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Alldocube yeni bir Android tablet tanıttı. Böylece iPlay 80E'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Tablette kalem desteği sayesinde not alma ve belge düzenleme gibi işlemler rahatça yapılabiliyor. 4G bağlantısını destekleyen tablette Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci mevcut.

Alldocube iPlay 80E'nin Özellikleri Neler?

Özellik Alldocube iPlay 80E Ekran 10,95 inç LCD Çözünürlük 2560 x 1600 piksel Yenileme hızı 90Hz Parlaklık 470 nit Piksel yoğunluğu 275 ppi Kontrast oranı 1.500:1 İşlemci Unisoc T7300 Üretim teknolojisi 6 nm Grafik birimi Mali-G57 MC2 RAM 8 GB LPDDR4X Depolama 128 GB UFS 2.2 Arka kamera 13 MP, otomatik odaklama Ön kamera 5 MP Batarya 8.800 mAh Hızlı Şarj 18W Ses Dört hoparlör Kalem desteği 4.096 basınç seviyesi Bağlantı Çift SIM 4G LTE, Wi-Fi Konum sistemleri GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou İşletim sistemi Android 17 Kalınlık 7,6 mm Ağırlık 509,5 gram

Alldocube iPlay 80E'nin Ekranı Nasıl?

10,95 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. 16:10 görüntü oranına sahip panelin parlaklığı 470 nit seviyesine ulaşıyor. Kontrast oranı 1.500:1, piksel yoğunluğu ise 275 ppi.

Alldocube iPlay 80E'de Hangi İşlemci Var?

Alldocube, tablette 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Unisoc T7300 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci, MOBA türünün başarılı örneği Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 75 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 56 FPS, çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 58 FPS'te, popüler MOBA oyunu League of Legends: Wild Rift'i ortalama 70 FPS'te çalıştırıyor.

Alldocube iPlay 80E'nin Bataryası Kaç mAh?

Android 17 işletim sistemi ile birlikte gelen iPlay 80E'de 8.800 mAh batarya kapasitesi mevcut. Tablet yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. 7,6 mm kalınlığında ve 509,5 gram ağırlığında olan cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Alldocube iPlay 80E'nin Kamera Özellikleri Neler?

Otomatik odaklama destekli arka kamera 13 megapiksel çözünürlüğe sahip. Tabletin ön yüzeyinde ise 5 megapiksel kamera bulunuyor. Bu kamera fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmenin yanı sıra yüz tanıma ile ekran kilidini açmak için de kullanılabiliyor.

Alldocube iPlay 80E'nin Fiyatı Ne Kadar?

Alldocube iPlay 80E, Çin'de 1.099 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin 384 TL'ye denk geliyor.

Alldocube iPlay 80E Türkiye'de Satılacak mı?

Alldocube iPlay 80E'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Alldocube marka tabletler satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Alldocube iPlay 80E'nin Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Editörün Yorumu

Kalem desteğine sahip Alldocube iPlay 80E'nin ders çalışmak, internette gezinmek ve temel ofis işlerini yapmak için oldukça uygun bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Yüksek kapasiteli bataryası sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Dört hoparlörlü ses sistemi de cihazın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.