslaması

İşte ortalığın karıştığı yer tam da burası. iPad Air 4 5.799 TL başlangıç fiyatı ile birlikte geliyor ve bu gerçekten çok hoş. Ancak bu baz modelde 64 GB depolama kapasitesi var. Oyuncular ve hatta tableti dolu dolu kullanmak isteyenler için biraz sıkışık bir alan. Bunun yerine tercih edebileceğiniz tek varyant ise 256 GB ve bu 7.199 TL fiyat etiketine sahip.

iPad Pro'nun başlangıç fiyatı ise 7.499 TL ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Eğer bu depolama alanı yetersiz gelirse 1 TB'a kadar depolama kapasitesini tercih edebilirsiniz. Bu durumda ödemeniz gereken üst sınır ise 12.249 TL dolaylarında.

Kısa bir örnek olması adına birkaç aydır iPad Pro 11'i kullanıyorum. Genellikle yazı yazmak, bazen video düzenlemek, çizimler yapmak ve görsel düzenlemek için kullandığım bu cihazda şu anda 32 GB kadar dolu bir alan var. Bu arada ek olarak 50 GB'lık iCloud da kullanıyorum. Eğer oyun oynamak, daha ağır programlar kullanacaksanız 64 GB alan yetersiz olabilir.

iPad Pro 11 (2020) vs iPad Air 4: İşlemci Kıyaslaması

Peki A14 mü daha güçlü yoksa A12Z mi?

Bu çok güzel bir soru. A14'ü kullanan ilk cihaz iPad Air 4 ve Apple'ın 5nm üretim mimarisi üzerine kurulu ilk yonga seti. Bu nedenle süper verimli ve güçlü olacaktır. Ancak her koşulda A12Z de gayet güçlü bir işlemci. Ve hatta Apple'ın ARM destekli bilgisayar prototiplerine güç verebilecek kadar güçlü bir işlemci olduğunu da hatırlatalım.

Ayrıca gerçekçi olalım. Apple'ın altı aylık bir iPad Pro modelini alt edebilen daha ucuz bir iPad Air yayınlayacağını düşünmüyoruz değil mi? Bazı kriterleri ve testleri görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor ancak A14'ün A12Z'yi alt edebileceğini düşünmüyorum.

iPad Pro 11 (2020) vs iPad Air 4: Diğer Teknik Özellikler Kıyaslaması

Bir tablette kamera performansını önemseyen çok fazla kullanıcı olduğunu sanmıyorum ancak önemseyenler için iPad Pro'nun çok daha iyi olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Şimdi, her şeye ek olarak iPad Pro'da LiDAR Sensör bulunuyor. Bu, özellikle tabletlerde oldukça niş bir teknoloji. Ön tarafa bakınca iPad Pro'daki Face ID sayesinde çok daha başarılı portreler çekebiliyorsunuz.

Bu arada ufak bir hatırlatma olması adına iPad Air 4 de USB-C konnektörünü destekliyor, Magic Keyboard ve Pencil 2 ile uyumlu. Bu, her iki cihazda kullanabileceğiniz aksesuarların aynı olduğu anlamına geliyor.

Son olarak - tekrar etmemize izin verin - iPad Air iki hoparlör ile geliyor ve her bir hoparlör cihazın sağında ve solunda yer alıyor. Bu nedenle gerçek bir stereo deneyim elde edebiliyorsunuz. Öte taraftan iPad Pro'da dört tane hoparlör var. Bu, daha güçlü bir ses deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.

iPad Pro 11 (2020) vs iPad Air 4: Fiyat Kıyaslaması

iPad Pro 11 (2020)'nin fiyatları şu şekilde:

- 128 GB: 7.499 TL

- 256 GB: 8.449 TL

- 512 GB: 10.349 TL

- 1 TB: 12.249 TL

iPad Air 4'ün fiyatları ise şu şekilde:

- 64 GB: 5.799 TL

- 256 GB: 7.199 TL

Sonuç!

Eğer iPad Air 4'ün 64 GB'lık depolama alanı sizler için yeterli ise iPad Air 4'ü alıp kalan fark ile de aksesuarları (klavye, kalem gibi) alabilirsiniz. Öte taraftan 256 GB alacaksanız aradaki ufak farkı verip 128 GB'lık iPad Pro'yu almanızı tavsiye ederim.