1Password ile Yapay Zeka Ajanları Şifreyi Görmeden Giriş Yapacak

1Password, yapay zeka ajanlarının kullanıcı adına oturum açarken şifreyi görmesini ve saklamasını engelleyen 1Password for Agents platformunu 22 Ekim 2026'da duyurdu. Ajanın giriş isteğini kullanıcı kendi cihazında onaylıyor, bilgileri forma 1Password dolduruyor. Özellik mevcut bireysel ve aile abonelerine ek ücret olmadan sunulacak.

1Password for Agents Nasıl Çalışıyor?

Oturum açma formuna gelen ajan, önce kendisine özel bir dijital anahtarla kimliğini 1Password'e doğruluyor. Ajanın hangi hesabı ve ne amaçla istediğini gören kullanıcı, onayı kendi cihazında veriyor.

Kullanıcı onay verdikten sonra 1Password, şifreyi ve gerekiyorsa tek kullanımlık kodu ajana göndermeden doğrudan formdaki alanlara dolduruyor. Kasanın tamamını göremeyen ajan, onaylanan giriş dışındaki kayıtlara ulaşamıyor; aynı siteye ait birden fazla kayıt varsa kullanılacak olanı kullanıcı seçiyor. 1Password tarayıcıdaki bu doldurma işlemine Agentic Autofill adını veriyor.

Şirket bu yöntemi, tarayıcıya kaydedilen ya da notlarda tutulan şifreleri ajanların kullanamamasıyla gerekçelendiriyor. 1Password'e göre şifreyi sohbet penceresine yapıştırmak da kullanıcının denetleyemediği yerlerde bir kopya bırakıyor. Kullanıcı bağlantıyı istediği an kesebiliyor, şifresini değiştirdiğinde de kasadaki kaydı bir kez güncellemesi yetiyor.

Hangi Yapay Zeka Ajanlarıyla Kullanılabilecek?

1Password'ün resmi listesindeki lansman ortakları ve şirketin verdiği dağıtım takvimi şöyle:

Muse (Meta): önümüzdeki günlerde tüm platformlarda

Grok Bot (SpaceXSI): önümüzdeki günlerde tüm platformlarda

Claude Duet (Anthropic): yakında

ChatGPT Work ve dots (OpenAI): yakında

Townie (Town): web ve iOS için yakında

1Password ortak bazında kesin bir tarih vermedi; resmi entegrasyon sayfasında kendi ajanı hazır olduğunda haber almak isteyenler için bir bekleme listesi bulunuyor. Şirket Browserbase, Browser Use, Dana, Instinct, KERNEL, Perplexity, Ramp, Tomo ve Wajo ile de entegrasyon üzerinde çalışıyor.

Listedeki Grok Bot, ağustosta bilgisayar kapalıyken bile kullanıcı adına çalışabilen bir ajan olarak tanıtılmıştı. OpenAI ise ChatGPT'ye kısa süre önce Chrome'daki sekmeleri görüp kullanıcı adına iş yapabilme yeteneği kazandırmıştı.

Anthropic tarafında 1Password'ün ilk adımı bu değil. Şirket 16 Temmuz 2026'dan beri Mac kullanıcılarına, Claude'un tarayıcıda şifreyi görmeden oturum açmasını sağlayan 1Password for Claude entegrasyonunu sunuyor. Anthropic Ürün Direktörü Ami Vora, Claude Duet'in bir yerde oturum açmadan önce kullanıcıya sorduğunu ve 1Password'ün yakında bu girişi kullanıcıların zaten oluşturduğu şifrelerle tamamlayacağını söyledi.

Oturum Açıldıktan Sonra Ajan Ne Yapabiliyor?

1Password'ün denetimi oturum açma anında bitiyor. Şirketin sıkça sorulan sorular sayfasına göre ajan, giriş yaptığı hesapta bilgileri görebiliyor ve işlem yapabiliyor; bu davranış ajana ve siteye bağlı. Onay sıklığı ve güvenlik denetimleri de entegrasyondan entegrasyona değişiyor.

1Password Ürün Direktörü Aashish Tripathi, ajanların insanlar adına gerçek iş yapmaya başladığını, bir kimlik bilgisini teslim edip en iyisini ummaya dayanan eski modelin artık işe yaramadığını söyledi. Dijital anahtar ve cihazda onay gibi güvenlik ayrıntıları şirketin kendi beyanına dayanıyor. Şirket bu iddiaları doğrulayan bağımsız bir denetim ya da sızma testi sonucu paylaşmadı.

Türkiye'de Kullanılabilir mi, Fiyatı Ne Kadar?

Özellik 1Password.com üzerindeki Individual (Bireysel) ve Families (Aile) planlarına ek ücret olmadan dahil; 1Password.eu ve 1Password.ca hesapları şimdilik desteklenmiyor. Türkiye için ayrı bir kısıt belirtmeyen şirketin fiyat sayfasında TL seçeneği bulunmuyor. Business ve Teams gibi iş planlarının bu özelliği alıp almayacağı belli değil.

Resmi sitede yıllık ödemeyle Individual planı aylık 3,99 dolar, yani yılda 47,88 dolar. Bu da güncel kur ile birlikte 2 bin 376 TL'ye denk geliyor. 5 kişilik Families planı aylık 5,99 dolar, yılda 71,88 dolar ya da yaklaşık 3 bin 567 TL. Sitenin yeni müşterilere ilk 12 ay için sunduğu aylık 2,99 ve 4,49 dolarlık indirimli fiyatlar mobil mağazalarda geçerli değil.

App Store Türkiye'de Individual planı aylık 229,99 TL ya da yıllık 1.999,99 TL, Family planı aylık 349,99 TL ya da yıllık 2.999,99 TL. Mağazadaki yıllık fiyatlar, indirimsiz dolar fiyatlarının kurla çevrilmiş karşılığının altında kalıyor. Uygulamayı 1Password indirme sayfasından edinebilirsiniz, ama 1Password'ün arayüzünde Türkçe dil seçeneği bulunmuyor.

Ortak ajanların Türkiye'de kullanılıp kullanılamayacağı açıklanmadı; 1Password, erişimin entegrasyona, bölgeye, cihaza ve oturum açma yöntemine göre değişebileceğini belirtiyor. Farklı seçenekleri karşılaştırmak isteyenler en iyi şifre yöneticisi programları listesine göz atabilir.

Editörün Yorumu

1Password'ün bu adımı, ajanlara şifre yapıştırma alışkanlığına bence ciddi bir alternatif getiriyor; aynı gün ABD bankalarının hesaplarda ajan hareketini fark etmeye başladığına dair haberler de bu ihtiyacın büyüdüğüne işaret ediyor. Entegrasyon geldikten sonra bile banka ve e-posta hesaplarını ajana açmadan önce iki kez düşünmek gerek, çünkü 1Password girişi koruyor ama girişten sonra ajanın yapacaklarını denetlemiyor.