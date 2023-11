Matrix İzleme Sırası Nedir?

Matrix izleme sırası, dünyanın en popüler film serisinin tamamını izlemek isteyen kişiler için büyük bir öneme sahiptir çünkü hikâyenin tam olarak anlaşılabilmesi açısından filmlerin belirli bir sıraya göre izlenmesi gerekir.

Bu rehberde en iyi bilim kurgu filmleri arasında yer alan Matrix serisi hangi sırayla izlenmeli sorusunu yanıtlayacağız. Rehberimizde sıralamayı kronolojik ve çıkış tarihi olmak üzere iki farklı kategoride el alacağız. Eğer söz konusu seriye başlamak istiyorsanız rehberimizdeki sıralamalara göz atabilirsiniz.

Kronolojik Sıraya Göre Matrix İzleme Sırası

The Animatrix: The Second Renaissance (Part I ve II)

The Animatrix: A Detective Story

The Matrix

The Animatrix: Kid's Story

The Animatrix: Final Flight of the Osiris

The Matrix Reloaded

The Matrix Revolutions

Animatrix: Beyond

The Matrix: Resurrections

The Animatrix: World Record

The Animatrix: Matriculated

The Animatrix: Program

Bilim kurgu türünde film serisi denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Matrix'i kronolojik sıralamaya göre izlemek için The Animatrix: The Second Renaissance (Part I ve II) yapımları ile seriye başlamanız gerekiyor.

Daha sonra The Animatrix: A Detective Story'i izleyin. Bunu izledikten hemen sonra 1999 yılında vizyona giren The Matrix isimli filmi izlemeniz gerekiyor. Senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski'nin üstlendiği film 466 milyon 600 bin dolar hasılat elde etmeyi başarmıştı.

The Matrix filminin ardından sırasıyla The Animatrix: Kid's Story ve The Animatrix: Final Flight of the Osiris'i izleyin. Daha sonra 2003 yılında izleyicilerle buluşan The Matrix Reloaded filmini izlemeniz gerekiyor. 741.8 milyon dolar hasılat elde eden film 7,4 IMDb puanına sahip.

Söz konusu filmden sonra sırasıyla The Matrix Revolutions, Animatrix: Beyond, The Matrix: Resurrections, The Animatrix: World Record, The Animatrix: Matriculated ve The Animatrix: Program'ı izleyin.

Çıkış Tarihine Göre Matrix Hangi Sırayla İzlenmeli?

The Matrix (1999)

The Matrix Reloaded (2003)

The Animatrix (2003)

The Matrix Revolutions (2003)

The Matrix: Resurrections (December 2021)

Bu rehberde Matrix serisi hangi sırayla izlenmeli sorusunu yanıtladık. Söz konusu filmler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.