En İyi Şifre Yöneticisi Programları - Son zamanlarda pek çok internet sitesi önemli güvenlik açıkları ile gündeme geldi ve bu hem şifrelerimizin her yerde farklı olması gerektiğini hem de bu şifrelerin güçlü olması gerektiğini gözler önüne serdi. Tamam ama bunları tek tek akılda tutmak pek de kolay değil diyor olabilirsiniz. Bu nedenle, bu rehberimizde en iyi şifre yönetimi uygulamaları ile karşınızdayız.

Eğer siz de internetteki verilerinizin gizli kalmasını istiyorsanız, şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklamalısınız. Şifrenizin ele geçirilmesi yalnızca maddi zararlara değil, yol açtığı şeyler sebebi ile manevi zararlara da neden olabilir.

En İyi Şifre Yöneticisi Programları

İşte 2020 yılında kullanabileceğiniz en iyi şifre yönetimi uygulamaları listesi!

1- LastPass

Eğer söz konusu şey şifre yönetimi ise, tercihiniz LastPass'ten yana olabilir.

İnternet hesaplarınıza ait tüm şifreleri tek bir yerden kontrol etmek için kullanabileceğiniz en etkili şifre yönetim çözümlerinden bir tanesi olan LastPass, farklı web siteleri üzerinde kullanmakta olduğunuz farklı şifreleri hatırlama derdinden sizleri kurtaracaktır. Bu noktada ihtiyacınız olan tek şey, tüm şifrelerinizin yer aldığı veritabanına ulaşabilmek için kullanacağınız tek bir yönetici şifresi olacaktır.

Sürekli olarak kullanmakta olduğunuz sosyal medya hesaplarınızı, e-posta hesaplarınızı ve daha birçok web sitesini farklı kategoriler altında listeleyerek, ihtiyacınız olan tüm bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Bunun dışında eğer daha önce LastPass altına kaydetmiş olduğunuz bir web sitesine giriş yaparsanız, LastPass gerekli giriş bilgilerini sizin için otomatik olarak doldurarak, sizi bu zahmetten de kurtaracaktır.

Uygulamanın hemen her internet tarayıcısı ile uyumlu bir şekilde çalıştığının da altını çizelim.

2- 1Password

Dünya genelinde bir milyondan fazla kullanıcının güvenerek kullanmakta olduğu 1Password ile LastPass'ta olduğu gibi tüm kişisel verilerinizi ve şifrelerinizi tek bir yerden kolayca kontrol edebilirsiniz. Ücretsiz bir sürümü olmasa da kullanıcıların deneyebilmesi için otuz günlük bir deneme sürümünü kendilerine sunan uygulama oldukça profesyonel olarak tasarlanmıştır.

Popüler bulut dosya depolama servisi Dropbox ile senkronize olarak çalışabilen program yardımıyla; web servisleri ve siteleri üzerinde kullanmakta olduğunuz kullanıcı adı, şifresi, e-posta adresi gibi bilgileri bir kez girdikten sonra kayıt altına almakta ve sonrasında aynı servislere ve sitelere giriş yaptığınızda gerekli olan tüm bilgileri otomatik olarak doldurmaktadır.

Tüm platformlar üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışan 1Password'u ister mobil cihazlarınız isterseniz de bilgisayarınız üzerinden güvenle kullanabilirsiniz.

3- KeePass

İnternet üzerinde giriş yaptığınız web servisleri ve web siteleri ne kadar çok olursa kullanmakta olduğunuz giriş bilgilerini ve şifrelerini hatırlamanız da o kadar zor olacaktır. Ayrıca internet alemi dışında dosyalarınızı veya klasörlerinizi gizlemek için kullandığınız şifreleri hatırlamak bile bir yerden sonra oldukça zahmetli ve can sıkıcı bir iş haline gelebilir. Tüm bu sıkıntıların önüne geçmek için kullanabileceğiniz bir diğer şifre yönetim yazılımı da KeePass'tir.

Çoklu kullanıcı özelliği, veri tabanı üzerinde yer alan verileri kolayca transfer edebilme, kaydedilmiş olan şifreleri kategorize edebilme, otomatik algılama ve kaydetme gibi gelişmiş özelliklere sahip olan KeePass ile hatırlamanız gereken tüm şifrelerinizi tek bir yerde saklayabilir ve ihtiyacınız olduğu zaman tüm şifrelerinize kolayca ulaşarak kullanabilirsiniz.

Windows platformu üzerinde kullanabileceğiniz program yardımıyla, tüm kişisel verilerinizi çok daha güvenli bir şekilde saklamak tamamen sizin elinizde.

Şifre Yöneticisi Ne İşe Yarar?

Temel açıdan baktığımızda şifre yönetim programları sizin için güçlü şifreler oluşturan, şifreleri saklayan ve şifrelerinizi şifreleyen yazılımlardır. Kullandığınız tüm hesapların ve bu hesaplara ait şifrelerin veritabanına ulaşmak için yalnızca tek bir yönetici şifresine ihtiyaç duyacaksınız.

Bu sayede farklı internet sitelerinde farklı şifreler kullanabilirsiniz. Hem bu şifreleri unutma sorunu ortadan kalkmış olur hem de unutmamak için her internet sitesinde aynı şifreyi kullanarak ciddi bir riskin altına girmemiş olursunuz.