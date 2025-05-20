Kamp Sezonu Geldi: A101 Uygun Fiyata Karavan ve Tiny House Satıyor!

Türkiye'nin indirim marketlerinden olan A101, yaz ayının gelişiyle birlikte kampçıları mutlu edecek ürünler getiriyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde uygun fiyatlı çekme karavanlar A101 marketlerinde yer alacak. Peki A101 marketlerinde satılacak olan çekme karavanın teknik özellikleri ve fiyatı ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

A101 22 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu!

Kataloğun en çok öne çıkan ürünü, kompakt yapısıyla öne çıkan Erba 4.00 Çekme Karavan oluyor. 750 kg’ın altında olması sayesinde B sınıfı ehliyetle kullanılabilen bu model, dört kişilik yatak kapasitesi, duş bölümü, 205 W güneş paneli, 12 voltluk buzdolabı ve bağımsız aydınlatma sistemi gibi özelliklerle küçük ama işlevsel bir yaşam alanı sunuyor.

Kamp hayatını konforlu hâle getirmek isteyenler için düşünülmüş bu çözüm, 299 bin TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Daha geniş bir alan arayanlar için ise Escamp 6500 Flat Tiny House modeli 475 bin TL fiyatla katalogda yer alıyor. Kamp başlığı dışında, evcil hayvan sahiplerine yönelik ilgi çekici ürünler de dikkat çekiyor.

Otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti, zamanlayıcılı mama kabı, hareket sensörlü su çeşmesi ve tüy temizleme cihazları, hayvanların günlük ihtiyaçlarını karşılamayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda ev ortamında hayvan bakımını kolaylaştıracak kurutma makineleri ve özel süpürgeler gibi çözümler de katalogda kullanıcıları bekliyor.

Elektronik ürünlerde ise televizyonlar, akıllı telefon aksesuarları ve taşınabilir şarj cihazları öne çıkıyor. Samsung ve Onvo markalı televizyonlar farklı ekran boyutları ve fiyat aralıklarıyla sunulurken; beyaz eşya kategorisinde SEG marka çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve derin dondurucu gibi ürünler geniş hane ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde konumlandırılmış. Tüm bu cihazlar uygun fiyatlı olmalarının yanı sıra garanti kapsamlarıyla da tercih edilebilirliklerini artırıyor.

Katalogda ayrıca küçük atölye işlerini kendisi yapmak isteyen kullanıcılar için de çeşitli el aletleri bulunuyor. Şarjlı vidalama setlerinden silikon tabancasına, takım çantasından çok amaçlı pense setlerine kadar uzanan ürün grubu, hem hobi hem de ev içi bakım işlerine uygun ekonomik çözümler sunuyor. Bu ürünler, daha önceki kataloglarda olduğu gibi bu kampanyada da kullanıcılar tarafından yoğun talep görmeye aday.

A101 22 Mayıs 2025 Kataloğuna ulaşmak için buraya tıklayınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...