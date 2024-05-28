Çinli akıllı telefon üreticisi iQOO, 2023 yılının sonlarına doğru Neo 9 ve Neo 9 Pro’yu piyasaya sundu. Yakın zamandaysa Neo 9S Pro’yu akıllı telefon kullanıcılarına tanıttı. Neo 9 ve Neo 9 Pro’yla benzer özelliklere sahip olan Neo 9S Pro kullanıcılarına yüksek performans vaat ediyor. Biz de bu rehberde iQOO Neo 9S Pro özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.

iQOO Neo 9S Pro Özellikleri

Performans canavarı olarak nitelendirilen iQOO Neo 9S Pro özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

İşlemci: MediaTek Dimensity 9300 Plus

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzü

Ekran: 144 Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED

Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarj ve 5.160 mAh pil

RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB

Bağlantılar: 5G, kızılötesi, USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens

Selfie Kamera: 16 MP

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB, 1 TB dahili depolama

16 GB’a kadar LPDDR5X RAM kapasitesine sahip olan cihaz aynı zamanda 1 TB’lıkta UFS 4.0 dahili depolama alanı sunuyor. Aynı zamanda 5.160 mAh batarya kapasitesi ve 120 watt hızlı şarj desteğiyle uzun kullanım ömrüne sahip.

Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzüyle çalışan cihaz; NFC, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı seçenekleriyle de kullanışlılığını ortaya koyuyor. Kutusundan MediaTek Dimensity 9300 Plus yonga setiyle çıkan cihazın bünyesinde Q1 çipi yer alıyor.

iQOO Neo 9S Pro; HDR10+ desteği, 6,78 inç OLED ve 1,5K çözünürlük kalitesinde tasarlanan bir ekrana sahip. 144 Hz yenileme hızı sayesinde cihaz, akıcı video izleme ve oyun oynama olanağı sunuyor. Telefonun arkasında 50 MP ultra geniş açılı lens ve optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP Sony IMX920 ana kamera bulunuyor. iQOO Neo 9S Pro’nun ön tarafındaysa merkezi olarak konumlanan delik çentik üzerinde 16 MP selfie kamerası var.

iQOO Neo 9S Pro Fiyatı

İlk olarak Çin’de satışa çıkan iQOO Neo 9S Pro; beyaz, kırmızı ve siyah renk seçeneklerinden oluşuyor. Özellikle oyun optimizasyonları ve sabit bir kare hızı gibi avantajlarıyla akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

iQOO Neo 9S Pro fiyatı, başlangıç olarak 2.999 Yuan (13.606,55 TL) şeklinde belirlenmiştir.