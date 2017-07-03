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Combat Arms: Reloaded Çıktı, Hemen İndirin!

Combat Arms Reloaded Çıktı

Nexon Europe’un online free-to-play FPS oyunu Combat Arms: Reloaded, tamamen yenilenmiş sürümüyle indirilmeye açıldı. Hem görsel hem oynanış hem de içerik yönünden yenilenen oyunun detayları haberimizde.

Avrupa’nın önde gelen free-to-play MMO oyun yapımcılarından Nexon Europe’un imzasını taşıyan çoklu oyunculu FPS oyunu Combat Arms’ın devam oyunu Combat Arms: Reloaded, bugünden itibaren indirilebilir durumda. 10 senelik gibi uzun bir geçmişe sahip olan oyunun yenisinde tasarım, denge, karakter gibi oyuncuların önem verdiği tüm noktalar baştan aşağı yenilenirken, eski oyunun bilinen ve sevilen yanları korunuyor.

Tasarım, Denge ve Karakter Tamamen Yenilendi

Yeni Combat Arms, görsel açıdan yüksek çözünürlüğe önem veren oyuncuları etkilemeyi başarıyor. Güncellenen grafik motorunun getirisi daha yüksek çözünürlüklü kaplamalar, daha iyi ışıklandırma efektleri ve gerçek zamanlı gölgeler olmuş. Yenilenen eşleştirme sistemi sayesinde güçsüz oyuncularla en iyilerin karşılaşmasına olanak verilmiyor. Bir diğer yenilik te kullanıcı arayüzünde göze çarpıyor. Yeni ve kişiselleştirilebilir yapıda olan arayüz sayesinde tüm önemli fonksiyonları bir bakışta görmek, savaşa odaklanmak mümkün. Savaştan bahsetmişken, mücadeleyi zirveye taşıyan yeni Hardcore modu ve her seviye oyuncuyu oyuna başlar başlamaz savaşa hazır eden Field Vest’i atlamak olmazdı. Bu arada silah özelliklerinde ve dengelerinde yapılan değişiklikler sayesinde eski yeni fark etmeksizin tüm oyuncuların eşit şekilde mücadele etmesi sağlanmış.

Oyun Puanları - Nexon Cash

Combat Arms: Reloaded’ı diğer çoklu oyunculu FPS oyunlarından bir noktası da; Oyun Puanları. Oyunculara kazandıkları maçlardan sonra verilen Oyun Puanları, karakterlerin yeteneklerini geliştirmekten eşya satın almaya pek çok noktada kullanılabiliyor. Oyunda Nexon Cash ile satın alınabilen her şey Oyun Puanı ile de satın alınabiliyor. Oyun hakkında güncellemelere http://en.combatarms.nexoneu.com/intro/ sayfasından ulaşmak mümkün.

İndir9.99 MB
Combat Arms: Reloaded
Combat Arms: Reloaded Online MMOFPS Oyunu

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Yazar: - 03.07.2017

Combat Arms: Reloaded Çıktı, Hemen İndirin! İçin Yorum Yaz

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