ChatGPT Artık Chrome'daki Sekmelerinizi Görüp Sizin Yerinize İş Yapabiliyor

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

OpenAI, ChatGPT'nin Chrome eklentisine büyük bir güncelleme getirdi. Yapay zekâ asistanı artık tarayıcıda açık olan sekmelere bakarak soruları yanıtlayabiliyor ve kullanıcı adına bazı işleri tamamlayabiliyor. Güncelleme OpenAI'ın kendi tarayıcısını kapatmasından iki ay sonra geldi.

ChatGPT Chrome Eklentisinde Neler Değişti?

ChatGPT'nin sohbet bölümünde asistandan açık sekmelere bakmasını isteyebiliyorsunuz. Örneğin üç ayrı sekmede açtığınız kanepeleri ölçü, fiyat, teslim süresi ve iade koşullarına göre karşılaştırmasını istemek yeterli. ChatGPT sekmelerdeki bilgileri toplayıp tek bir yanıtta sunuyor.

Asıl yenilik, karmaşık görevler için tasarlanan ChatGPT Work modunda. Bu modda asistan mesaj gönderebiliyor, formları doldurabiliyor ve sekmeleri gruplayıp düzenleyebiliyor. Engadget'ın verdiği örneğe göre ChatGPT yeni diş hekiminizin formunu doldurup randevuyu takviminize ekleyebiliyor. Birden fazla sekmede açık duran usta tekliflerini inceleyip size en uygun olana gönderilecek e-postayı da hazırlayabiliyor.

Chrome'un kenarında açılan yan panelde ise ChatGPT sohbet geçmişinin tamamı bulunuyor. Böylece bulunduğunuz sayfadan ayrılmadan eski sohbetlere dönebiliyor ya da yeni görev verebiliyorsunuz.

ChatGPT Chrome Eklentisi Hangi Tarayıcılarda Çalışıyor?

Eklenti tüm ChatGPT planlarında kullanılabiliyor. Google Chrome kullananlar eklentiyi tarayıcının resmi eklenti mağazasından kurabiliyor. OpenAI'ın sürüm notlarına göre eklenti Chrome'un yanı sıra Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi'de de çalışıyor; Opera'da yan panel desteği bulunmuyor.

OpenAI 2025'te tanıttığı ChatGPT Atlas tarayıcısını 9 Ağustos 2026'da kapatmıştı. Şirket o tarihten bu yana tarayıcı özelliklerini Chrome eklentisine taşıyor ve Google'ın Chrome'a yerleştirdiği Gemini'ye rakip olmaya çalışıyor.

ChatGPT Sekmelere Erişirken Neye Dikkat Etmeli?

ChatGPT, yeni bir siteyi kullanmadan önce izin istiyor. Kullanıcı bu izni bir kerelik, yalnızca o site için ya da tüm siteler için verebiliyor; isterse reddedebiliyor. Tarama geçmişine erişim ve dosya yükleyip indirme için de ayrı izin gerekiyor.

Work modunun e-posta ve mesaj hesaplarınızda sizin adınıza işlem yapabildiğini unutmamak gerekiyor. Bankacılık ve devlet hizmetleri gibi hassas sitelerde "tüm siteler" izni yerine her seferinde onay vermek daha güvenli bir yol.

Editörün Yorumu

Atlas'ın kapanmasından sonra OpenAI'ın tarayıcı yarışını Chrome'un içinde sürdürmesini mantıklı buluyorum; çünkü kullanıcıların çoğu zaten Chrome'dan vazgeçmiyor. Sekmeleri karşılaştırma özelliği alışverişte ve araştırmada ciddi zaman kazandırabilir. Yine de Work modunun mesaj gönderip form doldurabilmesi, yanlış bir komutun sonuçlarını da büyütüyor. Bu özelliği ilk günlerde e-posta ve ödeme sayfaları dışında, daha az riskli işlerde denemenizi öneririm.