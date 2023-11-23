16 Yaşındakilerin Kullanabileceği Yerli Otomobil: Amperino Özellikleri

Amperino elektrikli araç markası, 2020 yılında Bursa’ya bağlı İnegöl ilçesinde mobilyacılar tarafından kuruldu. Geçtiğimiz günlerde markanın ilk modeli olan C-100, Bursa’da Go Green Fuarı’nda tanıtıldı.

Yerli araç, Fransız Citroen AMİ’ye kıyasla daha çok özelliğe sahip olacak. Bu aracı motor ehliyetine sahip 16 yaşındakiler de kullanabilecek. Araç tek şarjla 18 km mesafe gitme performansına da ulaşabilecek.

Amperino Elektrikli Araç Özellikleri

Kompozit gövde

180 km menzil

2 kWh batarya

16 yaş ve üzeri için A2 ehliyeti kullanma zorunluluğu

42 kW-57 beygir eksenel akıllı elektrik motoru

500 mm genişlik

9 kWh/100 km tüketim

645 kg ağırlık

159 mm uzunluk

0-90 km/h hızlanma- 6.8 saniye

430 mm yükseklik

10 kW AC şarj hızı monofaz/trifaz şarj imkanı

16 yaşındakilerin kullanabileceği yerli otomobil Amperino, L7 sınıfında 1+2 oturma düzeninde tasarlanmıştır. Araçta arkada koltukların yer almadığı kargo versiyonu da bulunuyor.

Amperino, yüzde yüz yerli bir araçtır. Bu araç hem elektronik donanım hem de yazılım ve elektrik açısından tamamen yerli olmasıyla dikkat çekiyor.

Yerli aracın batarya kısmında bir teknik kullanılıyor. Sıvı daldırmalı batarya ismi verilen bu teknik Türkiye’de ilk kez kullanıldı. Araçtaki tüm kritik ve dikkat çeken teknolojiler tamamen yerlidir.

Amperino Elektrikli Otomobil Fiyatı

Amperino'nun fiyatı henüz belli değil. Fakat şirket yönetim kurulu başkanının yaptığı açıklamalara bakıldığında araç, 600 bin TL civarında satışa sunulacak.

Aracın prototipi tahminen 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. Fakat 2025 yılının ikinci yarısında Amperino’nun seri üretimine başlanacak. Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, aracın 2025 yılının son çeyreğinde yollarda olacağına dair açıklama yaptı.

Aracın üretim kapasitesi 2035 yılına kadar da 50 bine çıkacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Amperino ile ilgili sıkça sorulan soru ve cevaplarını şöyle ifade edebiliriz:

1. Amperino Ne Demek?

Amper: Elektrik anlamına geliyor. “İn” ifadesi üretildiği yeri yani İnegöl’ü temsil ediyor. “O” harfiyse otomobil kelimesinin baş harfidir.

2. Yerli Aracın Şarj Süresi Ne Kadar?

16 yaşındakilerin kullanabileceği elektrikli aracın evde şarj etme süresi 240 dakikadır. Araç hızlı şarj etme noktalarındaysa 80 dakikada şarj edilebiliyor.

3. Amperino Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Yerli otomobilin lansmanı 2024 yılında gerçekleşecek. Türkiye’de satışa 2025 yılında sunulmaya başlayacak.