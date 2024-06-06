Peugeot 308 Özellikleri ve Fiyatı
2022 yılında yenilenen Peugeot 308 özellikleri ve fiyatı nedir? İşte yüksek teknolojileriyle öne çıkan Peugeot 308!
2022’de baştan aşağı yenilenen Peugeot 308, kullanıcılarına eşsiz deneyim sunuyor. Teknolojik özelliklerinin yanı sıra üst düzey tasarımıyla da adından söz ettiren araç hem dinamik hem de güçlü karaktere sahip. Bizde bu rehberde tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 308 özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.
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Peugeot 308 Özellikleri
İleri teknolojilerle donatılan Peugeot 308, elektrikli ve benzinli olmak üzere iki motor seçeneğiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Yüksek sürüş konforu sunan otomobilin 1.2 Puretech 130 hp EAT8 donanım paketleri şu özelliklerden oluşuyor;
- Birleşik CO2 Emisyonu (WLTP): 130-134 g/100 km
- Birleşik Yakıt Tüketimi (WLTP):5, 8- 5,9 L /100 km
Elektrikli versiyonunun 115 kW (156 hp) donanım paketleri;
- Birleşik C02 Emisyonu (WLTP): 0g /km
- Batarya Kapasitesi: 54 kWsa
- Birleşik Yakıt Tüketimi (WLTP): 15,1 kWsa /100 km
- Şarj Süresi: 30 dakika
- Menzil (WLTP): 406 km
Peugeot 308, 3 ayrı donanım seçeneğine sahip. Bu donanım seçenekleri arasında yer alan Active Prime’nin özellikleri şöyle sıralanabilir;
- LED farlar
- 10” Dijital Ön Gösterge Paneli
- Tam otomatik klima
- Kablosuz Mirror Screen
- 16” Alüminyum Alaşımlı Jantlar
- 1 USB Bağlantısı
- Aktif Şerif Takip Sistemi
- Anahtarsız Çalıştırma
- 10” Kapasitif Dokunmatik Ekran
- Arka Park Sensörü
- Cruise Control Hız Sabitleme
- Cruise Control Sınırlama
Peugeot 308 Allure;
- Arka Kol Dayama
- Anahtarsız Giriş
- 17” Alüminyum Alaşımlı Jantlar
- Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni
- Sıra Havalandırma Sistemi
- Ön Park Sensörü
- Aktif Far Sistemi (Aktif Uzun Far)
- 3 Görüntü Modu & 180° Geri Görüş Kamerası
Peugeot 308, GT donanım seçeneğinin özellikleri şu şekildedir;
- i- Toggles
- 18” Alüminyum Alaşımlı Jantlar
- 3D Ön Gösterge Paneli
- Kör Nokta Uyarı Sistemi
- 3D Navigasyon Sistemi
- Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme
- Adaptif Cruise Control Dur Fonksiyonu
- Adaptif Cruise Control Kalk Fonksiyonu
- MATRIX Full LED Ön Farlar
- Şerit Konumlama Asistanı
- Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi
Peugeot 308 teknik özellikleri yanı sıra tasarımıyla da otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Aracın uzatılmış kaputu, yeni ön ızgara tasarımından oluşuyor. Akıcı, şık bir profile sahip olan aracın özellikle “Aslan Pençesi” tasarımı büyük beğeni topladı.
Peugeot 308 Fiyatı
Peugeot 308 fiyat listesi şu şekildedir;
- 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8-1.797.000 TL
- 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 hp EAT8- 1.524,000 TL
- 308 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8-1.659,000 TL
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