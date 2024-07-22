Windows Güncellemeleri Nasıl Kontrol Edilir?

Windows güncellemeleri, işlerin aksamaması ve sistem güvenliğinin tehlikeye girmemesi açısından çok önemlidir. Güncellemelerin ertelenmesi ya da yapılmaması, güvenlik yamaları başta olmak üzere birçok unsuru içerdiğinden bilgisayarı tehlikeye atar.

Bilgisayarlardaki hem veri hem de kişisel bilgi güvenliği noktasında güncellemelerin düzenli takip edilmesi gerekiyor. Biz de bu rehberde Windows güncellemeleri kontrol etme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Windows Güncellemeleri Kontrolü

Windows işletim sisteminin güncellemelere ihtiyaç duyup duymadığı ve bilgisayara gönderilen otomatik güncellemelerin kontrol edilmesi mümkün. Windows güncellemeleri kontrolü şu şekilde gerçekleşir;

İlk olarak bilgisayardan Başlat’a giriş yapılır.

Ayarlar’a giriş yaptıktan sonra Güncelleştirmeler ve Güvenlik butonlarına girilir.

Ekranın sol menüsünde “Windows Update” kısmına giriş yapılır.

Açılan pencere üzerinden “Güncellemeleri Kontrol Et” butonuna tıklanarak adımlar tamamlanır.

Yukarıdaki adımların ardından Windows işletim sisteminde yapılması gereken otomatik güncellemelere ulaşabilirsiniz.

Windows Güncellemeleri Kontrolü Neden Yapılmalı?

Windows güncellemelerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek sistem güvenliği teminat altına alınır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle cihazlar için risk oluşturacak birçok zararlı yazılım ortaya çıktı. Windows güncellemeleri sayesinde zararlı yazılımlar bertaraf edilir. Özellikle kişisel verilerin güven altında tutulması için Windows güncellemelerin kontrolü hayati öneme sahip.

Windows’ta güncellenen sistemler, yeni tasarlanan sürücü yazılımlarıyla entegreli çalışmaktadır. Bu sayede yazılımların son sürümleri, bilgisayarda kolayca kullanılabilir. Bilgisayar yavaş çalışıyorsa Windows işletim sisteminin güncel olup olmadığına da mutlaka bakılmalıdır.

Windows Güncellemeleri Seçenekleri

Windows 10 ve 11’de güncellemeler kontrol edilirken bazı seçeneklerle karşılaşabilirsiniz. Bu seçenekler şu şekilde sıralanabilir:

1. Kısa Süreli Duraklatma

Windows işletim sistemi güncellemelerini “Kısa Süreli Duraklatma” ile 1 hafta erteleyebilirsiniz. Windows 10’da kısa süreli duraklatma şu şekilde yapılır;

İlk olarak Başlat’a giriş yapılır.

“Güncelleme ve Güvenlik” seçeneği bulunup akabinde “Windows Update’a” basılır.

Ekrana “Güncellemeleri 7 gün duraklat” şeklinde bir seçenek gelecek.

Ekrana gelen seçenek aktifleştirilerek güncellemeler 1 hafta ertelenebilir.

Windows 11’de de “Ayarlar” kısmından “Windows Update” seçeneğine basılır. “Güncellemeleri 1 hafta duraklat” seçeneğine tıklanarak işlem tamamlanır.

2. Uzun Süreli Duraklatma

Windows işletim sisteminde güncellemeler, 35 güne kadar “Uzun Süreli Duraklatma” seçeneği sayesinde uzatılabilir.

Windows 10’da uzun süreli duraklatma şöyle gerçekleşiyor;

“Güncelleme ve Güvenlik” kısmından “Windows Update’a” giriş yapılır.

“Gelişmiş Seçenekler” kısmının altında güncellemelerin 5, her seferindeyse 7 gün olacak şekilde duraklatıldığı bir seçenek var. Buradan kolayca ayarlama yapabilirsiniz.

Windows 11’de güncellemeler, “1 hafta duraklat” butonu yanında konumlanan menüden uzun sureli olanı seçilebilir. Kullanıcı dilediğini seçerek belirttiği sürede güncelleme almaz.

3. Aktif Saat Ayarlama ile Güncellemeleri Yönetme

Bilgisayara çok ihtiyaç duyulmayan zamanlarda güncellemeler yapılabilir. Bunun içinde aktif saatlerden yararlanılır. Böylelikle bilgisayarınızdaki işlerde aksamamış olur. Windows 10 ve 11’de bu ayarlamalar şöyle yapılır;

İlk “Ayarlar” menüsüne gidilir.

“Güncelleme ve Güvenlik” altında yer alan “Windows Update” seçeneğine tıklanır.

Güncellemelerin gerçekleşeceği saat aralığının belirlenmesi için “Etkin saatleri değiştir” seçeneğine basılır.

Windows tarafından belirlenen saatlerin haricinde güncellemeler otomatik gerçekleşir.