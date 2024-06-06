2022’de baştan aşağı yenilenen Peugeot 308, kullanıcılarına eşsiz deneyim sunuyor. Teknolojik özelliklerinin yanı sıra üst düzey tasarımıyla da adından söz ettiren araç hem dinamik hem de güçlü karaktere sahip. Bizde bu rehberde tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 308 özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.

Peugeot 308 Özellikleri

İleri teknolojilerle donatılan Peugeot 308, elektrikli ve benzinli olmak üzere iki motor seçeneğiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Yüksek sürüş konforu sunan otomobilin 1.2 Puretech 130 hp EAT8 donanım paketleri şu özelliklerden oluşuyor;

Birleşik CO2 Emisyonu (WLTP): 130-134 g/100 km

Birleşik Yakıt Tüketimi (WLTP):5, 8- 5,9 L /100 km

Elektrikli versiyonunun 115 kW (156 hp) donanım paketleri;

Birleşik C02 Emisyonu (WLTP): 0g /km

Batarya Kapasitesi: 54 kWsa

Birleşik Yakıt Tüketimi (WLTP): 15,1 kWsa /100 km

Şarj Süresi: 30 dakika

Menzil (WLTP): 406 km

Peugeot 308, 3 ayrı donanım seçeneğine sahip. Bu donanım seçenekleri arasında yer alan Active Prime’nin özellikleri şöyle sıralanabilir;

LED farlar

10” Dijital Ön Gösterge Paneli

Tam otomatik klima

Kablosuz Mirror Screen

16” Alüminyum Alaşımlı Jantlar

1 USB Bağlantısı

Aktif Şerif Takip Sistemi

Anahtarsız Çalıştırma

10” Kapasitif Dokunmatik Ekran

Arka Park Sensörü

Cruise Control Hız Sabitleme

Cruise Control Sınırlama

Peugeot 308 Allure;

Arka Kol Dayama

Anahtarsız Giriş

17” Alüminyum Alaşımlı Jantlar

Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni

Sıra Havalandırma Sistemi

Ön Park Sensörü

Aktif Far Sistemi (Aktif Uzun Far)

3 Görüntü Modu & 180° Geri Görüş Kamerası

Peugeot 308, GT donanım seçeneğinin özellikleri şu şekildedir;

i- Toggles

18” Alüminyum Alaşımlı Jantlar

3D Ön Gösterge Paneli

Kör Nokta Uyarı Sistemi

3D Navigasyon Sistemi

Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme

Adaptif Cruise Control Dur Fonksiyonu

Adaptif Cruise Control Kalk Fonksiyonu

MATRIX Full LED Ön Farlar

Şerit Konumlama Asistanı

Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi

Peugeot 308 teknik özellikleri yanı sıra tasarımıyla da otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Aracın uzatılmış kaputu, yeni ön ızgara tasarımından oluşuyor. Akıcı, şık bir profile sahip olan aracın özellikle “Aslan Pençesi” tasarımı büyük beğeni topladı.

Peugeot 308 Fiyatı

Peugeot 308 fiyat listesi şu şekildedir;